De la reina Letizia a Ana Rosa Quintana: las mujeres mediáticas que han hecho historia en el último año

Este martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha marcada en el calendario en color morado, en la que se reivindica la lucha femenina por la igualdad de oportunidades respecto a los hombres.

Además, es una jornada en la que se hace alarde del poder de las mujeres en la sociedad, independientemente del sector. Un discurso que ha quedado claro en los últimos 12 meses, gracias al trabajo y las continuas lecciones que han dejado los rostros femeninos más mediáticos de nuestro país.

EL ESPAÑOL ha seleccionado a ocho de ellas, quienes por diferentes razones están haciendo historia. Algunas, incluso, fuera de nuestras fronteras.

Letizia Ortiz

En los últimos 12 meses, la Reina ha vuelto a destacar por su trabajo ejemplar. El pasado mes de febrero, incluso, fue la gran protagonista de la Corona. Su marido, Felipe VI (54) enfermó de Covid y durante un par de semanas se mantuvo alejado de la agenda institucional. Para Letizia (49) esto no fue un impedimento y demostró, una vez más, estar a la altura de sus compromisos.

La experiodista también ha acaparado todas las miradas por sus continuas lecciones de estilo. No solo por su buen gusto, sino también por los mensajes que transmite con su ropa. El último, el pasado 3 de marzo, cuando se mostró en un acto con una blusa con guiño a Ucrania. Letizia no necesitó palabras y con un simple gesto -una prenda muy típica del traje nacional de las mujeres ucranianas- lo dijo todo.

Marta Ortega

Empresaria y experta en el sector textil. Marta Ortega (38) se ha desmarcado de la imagen de 'hija de' y ha demostrado que está preparada para tomar las riendas del imperio de su padre. Así, el próximo 1 de abril se convertirá en la presidenta de Inditex, un puesto para el que lleva años preparándose. La gallega ha desarrollado su carrera en distintas áreas del grupo y, en particular, ha reforzado la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, trabajo que seguirá supervisando.

Su impresionante carrera profesional no solo ha sido reconocida en España, sino también fuera de nuestras fronteras. El 31 de agosto, la hija de Amancio Ortega protagonizó la portada de WSJ Magazine, la revista del periódico estadounidense The Wall Street Journal, uno de los diarios económicos más reputados a nivel mundial. El medio publicó una interesante entrevista a la empresaria, quien suele mantenerse al margen de los focos, bajo el título "Por qué Marta Ortega Pérez es el secreto del éxito de Zara".

Ana Rosa Quintana

La reina de las mañanas ha dado una enorme lección de valentía y positivismo ante la adversidad. El pasado 2 de noviembre anunciaba de forma inesperada que se retiraba por un tiempo de la pequeña pantalla para luchar contra un cáncer de mama. Un duro momento que afrontado con valor y en el que ha intentado mostrar su mejor cara.

"Me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", expresó recientemente Ana Rosa Quintana (66), a través de sus redes sociales y mientras se enfrenta a la receta final de la quimioterapia.

Ana Obregón

Tras dos dolorosos años por la pérdida de su único hijo, Álex Lequio, la actriz ha sacado fuerzas para retomar su rutina. Aunque su duelo es insuperable, Ana Obregón (66) se ha propuesto seguir con su trabajo. Una actitud admirable con la que, sin saberlo, ha dado una impresionante lección.

Además de trabajar en la Fundación Aless Lequio, Ana ha recibido otras propuestas. "Su ejemplo de superación y constancia" ha motivado a la productora Ganga a desarrollar un biopic de sus vivencias. Se trata de una "serie muy especial", tal y como explicó la actriz, en la que ella misma interpretará los últimos capítulos de su historia.

Paloma Cuevas

En medio de su complicada situación personal, por su separación de Enrique Ponce (50), la socialité se mantuvo enfocada en un proyecto de moda del que, finalmente, se conocen detalles. Paloma Cuevas (49) se alió con Rosa Clará para lanzar una exclusiva colección de vestidos de fiesta que deja patentada su elegancia y feminidad. Tal y como ha comentado en sus redes, la cordobesa ha cumplido un sueño que la ha tenido muy ilusionada en los últimos meses.

Recientemente, además, se estrenó como colaboradora de la revista Telva con una columna mensual. Otro proyecto que también refleja una de sus pasiones. "Desde niña me ha gustado escribir, mi diario y mi agenda de papel siempre me acompañaban", comentó ella misma en su cuenta de Instagram, cuando anunció su nueva labor.

Georgina Rodríguez

Hasta el pasado 27 de enero, cuando estrenó su reality Soy Georgina, la de Jaca era principalmente conocida por ser la novia de Cristiano Ronaldo (37). Hoy, el mundo entero es testigo de la Georgina (28) trabajadora, madre, amiga y mujer. Pero también, de la modelo, influencer y empresaria.

Georgina ha hecho historia con una reality que ha batido todos los récords. En apenas un día, la primera temporada de Soy Georgina entró en el top 10 mundial de Netflix y ha sido una de las series más vistas en 58 países. Tras el lanzamiento del documental, además, ha protagonizado un sinfín de titulares y se ha convertido en la portada de la última edición de la revista Forbes, dedicada a las 50 mujeres más poderosas del negocio audiovisual en nuestro país. "Lo que enseña y esconde la mujer de los 40 millones (de seguidores)", se lee en la portada de la publicación.

Victoria Federica de Marichalar

Desde que hizo público su perfil de Instagram en octubre de 2021, la hija de la infanta Elena (58) se ha convertido en una invitada infalible a las alfombras rojas más prestigiosas. El pasado 3 de febrero, además, fue la seleccionada para inaugurar el Salón Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla. Una serie de actos que la ha llevado a protagonizar un sinfín de titulares en la prensa nacional e internacional.

Y es que si bien ya era conocida por ser nieta de los Reyes eméritos, ha sido en los últimos cinco meses cuando Victoria Federica (21) ha dado el 'salto a la fama' y se ha posicionado como una referente de estilo mundial. La prestigiosa revista británica Tatler, especializada en personajes de alta sociedad, se refirió a ella como "la última it girl de las redes y de la escena social europea". En la misma línea, la publicación italiana Io Donna reseñó que es "el próximo icono de la moda de la Familia Real". La francesa Point de Vue se sumó a esta serie de comentarios, definiendo a la hija de la infanta Elena como una "estrella".

Isabel Díaz Ayuso

En diciembre de 2021, la revista Forbes la eligió como una de las 25 personas más influyentes del año pasado. De acuerdo con la publicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid es uno "de esos personajes divisorios capaces de levantar tanto encendidos elogios como furibundas críticas, a veces entre sus propios correligionarios".

La revista también destacó los momentos en los que se ha hablado de Isabel Díaz Ayuso (43). Tal y como explicaron, se convirtió en una de las personas "más mencionadas en los discursos políticos, incrementando su presencia a raíz de la gestión de la pandemia por parte de la capital".

