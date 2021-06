Ana Obregón recuerda a su hijo Álex Lequio el día de su cumpleaños con una comida familiar en Mallorca

El 23 de junio de 1992 venía al mundo el único hombre que ha permanecido al lado de Ana García Obregón (66 años) de forma incondicional, año tras año, día y noche: su hijo Álex Lequio. Ha contado en varias ocasiones la actriz y presentadora que ese día, cuando pudo tener en brazos a su adorado bebé, supo realmente qué hacía ella en la vida; el significado que tenía vivir. El mismo que el 13 de mayo de 2020 se hizo añicos, se esfumó con la dolorosa y temprana muerte de ese hijo que tanto anheló. Desde entonces, cada día 23 de junio es una condena en vez de una celebración.

El 23 de junio del año pasado, el primer cumpleaños póstumo de Álex, García Obregón vertió su dolor en las redes: "Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado". Este miércoles, Aless -como se lo llamaba cariñosamente en su entorno- cumple 29. Otro número más, otra fecha lacerante y dolorosa para sus padres y su familia. Dos cumpleaños sin poder soplar las velas juntos, y sin que Obregón lo colme de amor. Este aniversario lo celebrará Ana en su casa de Mallorca, El Manantial, situada en la Costa de los Pinos.

Allí se trasladó hace unas semanas con una de sus hermanas tras la muerte de su madre, Ana María Obregón. Otro mazazo que se encuentra digiriendo aún, sobre todo, como ha podido conocer JALEOS a través de una fuente cercana a la familia, "al ver a su padre sin ella, al no verlos juntos agarrados de la mano". Según la información que maneja este medio, con motivo del nuevo cumpleaños de Álex Lequio se reunirán algunos miembros en la casa de veraneo. Se hará "una pequeña comida familiar". Y en ella, dentro del marco de dolor y de lo que cabe, se tratará de rendir un bonito homenaje a Álex. Se intentará, por parte de todos, sacar la mayor fuerza y el ánimo para celebrar, teniendo en el recuerdo, también, a la matriarca de todos, Ana María. Tal y como pudo conocer este periódico hace unos días, todos los García Obregón se encuentran volcados en la salud y el estado anímico del empresario Antonio García, quien quedó "muy apenado" por la muerte de su mujer, su fiel compañera de vida durante 68 años.

Se desliza, además, que se espera que Ana Obregón le dedique unas palabras a su hijo, con su habitual publicación en las redes sociales, donde suele depositar su desgarro como poder balsámico. En otro orden de cosas, existe una estrecha relación entre los padres de Álex y la que fue su pareja, Carolina Monje (27). Este medio se hacía eco en las últimas horas del movimiento en redes que la joven ha realizado para lanzar nueva temporada de su firma de ropa, Carola Monje, que propone prendas de estilo bohemio e inspiradas en el slow life, el mundo del yoga y las lecciones de sencillez de Buda.

Su proyecto más ambicioso y personal y que, afortunadamente, Álex Lequio pudo ver nacer antes de su triste fallecimiento en mayo de 2020. Pues bien, tal y como ella misma ha confesado, "una parte de los beneficios" de las ventas que factura Carola Monje están destinados a la futura Fundación Álex Lequio, el proyecto que están poniendo en pie Obregón y Alessandro Lequio (60). No será la única fundación a la que done Monje parte del dinero atesorado, pero sí la más importante y especial para ella. Cuenta una fuente consultada que siempre procura actuar con la máxima discreción.

No le gusta salir en los medios de comunicación: este no es su mundo y no se siente nada cómoda. De hecho, este periódico fue testigo de cómo el propio Álex, al comienzo de su historia de amor, pretendía proteger su anonimato por todos los medios. Así pues, con esa misma reserva actúa Carolina en su día a día. Sea como fuere, Carolina ya ha emprendido un camino de éxito que ha logrado con esfuerzo e ilusión, una fórmula que aprendió de su novio, pues si por algo destacaba Álex Lequio era por su carácter emprendedor y sus ganas de mejorar el mundo trabajando desde abajo.

Tras la muerte de Álex, su novia se refugió en su familia y sobre todo, en su círculo más íntimo de amigos. Ellos son los que han ayudado a la joven a salir adelante tras la pérdida y lo han hecho con humor, ocio y creando nuevos y divertidos recuerdos. Para ello han recurrido a una táctica que nunca falla cuando alguien quiere olvidar los problemas: poner tierra de por medio.

Las desgarradoras palabras de Ana

Hace unos días se cumplían 13 meses de la partida de Álex Lequio, y su madre se quiso acordar de él. "Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació", comenzaba escribiendo la bióloga en su Instagram. Un texto que acompañaba con una imagen de ella y Álex en la playa. "Fue la persona que más me quiso y más amé, me protegió y me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar", añadía Ana Obregón, antes de compartir algunos detalles de la personalidad de su hijo, de los que ya ha presumido en alguna ocasión.

"Fue un loquito apasionado de la vida, como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer. Su generosidad, solidaridad y genialidad brillan en la eternidad cada vez más intensamente", posteó la actriz, para finalizar: "Fue mi hijo... Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos". Ana Obregón ha compartido estas imágenes el mismo día que sus padres habrían celebrado su aniversario de bodas, una fecha especial para la artista, quien solía recordarla en sus redes sociales. Este año será una jornada doblemente triste, no solo porque se cumplen 13 meses de la muerte de Álex, sino porque será la primera vez que sus progenitores no festejen su unión, ya que el pasado 22 de mayo falleció su madre.

