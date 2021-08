1 de 10

La 'youtube' Verdeliss anunciaba hace unos días que estaba embarazada del que sería su octavo hijo. Ahora, este miércoles por la mañana, ha publicado la primera imagen de su tripita y las injustas críticas se han contado por decenas. En su mayoría, los seguidores le espetan que no tiene una barriga como de 11 semanas. Verdeliss ha tenido que explicar que depende de la mujer y depende del momento. "Se puede decir que a efectos técnicos, la tripita es causada por el embarazo…pero en significado literal, no es 'de embarazada'. De hecho, no será hasta la semana 10-12 en que el pequeño inquilino y sus extras (bolsa, placenta…) ocupen la totalidad del volumen uterino. Y a partir de ahí, oficialmente, se produzca la expansión del útero…haga 'pop' y ya no hay stop jeje (y en multíparas más evidente, ya que la faja abdominal no ofrece la misma resistencia). Os cuento estas cositas, como info para muchas seguidoras… que me preguntáis si es normal seguir casi planita".