Ana Rosa Quintana reaparece en redes sociales practicando una de sus disciplinas preferidas

Ana Rosa Quintana (66 años) ha regresado a sus redes sociales. En pleno tratamiento contra el cáncer de pecho que le fue diagnosticado y que ella misma hizo público ante la audiencia de El programa de Ana Rosa, ha hecho una nueva reaparición para desvelar uno de los cuidados que está siguiendo para recuperarse de la mejor manera posible.

En esta ocasión, la periodista ha querido mostrar una de sus rutinas deportivas, el yoga, un deporte que lleva años practicando y al que sigue siendo fiel en estos momentos. Su instructora, quien lleva mucho tiempo enseñando a Quintana esta disciplina, firma con ella la publicación y explica que cuando conoció su diagnóstico la comunicadora decidió continuar. Eso sí, previa consulta con su oncólogo.

Ana Rosa ha tenido que adaptar los ejercicios y la técnica según se encontraba cada día y parece que el resultado no puede ser mejor. Al menos eso es lo que se traduce por la relajación que muestra en la imagen que acompaña al post, en la que la periodista aparece sentada en una postura de meditación, con los ojos cerrados y enfundada en un conjunto deportivo de color azul oscuro.

Entre los beneficios que ha logrado muchos son físicos y es que ha trabajado "fuerza, equilibrio, respiraciones", ha logrado reducir los niveles de cortisol y ha mejorado su descanso.

Pese a que en esta ocasión Ana Rosa Quintana no ha compartido cómo se encuentra, su instructora, que pasa con ella muchas horas, desvela que su actitud no puede ser mejor. No solo porque está mostrando una gran perseverancia, también muchas ganas de luchar contra la enfermedad, de vivir.

Lo que sí ha hecho la presentadora es mandar un mensaje de agradecimiento a su profesora y compartir lo que es para ella el yoga, una práctica que "no es solo respirar y meditar, es ejercicio físico intenso, bueno para el alma y para el cuerpo".

Fue el pasado martes 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana desvelaba en directo que tenía cáncer y que abandonaba de forma temporal la televisión para hacer frente a un cáncer de mama que le acababan de diagnosticar. Desde entonces, la presentadora solo ha vuelto a pisar un plató en una ocasión, el 15 de noviembre -dos semanas después de alejarse de los medios- para el estreno de Ya son las ocho. También se ha dejado ver puntualmente en sus redes sociales.

Hace casi 12 años, en 2010, Ana Rosa Quintana ya se sometió a una intervención para extirpar un tumor que tenía en el pecho. Gracias a la rápida actuación y a varias sesiones de radioterapia consiguió acabar con un cáncer de mama de grado I, el estadio más temprano y, por tanto, más sencillo de tratar de un cáncer de mama.

