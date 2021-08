Charlène de Mónaco se pronuncia sobre su matrimonio y sus hijos tras los rumores de separación

Las noticias sobre la estancia de la princesa Charlène de Mónaco (43 años) en Sudáfrica no cesan en los últimos días. Si el sábado pasado se conocía que, según un amigo de Alberto de Mónaco (63), se está gestando ya la separación del matrimonio, hace escasas horas ha salido a la luz una información que podría agitar aún más la situación personal del príncipe y su esposa.

Desde el país africano, la exnadadora ha concedido algunas entrevistas a medios locales en las que se muestra en todo momento con la intención de transmitir una sensación de unión y estabilidad con su marido que los constantes rumores de separación están tratando de desacreditar. Ha sido en una de estas intervenciones en la que la Princesa ha fijado la fecha para salir de Sudáfrica.

En una entrevista para la emisora de radio Sudáfrica Radio 702, ha charlado con la periodista Mandy Wiener. A ella le ha confesado el momento previsto en el que, tras prolongados meses, dejará su país de origen:"No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre", ha señalado la esposa de Alberto de Mónaco.

Charléne de Mónaco y el príncipe Alberto, durante el Tour de Francia, en agosto de 2020. Gtres

Su estancia se alargará hasta el décimo mes del año por causas médicas. Según ha revelado a la locutora, la dolencia otorrinolaringológica que la mantiene alejada de su familia requerirá "otro procedimiento médico", tal y como detalla la Princesa, del que no ha dado más detalles.

A pesar del pronóstico de los facultativos, la sudafricana ha asegurado que está tranquila: "Me siento bien, me siento bien", pero inevitablemente echa de menos a su familia. "Este es el período más largo que he estado fuera de Europa y de mis hijos", apuntaba, denotando que acusa intensamente cada uno de los días que se encuentra alejada de ellos.

Y es que, aunque ella misma informó a través de Instagram que se comunica con sus hijos y su marido por videollamada casi a diario, nada se puede comparar al contacto físico. De este contacto pudieron disfrutar a principios de junio, cuando Alberto, Jaques (6) y Gabriella (6) viajaron has ta Sudáfrica para verla y que, según ella confirma, volverá a ocurrir tras la intervención médica que está programada para el futuro próximo.

Charlène de Mónaco, junto a sus hijos en la celebración de Santa Devota, uno de los últimos actos públicos en los que se les ha visto juntos. Gtres

Fue en otra entrevista, al medio News24, donde la madre de Jacques y Gabriella explicaba pormenorizadamente las causas médicas que la mantenían en el país africano, tras viajar a este durante un compromiso oficial para la lucha contra la caza furtiva. Según detalló la Princesa, sufrió una infección de nariz, oído y garganta que comenzó tras haberse sometido a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo antes de la misión que la llevó a Sudáfrica. Charlène ha comentado que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista. Tras una intervención quirúrgica, los médicos le desaconsejaron viajar en avión porque la presión de sus oídos no se "iguala" y sería un riesgo volar por encima de los 6.000 metros. Fuertes rumores de separación Son ya tres meses los que la Princesa permanece alejada de Mónaco, algo que no ha pasado desapercibido. Y es que este distanciamiento geográfico ha provocado que se acrecienten los rumores de separación entre ella y el príncipe Alberto. De hecho, el medio alemán Bunte, especializado en crónica social y realeza llegó a dar por hecho esta noticia. Ahora, y en medio de las especulaciones, un amigo del príncipe ha roto su silencio. Sostiene que la pareja planea oficializar su separación en pocas semanas. "Charlène se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede. Es una persona muy campechana que se ha refugiado en estos momentos en sus dos hijos, Jacques y Gabriella, que se han quedado a vivir con él", ha confiado esta persona a Esdiario.



Este amigo sostiene que fue el propio príncipe quien se lo confesó durante la pasada gala de la Cruz Roja. "Ni está ni se la espera", habría asegurado Alberto, según esta versión. Y ha añadido el confidente al citado medio: "Es cuestión de días que emitan un comunicado oficial".

[Más información: Charlène y Alberto de Mónaco preparan el anuncio de su separación, según un amigo del príncipe]

Sigue los temas que te interesan