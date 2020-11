La enfermedad de Miguel Bosé que le obliga a seleccionar minuciosamente lo que come

Este 2020 al que le quedan pocas semanas para despedirse será recordado como el año del coronavirus, una enfermedad que ha dado para mucho, por dejar una importante cifra de víctimas, desgraciadamente, pero también para numerosos debates, como en el que se metió de lleno Miguel Bosé (64 años), uno de los negacionistas de la Covid-19 más conocidos.

No, no es que el cantante haya sufrido esa enfermedad, y en el caso de que hubiese sido así al menos no ha trascendido a nivel público. Pero sí, vamos a ser fieles a esta sección y hablar de la salud de este famoso cantante, por un problema que seguramente muchos de los que lean estas líneas conocen de buena tinta.

Después del artículo de hace pocas semanas, regresamos otra vez a la familia Dominguín, esta vez para hablar de uno de sus miembros más conocidos. Lleva desde 1973 en el panorama musical, que se dice pronto, y por sus éxitos y el apellido ilustre que lleva cualquier paso que da se convierte en noticia.

Esa fue la razón por la que un comentario, a priori sin importancia, en un programa de televisión acabó teniendo tanta repercusión. Nos remontamos al 21 de febrero de 2011, el día en el que se emitió la novena entrega de la primera temporada de Conexión Samanta, el espacio televisivo que conducía Samanta Villar (45). El protagonista absoluto de ese programa fue Miguel Bosé, quien contó algunos aspectos íntimos, como el hecho de que es celíaco.

Durante aquella entrevista, el cantante detalló los problemas que tenía por su intolerancia a la lactosa y a otros alimentos como los huevos. Para calibrar las reacciones que suscitan este tipo de comentarios, basta con darse una vuelta por Internet, donde se puede encontrar prácticamente cualquier asunto, incluso algún post en el que, supuestamente, se desmonta esa afirmación de Miguel Bosé.

Demostración

Dejando a un lado la polémica y para no alimentar posibles rumores, en 2015 el cantante acudió como comensal a MasterChef 3 para poner a prueba a los concursantes, a quienes pidió el siguiente menú: cardo con salsa de almendras, raviolis sin gluten con queso gorgonzola, bizcocho y mermelada. Al ver los problemas que tenían los participantes para elaborar la pasta, Bosé no lo dudó e impartió toda una clase magistral, haciendo gala de sus raíces italianas.

A partir de esas pinceladas que había dado el protagonista en la pequeña pantalla, uno ya se puede ir haciendo a la idea de qué significa ser celíaco. Sin embargo, para ser más precisos, rescatamos la definición de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE): "La Enfermedad Celiaca (EC) es una enfermedad multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de: manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos de EC, haplotipos HLA DQ2 o DQ8 y enteropatía".

Este mismo organismo apunta a que se da en un 1% de la población europea, aunque tiene una mayor incidencia en la población femenina, por causas aún desconocidas. Entre sus variados síntomas se encuentran la pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, anemia, diarrea o distensión abdominal.

Los especialistas inciden en que a veces también puede suceder que un paciente sufra este problema aunque no haya desarrollado ninguno de esos síntomas, una situación que es grave, ya que quizás no se detecte el daño que se esté causando en el intestino.

De una forma o de otra, lo cierto es que el tratamiento pasa, inevitablemente, por vigilar mucho los productos de la dieta, conociendo al detalle los ingredientes que componen los alimentos, ya que se acaba retirando todo lo que contenga trigo, centeno, triticale, cebada, espelta y avena.

