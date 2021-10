Soraya Arnelas se confiesa 21 días antes de dar a luz: el motivo de su cesárea y la ayuda de un 'coach'

Soraya Arnelas (39 años) cuenta los días para ver la carita a su pequeña Olivia, que nacerá a finales de mes. Sin embargo, gracias a las ecografías tridimensionales ya ha podido ver cómo será su bebé: "Estoy supercontenta, esta mañana he estado en la obstetricia, ya estoy de 35 semanas pasadas, y va todo muy bien. Yo creo que Olivia se parece más a mí, me hace ilusión, tiene la cara más rechoncha, los labios más gorditos, la nariz más chatona, su papá tiene la carita más fina. Pero luego ya sabéis que cambia mucho", ha comentado en un vídeo en directo realizado a través de su cuenta de Instagram.

Ante el inminente nacimiento, la cantante se muestra feliz y expectante, como el resto de su familia -su pareja, Miguel Ángel Herrera (33) y su hija, Manuela (4)-: "Olivia nacerá el 28 o 29 de octubre. Se ha hecho realidad el sueño de Manuela, a ella le encanta Halloween, es muy de brujas, le encanta el mundo gótico... le encantan los villanos... es muy especial, tiene un carácter muy especial. Pues Olivia va a llegar ahí-ahí, que la vamos a tener que sacar del hospital disfrazada de Chucky, porque va a venir para Halloween".

La cantante Soraya está en su semana 35 de gestación. Gtres

"Me veis con casi 10 kilos que he puesto, Olivia pesa ya 2,200 kilos, está en el percentil dentro de la normalidad, pero tira a bajito, aunque eso ya me lo presuponía yo porque mi barriga tampoco es muy grande y estoy acostumbrada por la experiencia de la primera niña, de Manuela, que fue pequeñita, pesó 2,750 kilos. Olivia estará por ahí. Esperamos que en estas tres semanas que quedan pueda coger un poquito más de peso. Así que me ha dicho la obstetricia que tengo que volver en 2 semanas, que esté relajadita, que coma mucha proteína, que la necesito. Me he alimentado bien, con hierbas, como yo digo, pero aún así he cogido 10 kilos. ¡Diez! Ya verás luego, deporte a tope", ha narrado la artista con humor.

En cuanto al alumbramiento, Soraya ha revelado que será por cesárea debido a un incidente en el parto de su primera hija: "Es cesárea programada porque tengo un tabique construido en la uretra, porque en el parto de Manuela se me desprendió la uretra. Así que tengo construido un tabique por el que, si me pongo de parto de repente, no puedo empujar porque me cargo la operación que tengo hecha y sería tirar por tierra el trabajo de estos cuatro últimos años".

View this post on Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

Minutos antes de desconectarse del directo, la cantante ha desvelado el motivo por el que tenía que cortar la conexión con sus seguidores, pues en breve llegaría la persona con la que está llevando a cabo una terapia muy importante: "Tengo cita con mi coach. En esta última parte de mi embarazo, como he estado trabajando hasta ahora, yo sé que lo más difícil llega ahora, la espera final y ver cómo va a cambiar nuestra vida, la de su papá, Manuela y la mía a partir de ahora. Entonces tengo una persona, con la que llevo años haciendo terapia, y me vienen muy bien esas charlitas, estamos durante hora y media hablando, le cuento mis miedos y él me lee entre líneas y me razona y me ayuda a que yo también razone. Así que me va a venir muy bien".

[Más información: Soraya Arnelas: "Queremos tener otro hijo, estamos en ello, pero padezco estrés crónico y es difícil"]

Sigue los temas que te interesan