Lo que Georgina Rodríguez ha 'ocultado' en su documental: drogas, cárcel y la imagen de su madre

El pasado fin de semana se escribió con un nombre propio. Con permiso de todas las protagonistas del comentadísimo Benidorm Fest, el documental de Georgina Rodríguez (28 años), Soy Georgina, se estrenó el jueves 27 de enero con motivo de su cumpleaños en más de 100 países y rápidamente se posicionó en el número dos global de la plataforma donde se emite, Netflix.

A lo largo de seis capítulos perfectamente pensados y estructurados, la novia de Cristiano Ronaldo (36) muestra su faceta como madre, como pareja de uno de los hombres más seguidos del planeta Tierra y también como modelo y embajadora de grandes firmas internacionales.

La joven, natural de Jaca, da un repaso a sus humildes orígenes, aunque hay varios asuntos que quedan en el aire y no se termina de entender. El primero y más importante, ¿por qué su madre no aparece en Soy Georgina? Ana María Hernández, madre de Georgina e Ivana Rodríguez (31) por su relación de amor con el argentino Jorge Rodríguez es una persona que jamás ha sido visto en los medios. Se entiende que por voluntad propia.

La única foto que Georgina Rodríguez ha compartido de su madre, Ana María Hernández.

Apenas un par de alusiones en casi cuatro horas de documental. En una de ellas, Georgina le envía una nota de voz contándole la revolución su visita ha causado en la localidad donde se crio, Jaca. La segunda vez que habla de Ana María es para recordar cuando iban juntas de vacaciones a la playa.

Sucede en el restaurante más exclusivo del citado municipio, al cual las hermanas Rodríguez no podían ir con sus padres de pequeñas porque era demasiado caro. "Y ahora que voy a los mejores restaurantes de lmundo, echo de menos ser esa niña anónima y esos bocadillos que comprábamos con mamá", expresa Gio sin poder contener las lágrimas.

Según la hermana de la exbailarina, Patricia Rodríguez (34), nacida de la relación de su padre con una mujer anterior a Ana María Hernández, la novia de Cristiano Ronaldo ha tenido una vida muy dura y ha sido víctima de sus circunstancias familiares.

Jesús Hernández, el menor de los seis hermanos de Ana Maria, tía materno de la poderosa influencer detalló en 2018 a LOC por qué su excuñado ingresó en la cárcel de Zuera: "Le acusaron de estar con una banda y cargó con el pato también. No es que estuviera moviendo drogas. Pillaron un alijo y estaba allí viendo a un amigo. Pagó lo que no tenía que pagar... pero son cosas de la vida que suceden".

Patricia Rodríguez, la hermana 'secreta' de Georgina, en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

"Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa", expresó Patricia este pasado sábado en Deluxe. "Un día, mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes. Cuando le pregunté qué era eso me dijo que eran paquetes de comida para los niños pobres", comentó, aludiendo directamente a unas papelinas de drogas.

Con cierto tono de reproche, Patricia está dolida con su hermana por ciertas promesas que le hizo y jamás cumplió. "No sé por qué no quiere saber nada de nosotros, me dijo que me iba a pagar los libros de mis hijos y todavía estoy esperando", concluyó. Según las informaciones de los colaboradores del citado programa, Georgina estaba dispuesta a sufragar todos los gastos del colegio, los libros y la educación de sus tres sobrinos, pero ésta le pidió directamente el dinero en metálico.

Jorge Rodríguez Gorjón, que fue padre de tres hijas -Patricia, la hermana secreta hasta ahora, Ivana y Georgina-, murió el 1 febrero de 2019 a los 70 años en Buenos Aires, Argentina, su tierra natal, tras padecer las dolorosas secuelas de un infarto cerebral que le había dejado postrado en una cama tres años antes.

Al conocer la noticia, Georgina avisó a su hermana mayor y ésta le informó de que no podía pagarse un vuelo de ida y vuelta y la estancia en el país latino. Otra de las críticas de Patricia a su hermana pequeña es que no se preocupase de preparar económicamente un viaje para ella con el que poder despedir juntas a su progenitor. Por su parte, Georgina e Ivana sí que volaron hasta Buenos Aires para poder dar el último adiós a Jorge.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

En una entrevista con ¡HOLA!, Gio confesó lo siguiente: "Es muy duro decir adiós para siempre a la figura que te quiere, te apoya, te protege, te anima y te aconseja. Perder ese gran amor es algo que te desgarra por dentro. No hay palabras que expresen este sentimiento, como tampoco hay palabras que nos consuelen".

Y continuó: "Algo que nos tranquiliza es pensar que ya descansa en paz. Estar casi tres años postrado en una cama, sin poder hacer él solo ni lo más básico, no es vida. Hicimos cuanto pudimos por él, luchamos junto a él... Hasta que su cuerpo no pudo más. Mi madre también está muy afectada. Tenían una relación cordial. Él me dijo que mi madre había sido el amor de su vida... Fue muy emocionante para nosotras ese momento".

[Más información: Georgina, la mujer anónima que acabó siendo madre de seis hijos en cinco años con el futbolista mejor pagado]

Sigue los temas que te interesan