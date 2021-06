Ana Obregón recuerda a Álex en su fin de semana más difícil: "Hace 13 meses nos enterraron a los dos"

La vida de Ana Obregón (66 años) cambió para siempre el 13 de mayo de 2020, con la pérdida de su hijo, Álex Lequio, quien falleció a causa de un cáncer. Este domingo, cuando se cumple un año y un mes de este fatídico desenlace, la actriz ha recordado al joven empresario con un desgarrador mensaje que deja en evidencia su profundo dolor.

"Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació", ha comenzado escribiendo la bióloga en su última publicación de Instagram, que ha acompañado con una imagen de ella y Álex en la playa. "Fue la persona que más me quiso y más amé , me protegió y me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar", ha continuado Ana Obregón, antes de compartir algunos detalles de la personalidad de su hijo, de los que ya ha presumido en alguna ocasión.

"Fue un loquito apasionado de la vida, como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer. Su generosidad, solidaridad y genialidad brillan en la eternidad cada vez más intensamente", ha escrito la actriz. Para finalizar, ha compartido unas desgarradoras palabras: "Fue mi hijo... Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos".

La actriz también ha recordado a Álex Lequio con una tierna fotografía colgada en sus stories, que fue captada en los primeros años de vida del joven empresario. "Hoy hacer 13 mese que me enterraron contigo", escribió la expareja de Alessandro Lequio (60) mientras sonaba de fondo la canción Candle in the wind, de Elton John (74).

Ana Obregón ha compartido estas imágenes el mismo día que sus padres habrían celebrado su aniversario de bodas, una fecha especial para la artista, quien solía recordarla en sus redes sociales. Este año será una jornada doblemente triste, no solo porque se cumplen 13 meses de la muerte de Álex, sino porque será la primera vez que sus progenitores no festejen su unión, ya que el pasado 22 de mayo falleció su madre. Desde entonces, la también presentadora ha vivido unos días muy difíciles en los que ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos. A día de hoy, la bióloga se encuentra en Palma de Mallorca junto a sus hermanas, intentando sobrellevar su dolor.

Ana Obregón junto a su madre y su hijo, en una imagen de archivo. Instagram

Triste verano

Desde hace unos días, Ana Obregón está instalada en su casa de verano de Palma de Mallorca, El Manantial, el refugio de la familia García Obregón desde los años setenta. Allí afrontará su verano más triste, en medio del vació que le ha dejado la pérdida de su madre, Ana María Obregón, pocos días después del primer aniversario de muerte de Álex. Se espera que la actriz permanezca en esta propiedad durante todo el periodo estival.

Para Ana han sido unas semanas especialmente difíciles desde que el pasado mes de mayo se confirmó como el peor de toda su vida por segundo año consecutivo. En 2020, la enfermedad le arrebató a su hijo y justo un año después, en el mismo mes, falleció su madre, su confidente, su amiga. Mayo, mes horribilis. Demasiadas pérdidas en poco tiempo, si es que este se puede cuantificar.

Hace pocos días, JALEOS se puso en contacto con una buena amiga de la actriz, cuya amistad suma más de 25 años, y esta sostuvo: "No sé de dónde saca fuerzas Ana, es demasiado esto". Y añadió: "Es dolorosa la muerte de Ana madre, cómo no, pero entra dentro de la ley de vida. Eso era lo que todos esperaban, no lo de Aless". Eso sí, dejó claro que, pese a la tristeza, Obregón estaba "serena". Aun así, según reflejan sus constantes publicaciones en redes sociales, su dolor la acompañará hasta el fin de sus tiempos.

