El bombazo de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: serán padres de gemelos

Horas después de que se confirmara la noticia del embarazo de Georgina Rodríguez (27 años), la modelo y el futbolista Cristiano Ronaldo (36) han anunciado a través de sus redes sociales un bombazo: serán padres de gemelos.

Junto a una imagen en la que ambos aparecen en la cama, al natural y muy sonrientes sujetando la doble ecografía, han posteado: "Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros". De este modo, la familia crece y la mediática pareja recibirá a los gemelos en la primavera de 2022. Serán, en total, seis los hijos de ambos.

Ha sido en la mañana de este jueves 28 de octubre cuando la revista ¡HOLA! ha anunciado el embarazo de Georgina, aún sin conocer la feliz noticia por partida doble. Georgina y Ronaldo están pletóricos con la llegada de dos nuevos bebés a sus vidas. Ambos ya tienen cuatro hijos en casa: Cristiano Ronaldo Jr (11), los mellizos Eva y Mateo (4) y Alana Martina (3), que llegaron en 2017.

Georgina y Cristiano se encuentran en estos momentos viviendo en Inglaterra junto a sus hijos, debido a la carrera del deportista en el Manchester United. Así las cosas, esta feliz noticia ha llegado en un excelso momento para la pareja.

"Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos", aseguró Georgina hace un tiempo en conversación con la citada publicación. Ese momento, finalmente, se ha hecho realidad. Eso sí, también ha dejado claro la que un día fue dependienta que sus anhelos de maternidad nunca eclipsarán su profesión. "Aunque para mí mis hijos son lo más importante, soy una mujer y deseo trabajar y ser autónoma. No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico", sostuvo hace un tiempo.

Por su parte, Cristiano siempre había querido ser padre. Fue el 4 de julio de 2010 cuando el futbolista anunció que había sido padre de un niño, que nació en Estados Unidos. Allí, se acordó que la identidad de la madre quedaría en el anonimato y que la tutela la tendría íntegra el deportista. Una vez en relaciones con Georgina, vinieron al mundo los mellizos, Eva y Mateo, mediante gestación subrogada. Más tarde, ambos se convirtieron en padres de Alana.

Recientemente, ambos han afrontado su segundo cambio de país juntos: primero se trasladaron de Madrid a Turín y ahora han volado de la ciudad italiana hasta Manchester, en Reino Unido. Los cuatro hijos de ambos ya se encuentran escolarizados en el The Ryleys School, un exclusivo centro educativo de élite situado en Alderley Edge, Cheshire. Una escuela preparatoria mixta para niños de 12 meses a 11 años que tiene una forma de trabajar muy valorada en el sector y que la sitúa en los ránkings de los mejores centros de Reino Unido. Cristiano y Georgina buscaron a conciencia el lugar más adecuado para sus hijos.

Estos gemelos llegarán, además, en un momento álgido a nivel mediático para Georgina, quien hace unos meses estrenó en Netflix Yo soy Georgina, su propio documental. Georgina ya vuela sola, es una superestrella global, la segunda mujer española más seguida de Instagram y un miembro más de la élite internacional. En ese especial, Georgina fue preguntada por su boda con el crack del balompié. "No... no depende de mí. ¡Ojalá!", concluyó la aragonesa, dejando claro que el hecho de pasar por el altar no está, evidentemente, sólo en su mano.

El ahora futbolista del Manchester y la dependienta se conocieron cuando ella trabajaba en una tienda de moda de lujo en Madrid, aunque nació en Argentina y se crio en Jaca, Huesca. La pareja empezó a dejarse ver junta a finales de 2016 y poco después se confirmó el embarazo de ella. Aunque en los primeros meses de su relación Georgina se mantuvo en un perfil bajo y apenas dio declaraciones, poco a poco su presencia ha sido cada vez más frecuente en eventos, programas y alfombras rojas.

