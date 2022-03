Georgina Rodríguez, un mes después de estrenar su serie en Netflix: la millonaria cifra que ha conseguido

El pasado 27 de enero, coincidiendo con su 28 cumpleaños, Georgina Rodríguez estrenó en Netflix una serie de seis capítulos, disponible en más de 100 países, que muestra parte de su rutina y su relación con Cristiano Ronaldo (37 años), el hombre que le cambió la vida, para siempre. Desde entonces ya ha pasado un mes y los resultados han sido más que exitosos. A raíz del reality, la de Jaca ha revolucionado la plataforma en streaming y ha dado que hablar en el mundo entero.

En apenas un día, la primera temporada de Soy Georgina entró en el top 10 mundial de Netflix y ha sido una de las series más vistas en 58 países. Un impresionante récord que la modelo ha celebrado en varias ocasiones en su cuenta de Instagram, plataforma en la que también se ha reflejado el gran éxito del reality.

Desde el estreno de la serie hasta ahora -momento en el que se redacta esta noticia-, Georgina Rodríguez ha conseguido más de cinco millones de seguidores nuevos. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, a través de los datos que arroja la herramienta especializada en redes sociales Social Blade, se trata de su mayor pico de crecimiento en cuanto a número de followers se refiere. De acuerdo con la plataforma, en los últimos 30 días, el incremento de usuarios ha sido de un 336,6%.

De esta manera, la de Jaca ha llegado a superar los 35 millones de followers, una enorme cifra que la posiciona como la infuencer más seguida de España y que le ha permitido protagonizar el nuevo número de la revista Forbes, dedicado a las 50 mujeres más poderosas del negocio audiovisual en nuestro país. "Lo que enseña y esconde la mujer de los 40 millones (de seguidores)", se lee en la portada de la prestigiosa publicación que no ha sido la única en dedicar alguna de sus páginas a la exitosa vida de Rodríguez.

Y es que Soy Georgina ha supuesto una gran revolución mediática que ha llevado a la de Jaca a acaparar titulares, memes y parodias que la han convertido en una de las grandes protagonistas del último mes.

Georgina Rodríguez, portada de la última edición de la revista 'Forbes'.

Hasta antes del estreno de la serie, era principalmente conocida -sobre todo fuera de nuestras fronteras- por ser 'la mujer de'. Hoy, el mundo entero es testigo de la Georgina trabajadora, madre, amiga y mujer. Pero también de la modelo, influencer y empresaria que goza de un sinfín de privilegios que están al alcance de muy pocos. La propia Gio, como la llaman en su círculo más cercano, ya era consciente de que solo algunos sabían su verdadera historia. "Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy", decía nada más empezar el documental, "un reto profesional apasionante". Así lo ha definido ella misma en su entrevista con Forbes.

A quienes siguen llamándola 'mujer de', Georgina no les guarda rencor. En su conversación con la mencionada publicación ha dejado claro que estar al lado de una estrella del fútbol como Cristiano Ronaldo le ofrece "muchas oportunidades". No obstante, muy orgullosa, ha asegurado que lo que tiene en el banco lo ha trabajo y construido ella misma. Una presumible cantidad millonaria de la que prefiere no hablar públicamente. De momento, los únicos millones que han quedado al descubierto son los que suma en su perfil de Instagram, una de sus principales herramientas de trabajo y de las más beneficiadas tras el boom de Soy Georgina.

