Soraya lanza Chochete, su marca de ropa: el porqué de su polémico nombre y todos los detalles

Soraya Arnelas (38 años) sorprendió a sus seguidores al compartir este verano una publicación en sus redes en la que escribía "Chochete, muy pronto". Gracias a las fotografías mostradas y al logotipo, sus fans enseguida adivinaron que se trataba de una marca de ropa que la cantante iba a poner en marcha. Y tras varios retrasos y obstáculos inesperados, al fin, ese día ha llegado. Este sábado 21 de noviembre, la extriunfita lanza la tienda online de su propia firma de moda.

Chochete nació con gran polémica. Su nombre no caló de forma unánime entre los seguidores de la cantante, que recibió grandes críticas porque al presentar su proyecto aseguró que estaba inspirado en su hija. Al confesar esto, algunos no vieron muy acertado el nombre de la marca para ir asociado a una niña menor: "Muy vulgar, nunca me pondría algo así", "Si pones en el buscador de Instagram 'chochete' puedes ver con que otras cuentas sale tu marca. Hacer eso a una hija menor es denunciable...", comentaban algunos.

Soraya junto a su marido, Miguel Ángel Herrera, cofundador de la marca, y su hija, Manuela de Gracia. Todos con sudaderas Chochete. RRSS

Sin embargo, la historia que hay detrás de la palabra Chochete es de lo más inocente. Es un término muy acullado en Andalucía y Extremadura, de donde son los padres de la pequeña Manuela de Gracia (3), para llamar cariñosamente a alguien. Por eso, al oírlo en su entorno, fue de las primeras palabras que aprendió a decir la menor, y a la cantante le resultaba muy divertido ver cómo su hija, con su gracia y salero, se dirigía a la gente con esa palabra que en su boca sonaba muy tierna.

"Estamos felices, no podemos negarlo. Después de 3 años dándole forma, al fin verá la luz Cochete by Manuela de Gracia. Creada por un papá, una mamá y una pequeña bichita que nos ha inspirado en nuestras vidas y la ha llenado de color y de valores. De eso se trata Chochete, de valores, de amor, de alegría y color, de compartir con una persona que quieres. Mucho más allá de un nombre y de una prenda de ropa, lo importante es lo que simboliza", expresaba Soraya para dejar claro lo que representa la marca para la ellos, y es que es un "proyecto familiar".

La artista y su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera (31), decidieron fundar esta marca en la que la musa absoluta es su hija, y el nombre de la firma es lo más relevante del negocio, porque es lo único que aparece estampado en su ropa. De momento, Chochete solo lanzará al mercado sudaderas totalmente personalizables. "¡¡Podréis elegir, modelo, color y color del bordado!! ¡A vuestro gusto! Combinad vuestros colores favoritos. Como somos una pequeña empresa y estamos empezando queremos que esté todo súper cuidado como os merecéis, cuidar vuestros pedidos al máximo y que los recibáis sin retrasos", explica la cantante en el perfil de Instagram que creó expresamente para publicar contenido relacionado con su marca.

"Chochete" era una palabra que la pequeña de la familia repetía en la calle para saludar a la gente.

A lo largo de estos últimos meses, la exrepresentante de España en Eurovisión en 2009 ha compartido innumerables posts de sus sesiones de fotos en familia en las que todos lucen las llamativas sudaderas.

El hecho de exponer continuamente a la menor en sus redes, donde Manuela posa como una modelo, ha sido objeto de una avalancha de críticas por parte de los seguidores de la cantante. Arnelas asegura que para su hija es todo un juego y afirma que ellos, como padres de la pequeña, deciden lo que hacer con ella y reiteran que solo buscan su felicidad y no le están haciendo ningún mal, ya que forman una familia sólida que se ama y se cuida mutuamente.

Los 'negocios' de su hija

A principios de 2017 llegó al mundo la niña que iba a revolucionar la vida de la cantante y cambiar de arriba abajo sus prioridades. Los recién estrenados padres quisieron comunicar el nacimiento de su hija el mismo día del alumbramiento y esperaron a estar tranquilos en casa: "¡¡FAMILIA!! Queríamos contaros que el pasado viernes 24 de febrero nació por fin la pequeña Manuela de Gracia, por eso estos días un poco más en silencio... tocaba hacer tareas de mami! Pesó 2,750 kg al nacer y midió 50 cmtrs !! Y esta en perfecto estado. Es pequeñita y delgadita, con los ojos bien azules y es clavadita a su papi!ahora toca darle de comer y mucho cariño para que crezca sanita", escribió Soraya Arnelas en sus redes sociales días después.

Soraya y Miguel Herrera junto a su hija Manuela de Gracia en la boda de unos amigos. RRSS

Tres años después, la menor ya encabeza dos negocios que han puesto en marcha sus progenitores. Chochete by Manuela de Gracia y Checha by Manuela de Gracia son los dos proyectos para los que la pequeña ha servido de inspiración.

El primero es la marca de ropa que lleva gestándose tres años, desde que la niño vino al mundo. Y la segunda hace referencia a una idea para unos cuentos infantiles en los que la pequeña es la absoluta protagonista junto a sus mascotas Bowie, Tilda, Molly y Valentino, dos perros y dos gatos que la familia tiene en casa. Este proyecto literario fue anunciado por Soraya el pasado 1 de agosto en sus redes sociales, pero a día de hoy está preparándose de manera lenta a la espera de que la colección de sudaderas salga al mercado y se valoren los resultados.

