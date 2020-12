La enfermedad de Soraya que dificulta su deseo de volver a ser madre

Cada vez es más común emplear el término estrés de forma casi continua. "Estoy estresado", se suele decir cuando se afronta un pico grande de trabajo. Pero, ¿se está realmente sufriendo estrés en todos y cada uno de los momentos que se emplea esta expresión?

Afortunadamente, la respuesta a esa pregunta es no. De lo contrario, muchas personas pasarían más tiempo en el diván que en el propio trabajo y posiblemente los fármacos formarían parte de su rutina diaria con más frecuencia que el café de primera hora de la mañana.

Y es que el estrés es una enfermedad que condiciona la salud y la vida diaria de muchas personas. Es el caso de una de esas artistas que salieron de la inagotable cantera de talentos que en su día llegó a ser Operación Triunfo. Se trata de Soraya Arnelas (38 años), quien rozó la victoria en la cuarta edición del talent show musical. Desde aquel lejano ya 2005, la extremeña ha publicado nada menos que siete discos de estudio.

Soraya, que se dio a conocer en 'Operación Triunfo', sufre estrés crónico. Gtres

A lo largo de estos años de meteórica carrera, la cantante ha dado a conocer su problema de salud en sus diferentes declaraciones públicas. Una de las primeras ocasiones en las que Soraya habló del estrés crónico fue en 2018, con motivo del nacimiento de su hija Manuela. En un post en Instagram, la artista reveló que "en estos 20 primeros meses, más que el trabajo que he tenido que hacer con ella, ha sido conmigo misma". "He visto mis defectos como persona de una manera tan clara... Mi impaciencia por que las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida. Mi cabezonería de no querer cambiar hábitos cuando no me ha quedado más cojones que darme cuenta de que mi vida ya no es la misma", prosiguió.

Por si quedaban algunas dudas sobre si Soraya se estaba abriendo ante la audiencia, un párrafo las despejó por completo: “He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía. Sin ayuda de nadie, ni de pastillas, ni terapias, ni deporte... llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva".

Causas y tratamiento

La cantante ha explicado recientemente a JALEOS que el estrés dificulta su embarazo. Gtres

Recientemente, la artista concedía una entrevista a JALEOS donde hablaba de la dificultad de poder dar un hermano a Manuela precisamente por este problema de salud: “Estamos en ello, me encantaría. Pero yo tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante”.

Parece claro, por tanto, que no se trató de un episodio pasajero y, por tanto, que ha debido de sufrir bastante, como puede confirmar cualquier persona que haya padecido en algún momento ansiedad. Esto último es lo que se conoce como el estrés agudo, que puede acabar desembocando en el estrés crónico, uno de los males a los que se asoma la sociedad actual por el estilo de vida occidental.

A la hora de diferenciarlo de otros tipos de estrés, como el agudo o el post traumático, el crónico se reconoce con cierta facilidad porque el estímulo que lo provoca no es temporal y permanece inmodificable. Entre las formas en las que se manifiesta aparecen enfermedades del aparato digestivo, problemas cardíacos, insomnio, ansiedad y problemas cutáneos, tal y como le sucedió a Soraya Arnelas.

Para su tratamiento se suele optar por una de las siguientes dos opciones: evitar el factor estresante (por ejemplo, si es por una relación laboral, cambiando de trabajo) o cambiar la forma en la que el paciente percibe ese estímulo. Como siempre, lo más recomendable es ponerse en manos de un profesional de la salud.

[Más información: La enfermedad de Ana Rosa Quintana que la convirtió en noticia durante el confinamiento]