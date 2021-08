Ana Obregón recupera la foto del primer verano junto a su hijo, Álex Lequio: "Fui inmensamente feliz"

Ana Obregón (66 años) ha compartido una nueva fotografía dedicada a su hijo, Álex Lequio. La actriz es muy activa en las redes sociales y siempre recuerda al joven, fallecido el 13 de mayo de 2020, con instantáneas inéditas y mensajes muy emotivos. Este sábado ha vuelto a recurrir a esta vía de desahogo para mostrar a sus 814.000 seguidores uno de los recuerdos más bellos de su vida.

La protagonista de Ana y los siete se ha emocionado al encontrar una imagen que creía perdida. Una fotografía que refleja lo feliz que fue al convertirse en madre y vivir su primer verano al lado de su bebé y de su entonces pareja, Alessandro Lequio (60): "AGOSTO 1992 MALLORCA. Gracias a mi querida Mamen de @holacom he rescatado esta joyita de tu primer verano en Mallorca. Tenías poco más de un mes, pero ya me abrazabas con tu manita. Pensé que a los que tanto me apoyáis con cariño os gustaría ver qué inmensamente feliz fui una vez. Pensé que a ti, mi Aless, te gustaría verla desde donde estés… #tequieromasqueamivida #alessforever", ha escrito la actriz junto a la tierna imagen.

En la instantánea se puede ver posar a la pareja en traje de baño sentados en el césped, mientras Ana sostiene en brazos a su único hijo, que nació el 23 de junio de 1992.

Este fue el primer verano del joven empresario, fallecido hace año y medio a causa de un cáncer, pero su madre también ha compartido estos días la fotografía de su último verano. "24 Agosto 2019. Me recuerda el maldito teléfono como si cada segundo de mi vida no sangrara su ausencia. Por eso agradeced cada segundo que estéis con vuestros seres queridos como yo lo hice en aquel verano irrepetible del 2019. Sentada en ese sofá, a la misma hora y mirando al mismo mar Mediterráneo no os podéis ni imaginar lo que daría por volver a abrazar a mi madre y a mi hijo. Daría el resto de mi vida… #mama #alessforever".

En esta última fotografía, tomada en Mallorca, además de su hijo también aparece su madre, Ana María Obregón Navarro, que murió el pasado 22 de mayo de 2021 -solo nueve días después del primer aniversario de la muerte de Álex - a los 89 años de edad. Dos pérdidas muy importantes para la actriz que ya no están en las estampas veraniegas.

Un viaje de recuerdos

Ana partió a Roma a finales del mes de julio, un destino muy emotivo para la actriz por lo que representaba para su hijo, Álex Lequio, y para la familia que formó junto a Alessandro Lequio. Tras 15 meses de "retiro" y sin querer "ver mundo", como ella misma ha manifestado en sus redes sociales, la madrileña salió de su aislamiento en sus casas de La Moraleja y de Mallorca y, animada por su amiga y representante Susana Uribarri (55), se ha adentrado en la majestuosa capital italiana.

Ana Obregón junto a la Fontana di Trevi, en Roma. RRSS

Después de varios días de turismo por la histórica ciudad disfrutando de sus emblemáticos monumentos como la Fontana di Trevi y deleitándose con los manjares locales, Obregón no dudó en visitar uno de los rincones más especiales para su hijo: "Esta mañana he estado en tu lugar favorito de Roma: la casa de la maravillosa familia de Alessandro Lequio; El Palazzo Torlonia. Demasiados recuerdos tuyos correteando por este maravilloso patio situado en este histórico Palazzo construido en el siglo XVI. Tus navidades con la 'nonna', mi adorada Sandra, y tantos momentos que de golpe se amontonan como si el alma en estos rincones volviera a latir de nuevo. #ricordi #roma #palazzotorlonia #alessforever", explicó en su perfil de Instagram. La actriz hizo alusión a la abuela de su hijo, Alessandra de Torlonia, madre de Alessandro Lequio.

Es un palacio repleto de recuerdos que forma parte de la ruta turística que Ana emprendió junto a su amiga Susana Uribarri, a la que dedicó su primera publicación en Roma: "Ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder) ver el mundo sin mi hijo. Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma, un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara".

