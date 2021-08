Celebra el espíritu libre de la mujer con la colección más especial del próximo otoño

Free Style es la celebración del estilo propio, la fuerza arrebatadora de una personalidad única y este es el mensaje que muchas marcas de moda intentan enviar a sus clientas a través de sus diseños.

Pues la nueva colección de LOLA CASADEMUNT lo ha hecho realidad. Protagonizada por una de las piezas más codiciadas del entretiempo, el trench, su nueva colección cápsula presenta su versión más LOLA, con una estampación en formato XXL y personalizada del branding de la marca y con un patrón oversized, relajado y muy sport que celebra el espíritu de esta cápsula.

En su diseño, otro de los valores de la firma, la versatilidad y el diseño, esta gabardina presenta un forro extraíble que elimina su temporalidad y la hace perfecta para los días fríos de invierno.

La prenda fetiche de este otoño va a ser el 'trench' o gabardina. LOLA CASADEMUNT

Así, los diferentes elementos de la prenda estrella de esta nueva cápsula, sirve para reivindicar el estilo y la identidad propia de la marca y de todo aquel que la vista. Toda una declaración de intenciones y una prenda fetiche para las incondicionales de la firma que lucirán con más fuerza que nunca el genuino estilo de su marca fetiche.

La estampación del branding se convierte también en motivo principal de otras prendas que conviven en la colección como vestidos y camisas que participan de las tonalidades beige y marrones que marcan los inicios del otoño.

Encontramos además otros must have de la firma que reversiona en todas sus cápsulas: el traje chaqueta, presentado en negro para una propuesta de look para la vuelta a la oficina.

La cápsula acaba con una propuesta de pantalones y denim en tonalidades azules y negro, en un juego de básicos para combinar.

¿Conoces la firma?

LOLA CASADEMUNT es una marca de moda y accesorios para mujer, de origen familiar fundada en 1981 en Cardedeu, Barcelona. Actualmente y desde 2018 está dirigida por Maite Casademunt, directora creativa de las colecciones Lola Casademunt y Lola Casademunt by Mayte (premium), las cuales reinventan las tendencias actuales bajo el ADN inimitable e identificativo de la mujer cosmopolita actual: imparable, auténtica y vital.

Los vestidos otoñales serán los más buscados de la temporada. LOLA CASADEMUNT

Esta firma es mucho más que una marca de moda, es todo un mundo destinado y dedicado a los deseos de una mujer. La firma cuenta con más de 10 tiendas propias, 4 franquicias y 18 córners El Corte Inglés de las principales ciudades de España.

