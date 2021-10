Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, recuerda a su primo Álex: "Tengo otra razón para no temer al cielo"

El próximo 13 de octubre se cumple un año y cinco meses de la muerte de Álex Lequio. Una triste pérdida que, por más que pase el tiempo, no deja de ser dolorosa para todos aquellos que lo quisieron. Así lo demostró la noche de este jueves su prima, Celia Vega-Penichet (29 años), con una emotiva publicación compartida en su perfil de Instagram, que conmovió a gran parte de sus seguidores.

"Entonces, ¿por qué el cambio repentino y de qué se trata todo esto? Sé que dicen tu nombre, pero ¿dónde está el sonido ahora?", comenzó escribiendo la joven junto a una bonita fotografía en blanco y negro en la que se le ve abrazada a Álex, quien posa con su inolvidable sonrisa. "Quiero hacerte sentir orgulloso, pero realmente no sé cómo", añadió.

Celia, quien escribió el texto en inglés, finalizó con unas conmovedoras palabras que dejan claro la extraordinaria relación que mantuvo con su primo Álex, cuyo recuerdo es imborrable. "Aunque algo me hizo detenerme y pensar en lo que dijiste, sabes que significó mucho, pero éramos solo niños con todos estos sueños de crecer. Sabes que he perdido mucho, pero sé que tengo un amigo en la atmósfera y otra razón para no temer al cielo. Ahora estoy escuchando todas estas canciones que siempre nos hicieron salir adelante, como si fuéramos jóvenes y nos mantuviéramos fieles", expresó.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Celia Vega-Penichet (@thegocvp)

Aunque no es la primera vez que la sobrina de Ana Obregón (66) dedica unas palabras a su primo en sus redes sociales, sí es la primera vez que lo hace a través de su feed. En ocasiones anteriores solo se había pronunciado a través de sus stories y, en fechas marcadas, como el aniversario del fallecimiento del joven empresario, quien ha sido una de las personas más importantes de su vida. El cariño de Celia Vega-Penichet y Álex Lequio era tal, que más allá de primos, se consideraban hermanos.

La joven abogada es la única hija de Celia García Obregón, hermana de Ana, e Ignacio Vega-Penichet. Compartía la misma edad con Álex -solo se llevaban cinco meses de diferencia- y fue una de sus mejores compañeras durante su tratamiento en Estados Unidos. Actualmente, trabaja en un bufete de abogados multinacional y, según desvelan sus redes sociales, tiene pareja y es una aficionada a los viajes.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Me Dicen Aless (@alessandrolequiojr)

La buena sintonía entre ambos también quedó patente en el perfil de Instagram del joven empresario. Ella, de hecho, es la protagonista de la última fotografía que compartió el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio (61) antes de morir. "Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos", escribió el 10 de abril de 2020, junto a una tierna imagen que forma parte de la infancia de los dos. Sus palabras, tal y como ha demostrado la abogada, fueron más que acertadas. Pese a que no están juntos físicamente, el recuerdo y cariño de Álex sigue acompañando a Celia.

[Más información: Alessandro Lequio comparte una fotografía inédita junto a su hijo Álex]

Sigue los temas que te interesan