Alessandro Lequio publica una foto nunca antes vista de su hijo Álex y hace llorar a Ana Obregón

Cada cierto tiempo, quizá una o dos veces por semana, Alessandro Lequio (61 años) utiliza sus redes sociales para recordar a su hijo Álex Lequio. El colaborador de televisión tomó la determinación de no hablar nunca públicamente del fallecimiento de su vástago, fruto de su relación pasada con Ana Obregón (66), pero sí que da salida a través de su cuenta de Instagram a algunos momentos de su vida junto a él.

Este lunes por la mañana, Lequio ha posteado una fotografía nunca antes vista en la que aparece al lado de Álex. Divertidos, cómplices y cariñosos miran a cámara, sonríen y visten de manera elegante, al estilo italiano. El aristócrata, con abrigo en color camel y una especie de pashmina bicolor en blanco y negro, y su hijo luce una chaqueta en color gris medio con solapa ancha. Junto a la emotiva instantánea, Alessandro Lequio escribe los dos hashtags que utiliza siempre para honrar a su hijo: #LequioCity #AlessForever.

Los mismos hashtags, por cierto, que emplea Ana Obregón cuando en sus redes sociales menciona a su único hijo. Ha sido precisamente la actriz quien ha hecho uno de los comentarios más dolorosos en el muro público de Lequio junto a esta imagen. "La sonrisa más bonita del mundo", ha escrito Obregón junto a tres tristes emojis con las lágrimas saltadas.

Ese comentario lo hace Ana Obregón desde su estancia en la ciudad de Roma. La también presentadora ha abandonado temporalmente su retiro particular de Palma de Mallorca para explorar con su íntima amiga y representante, Susana Uribarri (55), hasta la capital de Italia. Desde allí se las ha podido ver paseando por el Trastevere romano, visitando museos, fotografiándose con la Fontana di Trevi y yendo de compras a Dior, en la exclusiva Vía dei Condotti.

"Anoche no me pude resistir y volví a la fuente más hermosa del mundo: la Fontana di Trevi. Dice la leyenda que si lanzas una moneda, regresas a Roma y puedes pedir un deseo. Aunque sé que mi deseo no se cumplirá nunca, tiré la moneda, cerré los ojos y sentí su alma abrazándome el corazón", firmaba Ana junto a su imagen con la fuente más famosa del mundo a sus espaldas.

La muerte de Álex

El 13 de mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia y con España paralizada y confinada en sus hogares por el azote impío del coronavirus, Álex Lequio García, hijo de Alessandro Lequio y Ana García Obregón, encontraba la muerte a la edad de 27 años a causa del cáncer contra el que llevaba luchando desde marzo de 2018. El empresario, querido y admirado por todos, famoso antes de nacer por la estrella de sus celebérrimos padres, se encontraba ingresado en una clínica privada de Barcelona.

Allí, el sarcoma de Ewing, un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave, le ganó la batalla dejando conmocionado a todo el país y con el corazón roto en mil pedazos a sus padres, a su hermano mayor, Clemente Lequio (33), a sus tíos, sus primos, sus amigos y su novia, Carolina Monje. 26 meses de guerra sin cuartel en los que Álex no desfalleció ni un momento, pues a pesar de sus recaídas nunca perdió el buen ánimo ni las ganas de seguir luchando hasta el final.

Ana Obregón recordó a su hijo, Álex Lequio, el día de su cumpleaños con una comida familiar en Mallorca.

Su legado ahora se presume eterno y sus padres van a seguir recordándolo no sólo en sus redes sociales, como ha hecho este lunes Alessandro, sino también a través de la Fundación Aless Lequio, una organización desde la que potenciar la investigación en la lucha contra el cáncer. "Esta fundación tendrá como único objetivo la investigación del cáncer. En España mueren cada año 120.000 personas de cáncer, el doble que por la pandemia. En el mundo cada año 9,6 millones de personas fallecen de cáncer, diez veces más que el millón por el Covid-19", declaró Obregón para Vanity Fair.

