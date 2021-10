La nueva estrategia jurídica de Rafael Amargo: contrata al abogado que libró de la cárcel a Cristina Cifuentes

El 1 de diciembre del año pasado, la vida del bailaor Rafael Amargo (46 años) se puso completamente del revés. A tan sólo dos días de estrenar su gran obra, Yerma, en el Teatro La Latina de Madrid, la Policía Nacional se lo llevaba detenido desde la pureta de su casa al calabozo de la comisaría de la calle Leganitos acusado de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Desde aquel momento, el foco mediático no ha dejado de estar posado sobre la figura del artista, que lo único que ha intentado hacer desde entonces, por cierto, ha sido trabajar. Una intención más que digna, pero que, según desveló él mismo a EL ESPAÑOL este verano en una entrevista no le permiten hacer porque no terminan de devolverle su ansiado pasaporte.

Rafael Amargo en las Noches de Toro 2020 30.

Rafael Amargo continúa en la lucha por demostrar su inocencia y no le valen medias tintas ni negociaciones de ningún tipo. Quiere llegar hasta el final. Quiere ver resarcido su honor. Para ello, según ha podido confirmar este periódico en exclusiva, el flamenco ha cambiado de abogado y con ello, también de estrategia jurídica.

Si bien hasta hace unas semanas su defensa la llevaba el letrado Cándido Conde-Pumpido, hijo de Cándido Conde-Pumpido (72), magistrado de Tribunal Constitucional, ahora, al frente del caso de Amargo se encuentra el prestigioso abogado penalista José Antonio Choclán (53).

Choclán es una eminencia en el sector del Derecho. Con 29 años ya era juez. De 2000 a 2004, desempeñó la Dirección de Formación Continua de Jueces y Magistrados y la Dirección del Servicio de Estudios e Informes en el Consejo General del Poder Judicial.

En 2004, fundó su despacho homónimo y abandonó su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional para ejercer de abogado en los casos más mediáticos: de la Gürtel a las tarjetas Black, pasando por el juicio en el que Cristiano Ronaldo (36) era acusado de eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. Imborrable es aquella imagen del futbolista arribando desde Turín directo en su jet privado a la Audiencia Provincial de Madrid, sonriente -e incluso desafiante-, agarrado de la mano de su pareja, su incansable compañera, Georgina Rodríguez (27), en febrero de 2019.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez entrando en la Audiencia Provincial de Madrid junto a su abogado, José Antonio Choclán.

La cartera de clientes mediáticos de Choclán es más que imponente: la difunta Rita Barberá, José Mourinho (58), David Marjaliza o Cristina Cifuentes (57). La expresidenta de la Comunidad de Madrid contó con su férrea defensa para poder demostrar su inocencia en la presunta falsificación de su máster, un hecho por el que la Fiscalía le pedía tres años de prisión por el delito de falsedad documental.

En febrero saltaba la noticia: Cifuentes, absuelta. La Audiencia Provincial de Madrid la absolvía del delito de falsedad documental del que había sido acusada por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012.

Junto a ella, orgulloso, con la cabeza alta y sacando pecho, su abogado, el infalible Choclán, quien hoy maneja las riendas de la defensa de Amargo gracias a la petición de una persona que lo quiere bien y que ha facilitado que esto sea posible. En los próximos días, tal y como ha podido confirmar este diario, gracias a Choclán, Rafael recuperará el pasaporte para poder responder a sus compromisos laborales fuera de nuestras fronteras. El primero, el 27 de noviembre en Estambul.

Rafael Amargo en las Noches de Toro 2020 18.

Entre tanto ladrido, y con su caso en la que para él son las mejores manos, Rafael Amargo continúa cabalgando. El próximo 22 y 23 de octubre estará en el municipio barcelonés de Ripollet, el 29 representará Yerma en Pozoblanco -Córdoba-, el día 30 está previsto que actúe en el Palacio de Vistalegre en El último aplauso, un acto benéfico organizado por Poty Castillo (61) para conseguir beneficios para los afectados por el volcán de La Palma.

Suma y sigue: el 31 de este mes, Amargo actuará en Fuente Vaqueros -Granada-, pueblo de Federico García Lorca, el 4 y 11 de noviembre, en el Centro Riojano de Madrid, el 13 y 14 de noviembre en Alcalá la Real, en Jaén, con Yerma; y el 17 de noviembre en Medina del Campo, Valladolid. Para concluir, el bailaor tiene previsto volar a Turquía y República Dominicana, donde se llevará a cabo el rodaje de una hilarante serie de televisión de la que es guionista y protagonista.

[Más información: Rafael Amargo: "Marlaska sabe que todo lo de mi trama es mentira. Le he mandado seis mails y no me responde"]

Sigue los temas que te interesan