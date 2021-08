Ana Obregón visita el lugar más especial para Álex en Roma: "Demasiados recuerdos tuyos"

Ana Obregón (66 años) partió a Roma a finales del mes de julio, un destino muy emotivo para la actriz por lo que representaba para su hijo, Álex Lequio, y para la familia que formó junto a Alessandro Lequio (61). Tras 15 meses de "retiro" y sin querer "ver mundo", como ella misma ha manifestado en sus redes sociales, la madrileña salió de su aislamiento en sus casas de La Moraleja y de Mallorca y, animada por su amiga y representante Susana Uribarri (55), se ha adentrado en la majestuosa capital italiana.

Después de varios días de turismo por la histórica ciudad disfrutando de sus emblemáticos monumentos como la Fontana di Trevi y deleitándose con los manjares locales, Obregón no dudó en visitar uno de los rincones más especiales para su hijo: "Esta mañana he estado en tu lugar favorito de Roma: la casa de la maravillosa familia de Alessandro Lequio; El Palazzo Torlonia. Demasiados recuerdos tuyos correteando por este maravilloso patio situado en este histórico Palazzo construido en el siglo XVI . Tus navidades con la 'nonna', mi adorada Sandra, y tantos momentos que de golpe se amontonan como si el alma en estos rincones volviera a latir de nuevo. #ricordi #roma #palazzotorlonia #alessforever", ha explicado en su perfil de Instagram.

La actriz hace alusión a la abuela de su hijo, Alessandra de Torlonia, madre de Alessandro Lequio. El propio colaborador de El programa de Ana Rosa ha elogiado y recordado en infinidad de ocasiones a su madre, una mujer fuerte, elegante y adelantada a su tiempo, según el italiano ha mencionado.

Un palacio repleto de recuerdos que forma parte de la ruta turística que Ana ha emprendido junto a su amiga Susana Uribarri, a la que dedicó su primera publicación en Roma: "Ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder) ver el mundo sin mi hijo. Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma, un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara".

Tras esta dura confesión, Ana Obregón ha confesado que es su hijo la única razón por la que ha decidido animarse, pese a su corazón enlutado: "Y aunque mi corazón sigue de luto, quiero volver a caminar por las calles, salir a comer y cenar, respirar ese aire de la Ciudad Eterna que tantos recuerdos me trae de los años en que trabajé aquí en series y películas. Ella es mi amiga desde que éramos casi unas niñas. Es mi amiga del alma. Sé que Aless te estará agradeciendo desde el cielo estos días en Roma con su mamá. Te quiero, amiga".

Este viaje a Roma deja patente que la actriz, poco a poco, va recuperando el vuelo y el ánimo. Estos meses atrás han sido los más aciagos y complicados de su vida. No solamente ha tenido que afrontar el zarpazo de la muerte de su único hijo, también la de su madre, Ana María Obregón, fallecida el pasado 22 de mayo. Justo un año después del deceso de Álex Lequio.

