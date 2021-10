La foto más triste de Ana Obregón junto a su hijo y su madre que ha conmovido a todos

El 13 de mayo de 2020 la vida se "apagó" para Ana García Obregón (66 años) con el fallecimiento de su único hijo, Álex Lequio. Y justo nueve días después de que se cumpliera un año del deceso del joven, fallecía Ana María Obregón Navarro, la madre de la actriz. Otro golpe irreparable que ha sumido aún más, si cabe, a Ana Obregón en un pozo de tristeza del que está luchando por sobrevivir.

Para colmo, su padre, Antonio García Fernández (95), ha sufrido recientemente un bache de salud que lo ha obligado a ingresar en el hospital. Pese a que el empresario madrileño, fundador de La Moraleja, en Madrid, se encuentra ya en su domicilio recuperándose satisfactoriamente, García Obregón continúa sin encontrar alicientes por los que sonreír a la vida. Así lo plasma con frecuencia en sus redes sociales, donde les rinde pequeños homenajes a su hijo y su madre. El último de ellos ha tenido lugar este viernes 8 de octubre.

La actriz y presentadora ha colgado una instantánea donde aparece ella junto a Aless -como se lo conocía en la intimidad- y su madre, Ana María Obregón. Los tres, felices, sonrientes y en familia. Una imagen que transmite paz, amor y serenidad. No obstante, por la connotación que tiene en la actualidad, y por el texto que la acompaña, es inevitable que conmueva y entristezca. "Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto… que ya no me importa nada no volver a serlo nunca jamás. Gracias, mamá. Gracias, Aless", ha escrito García Obregón.

Las reacciones a la imagen y al texto no se han hecho esperar. Más allá de miles de corazones rojos, hay quien ha posteado en su muro: "Siento mucho tu dolor, tu soledad", "Eso es lo importante de la vida", "Ana, vive aunque te duela. Ellos desde el cielo quieren verte vivir", "Ánimo y fuerza, tú puedes", "En estos momentos, abrazo muy fuerte tu corazón, estoy a tu lado y contigo. Te mando todo mi apoyo, mi ánimo y todo mi amor. Sabes que me tienes siempre aquí contigo. Te quiero", "Qué preciosa foto", "Ellos se sienten muy orgullosos de ti y te guían".

Esta imagen de Ana García Obregón ve la luz justo horas después de que Alessandro Lequio (61) recordase una vez más a su hijo. El italiano ha publicado en las últimas horas una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecen él y Álex, cuando este tan solo era un niño, montando a caballo. Convenientemente abrigado y con las protecciones necesarias puestas, el hijo de Ana Obregón disfruta de un apacible paseo junto a su padre. Como viene siendo habitual en todos sus post, Alessandro escribe el hashtag con el que Ana y él unen todos los recuerdos de su hijo que comparten en esta red social: #AlessForever. A esta palabra se une otra expresión que delata el amor que padre e hijo profesaban a los caballos: "Love horses".

Por esto no es casualidad que el aristócrata haya querido trasladar esta afición a la menor de sus hijas, la pequeña Ginevra (5). Alessandro ha compartido en varias ocasiones imágenes de la niña recibiendo sus clases de equitación y este hobby ahora ha unido para siempre a los dos hermanos. Álex Lequio sentía un profundo cariño por su hermana a la que cariñosamente llamaba pequeña criminal. La niña supuso una auténtica bomba de oxígeno para su hermano mayor durante su enfermedad y Álex se deshacía en mimos con ella.

El susto del padre de Ana

La última foto compartida por Ana junto a su padre.

Antonio García, el padre de Ana Obregón, era ingresado en el hospital a finales de septiembre debido a una infección. Dos días después, el pasado viernes 1 de octubre, la actriz recibía buenas noticias, pues el promotor inmobiliario era dado de alta debido a su mejoría. Horas más tarde del alta hospitalaria era la propia Ana quien se hacía eco de la mejoría de su padre a través de su cuenta de Instagram.

Al lado de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, la actriz posteaba: "Después de muchos días luchando en el hospital como un campeón ya estás en casita. Gracias, Papá, por regalarnos más tiempo". A lo que añadía: "Da igual que sean días, meses, años… intentaré que volvamos a sonreír, y sobre todo a decirte muchas veces que te quiero para que nunca se te olvide".

