El llanto viral de Soraya Arnelas que le ha valido un aluvión de críticas

Quizás todavía no lo sepan, pero este fin de semana ha nevado (mucho) en Madrid. También lo ha hecho en otros puntos de España; sin embargo, las impresionantes imágenes que ha dejado el paso de Filomena por la capital han copado portadas y publicaciones en redes sociales. Hemos seguido al segundo el recorrido de cada copo de nieve posándose en cada acera, la salida de los personajes más hilarantes y, desgraciadamente, las terribles consecuencias del bloqueo de la ciudad.

Una de las cosas que más ha sorprendido y supone también un daño irreparable ha sido la caída de árboles y ramas debido al peso de la nieve. Un fenómeno que ha sembrado de cadáveres vegetales las calles y las fincas, arrancando incluso el llanto más desolado de la cantante Soraya Arnelas. La extremeña se asomó desde su casa de campo en sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores el disgusto mientras mostraba los únicos ejemplares que ha podido salvar.

"Os parecerá una locura, pero sentía como que estaban sufriendo mucho y me da mucha pena", confesaba entre lágrimas al tiempo que mostraba "mis pequeños supervivientes del jardín, cuando los miro son como una mami y un pequeño". Explicaría más tarde en una publicación en la misma red social que le había dado "un ataque de rabia y me puse a quitar nieve como una loca" porque "desde que entramos en esta casa hace dos meses los he cuidado".

Un llanto viral

Decía Soraya en la misma publicación que muchos le habían escrito para decirle que era "tonta", que cómo se preocupaba por esas cosas, que se preocupase de cosas más importantes: "Me pregunto qué hacen ellos por el mundo", interrogaba retórica. Mientras, su vídeo ya había llegado a Twitter desencadenando otra tormenta...

Soraya: Chochete, este porro no me sube.

Soraya 2 minutos después: pic.twitter.com/xtLUj1n2Zv — Fran Llull (@Franciscollull) January 10, 2021

Ha sido este lunes cuando el nombre de la artista ha ocupado varias horas la lista de tendencias de la red social, donde le estaban dedicando burlas como estas:

Soraya Arnelas cuando no reutiliza un folio usado pic.twitter.com/YquNIHoXP9 — 𝐅 (@fmxra) January 11, 2021

Soraya cuando su hija le pregunta dónde está el árbol del jardín que quedaba pic.twitter.com/S9U5g7aDRl — Juan sin miedo (@foxyJuanpe) January 11, 2021

Hoy tenía pensado quitar el árbol de Navidad pero no quiero que Soraya sufra más — Adriyuyu 🏳️‍🌈 (@Adriyuyu) January 11, 2021

Verás tú cuando se entere Soraya Poyeya. pic.twitter.com/tPhfqn1deu — NessIAgain (@NessIAgain) January 11, 2021

*soraya llora por los destrozos en los arboles*



la nieve: pic.twitter.com/y8iXGEICaV — gon ⚡️ (@gonguba) January 10, 2021

Soraya cuando ve que un simple árbol es utilizado para ser decorado con motivos navideños y/o festivos y no es un ser libre pic.twitter.com/O3CZZT68B1 — 🪨 (@rocachonda) January 10, 2021

Soraya cuando ve un árbol sin ramas pic.twitter.com/VN8s6uvYJR — Yung Yosee (@josart_) January 10, 2021

Nadie:



Los árboles del vídeo de Soraya: pic.twitter.com/JS39VPPctp — Gambito Plancha 🦐💉 (@gambaplancha) January 10, 2021

Los Simpsons predijeron a Soraya llorándole a sus árboles afectados por la helada. pic.twitter.com/nHOFMDxvVB — Alexis Romero🏳️‍🌈 (@alexisromloz) January 10, 2021

Pero la cosa no se ha quedado, ni mucho menos, en una retahíla de mofas. Fueron varios los antitaurinos que, empleando una foto que ella misma había subido a sus redes sociales desde una plaza de toros, salieron a por ella como miuras:

Soraya en una corrida de toros: pic.twitter.com/NNLYdH4A8q — wallester ?￯ᄌマ‍? (@WaIIester) January 10, 2021

Soraya llorando por que los árboles "sufren" / Soraya yendo a ver como matan a un toro en una plaza

En fin. ? pic.twitter.com/Nu19y8ELMi — James Blossom (@_james_blossom) January 10, 2021

soraya llorando por que la nieve hace sufrir a los arboles

también soraya pic.twitter.com/1o4ZNMREmQ — Blanca (navidad) ? (@blnc_mur) January 11, 2021

Soraya viendo un toro

Soraya viendo un arbol pic.twitter.com/Vaa7kjXJ5m — Ismael KS (@ismaelks78) January 11, 2021

Llorando por los árboles / Feliz con mi amigo en la plaza toros

Esto es Soraya... pic.twitter.com/g9a9BXMc7O — Hiro Swine (@Hiro_Swine) January 11, 2021

a soraya le dan pena los arboles pero los toros no tanto pic.twitter.com/7lTOkoum8e — ✄ (@monsterislegend) January 10, 2021

Ella, lejos de entrar al trapo, ha decidido tomárselo con humor y después de publicar un vídeo cómico dedicado a sus haters ha querido aclarar que no es taurina ni va a los toros. "El día de esa foto lo hice por acompañar a un familiar, una persona importante, que se dedica a ello. La familia fue y le acompañamos. Fin. Respeto las tradiciones, pero no formo parte de ellas. Espero que quede claro, gracias", escribió en sus redes: