Soraya Arnelas, embarazada de su segundo hijo junto a Miguel Ángel Herrera

La cantante Soraya Arnelas (38 años) está atravesando por uno de los momentos más dulces y felices de su vida. Con éxito en lo laboral, al frente de varios proyectos musicales, de televisión, e incluso liderando su propia firma de ropa, ahora la artista afronta un nuevo reto. En este caso, personal. Una sensación ya conocida para ella, pero que la vuelve a embriagar de emoción, pues tal y como ha desvelado en varias entrevistas, es algo que le estaba costando cierto esfuerzo lograr.

Según ha podido averiguar JALEOS en exclusiva, Soraya Arnelas está embarazada de su segundo hijo junto a su pareja, Miguel Ángel Herrera (32), con quien ya tiene una niña, la pequeña Manuela de Gracia, que el pasado mes de febrero cumplió cuatro años. La extremeña ha revelado en algunas entrevistas que el estrés crónico que padece le estaba impidiendo conseguir dar un hermano a su hija.

Así lo narraba ella misma para este periódico en una entrevista en diciembre: "Queremos tener otro hijo. Estamos en ello, me encantaría. Pero yo tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante. Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita".

Soraya y Miguel Ángel esperan su segundo hijo en común. Gtres

Una vez más, Soraya ha logrado su objetivo. Este diario ha podido confirmar por fuentes cercanas a la creadora de La noche es para mí que "está feliz, muy ilusionada, aunque también haciendo las cosas con mucha cautela porque le ha costado bastante tiempo quedarse embarazada". Arnelas se encuentra en el primer trimestre de su embarazo y está previsto que su hijo nazca a finales de este año 2021.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera van camino de cumplir nueve años de relación sentimental. La pareja ha deslizado en más de una ocasión sus ganas de pasar por el altar. Tanto es así que su plan era hacerlo a lo largo de este año corriente. No obstante, la pandemia de coronavirus ha trastrocado los planes de la cacereña y el andaluz, que prefieren esperar a que todo el mundo esté inmunizado para celebrar un gran enlace como es debido.

Soraya y Miguel Herrera junto a su hija Manuela de Gracia.

"Yo quería casarme el año que viene", declaraba Soraya para este medio hace sólo cuatro meses. "Teníamos la fecha cogida, pero lo hemos tenido que cancelar porque no sabemos qué va a pasar y no queremos casarnos con mascarilla y con las restricciones. Hemos esperado ocho años, podemos esperar, por lo menos, un par de añitos más para que la situación esté un poquito más estabilizada. Y además yo soy de las que se va a casar una vez solamente, así que prefiero gitana de tres días y pasármelo bien", concluía, entre risas.

Fruto de su relación, nació en febrero de 2017 su primera hija en común, Manuela de Gracia. La alegría de la casa, la gran protagonista de las redes sociales de sus padres. Una niña "independiente", según su madre, y que por el momento no siente pasión por la música, como tampoco la sintió ella siendo pequeña. Cabe recordar que Arnelas llegó a la vida pública como concursante de Operación Triunfo 2005 y jamás se había subido antes a un escenario. Su garra, su fuerza y su talento no sólo la catapultaron a la final del talent, sino que han provocado que aún hoy siga siendo puntera, arriesgada y única en lo suyo.

En el año 2009, Soraya Arnelas participó en Eurovisión y, precisamente a raíz de este concurso, hace apenas unas horas, se convertía en trending topic en las redes. Hace unos días, la intérprete de Mi mundo sin ti acudía como ponente a una charla en el Colegio Mayor Pío XII de Madrid, donde se hablaba sobre el festival de música más importante de Europa.

"A mí me da la sensación de que el equipo de personas que están trabajando, y obviamente Televisión Española es el ente y mi problema no es Televisión Española, es gente que está dentro y que le da absolutamente igual festival. Hay gente que probablemente no es 'eurovisiva', hay gente que tiene su salario a final de mes y no le van a pagar más por ganar o perder. Da absolutamente igual", expresaba Arnelas.

Y continuaba: "Hay gente a la que Televisión Española no la va a dar de baja, porque le va a costar una fortuna echarlos. Que son unos carcas y unos cutres. El que paga el pato es el que representa al país y todo el equipo, que lo pasamos fatal cuando vamos donde tenemos que ir".

Sus palabras corrieron como la pólvora rápidamente en Twitter y este jueves por la mañana, Arnelas matizaba sus declaraciones. "Me resulta un tanto sorprendente que mis argumentos, que son los mismos desde el año 2009, sobre mi paso por el Festival de Eurovisión, causen revuelo en estos momentos. 12 años después", empezaba su tuit explicativo. "Lo que sí quiero dejar muy claro es lo que viene ahora. En Televisión Española trabajan MILES de profesionales que no tienen que ver ni con el Festival de Eurovisión ni con lo que me pasó a mí aquel año. Así que, por favor, no mezclemos las cosas. Dejemos tranquila a la gente. Gracias", zanjaba.

