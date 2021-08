Al Ex, primo de Álex Lequio: "Le pienso todos los días por mil motivos. Aún me cuesta creer lo que ha pasado"

El 13 de mayo del año 2020, la vida de la familia Lequio García Obregón se paró en seco. Siempre se tiende a pensar que en el corazón de Ana García Obregón (66 años) y Alessandro Lequio (61), los padres de Álex, es el único lugar donde impera un dolor imposible de apaciguar tras la muerte de su hijo en común.

Sin embargo, es toda la gran saga de los Lequio García Obregón quienes se duelen al recordar, día a día, la trágica forma en la que Álex, de manera injusta, se marchó aquel día de primavera tras dos años y dos meses luchando contra un cáncer. Entre esos parientes, no sólo se encuentran su pareja, sus abuelos o sus tíos, sino también sus primos hermanos. Primos casi todos coetáneos y con los que mantenía una excelente relación, como Álex.

Ahora, quince meses después del tristísimo adiós a Álex Lequio García, JALEOS entrevista en exclusiva a su primo hermano, Álex García Obregón, conocido artísticamente como Al Ex. El cantante -"cantautor moderno", como él se define- que lleva más de 20 años vinculado al mundo de la música, es hijo de Juancho García Obregón, uno de los hermanos de Ana. Al Ex ha rendido homenaje a su primo en el vídeo Humans, el primer single de su nuevo álbum, All of the Above.

El artista Al Ex, que acaba de publicar su nuevo 'single' 'Humans'.

Al Ex, lanza sencillo al mercado. ¿Cómo surge la idea del single Humans? ¿En qué momento encuentra la inspiración para crearlo? Cuéntenos su intrahistoria.

Humans es el primer sencillo de mi disco All of the Above. Es un álbum muy personal que llevo preparando varios años y que es solo la punta del iceberg de lo que quiero que sea mi carrera en la música.

Lleva 20 años en el mundo de la música, componiendo, aprendiendo, mejorando... ¿cuándo supo que quería dedicarse a este mundo? ¿Recuerda el momento?

Con muy poquitos años ya sabía que me gustaba, con 10 empecé a tocar guitarra eléctrica y a cantar, y en los años posteriores siempre he seguido siendo autodidacta y eventualmente trabajando en solitario o con grupos, en el estudio o en el escenario y también componiendo para otra gente, publicidad e incluso para algún corto. He hecho un poco de todo.

Proveniente de un apellido tan sonoro como García Obregón, tan centrado en el mundo empresarial y televisivo, ¿cómo se tomó la familia al conocer que tenían un artista en casa?

Mi familia siempre me ha visto con una guitarra pegada a mí fuera donde fuera, y saben desde hace muchos años que realmente es mi pasión. Siempre me han apoyado y ayudado.

¿Cuándo saldrá el disco al mercado? ¿Habrá alguna colaboración que sorprenderá al público? ¿Con quién le gustaría trabajar a nivel nacional e internacional?

Casi con toda seguridad que el disco saldrá a finales de año. Hay varias razones por las que estoy esperando, pero la idea es publicarlo como independiente a no ser que alguien aparezca y quiera ser mi socio para publicarlo. Estoy siempre abierto a nuevas ideas.

En el disco han colaborado grandes productores y artistas como David Kano, Ed is Dead, David Bao, Abel del Fresno, Juanjo Reig o Gabri Casanova. A nivel cantantes no hay colaboraciones en el álbum, pero también este año saldrá una colaboración en forma de single con la cantante de ópera Marwa Amer, en el que coescribo letra y compongo la música para publicar con su sello TRK music próximamente. Es un dueto muy cinematográfico titulado Us is Forever que habla acerca de una historia de amor durante la cuarentena.

En unos meses podría ver la luz paralelamente al disco. Al Ex confiesa a este diario que "a nivel nacional me encantaría trabajar con Pional, Mónica Naranjo o mi amigo Guille Furiase y a nivel internacional me encantaría (por pedir) trabajar con Vinyl Palace, Lana del Rey o Jordan Rakei".

Después de tanto tiempo luchando por su sueño, ¿qué mensaje le manda a aquellos que piensan que por ser miembro de una familia conocida se tienen más a mano las metas?

Entiendo el morbo de esa narrativa, pero no es mi caso para nada. Nadie en mi familia se dedica a la música y por supuesto que me han intentado echar un cable en algún momento, pero a día de hoy todo lo que voy consiguiendo, que tampoco es mucho para ser honesto, es fruto de mi propio esfuerzo y no me avergüenza reconocerlo. No puedo hablar por lo que dicen otros, sus motivos tendrán para pensar así. En mi caso, nunca he firmado con mi apellido mi trabajo musical y mi nombre artístico es Al Ex. Aun así me llaman de algunos medios por el apellido, y lo que no voy a hacer es desaprovechar la oportunidad de promocionar mi trabajo por miedo a que alguien pueda pensar algo así.

Creo que seas quien seas, con pasión y perseverancia puedes llegar muy alto. La transición hasta que puedes vivir de tu arte es muy complicada, y es normal compaginar otros trabajos para en algún momento poder llegar a tu objetivo. Diría a todos que sueñen muy alto, que no tengan vergüenza de aspirar a ser lo que el corazón les dice; la vida si tomas esa decisión puede ser y es maravillosa, no sólo para ti, sino también para las personas a las que tocarás con tu arte. Creo que tenemos unas ideas un poco absurdas del éxito actualmente, fuera del materialismo que plaga las listas de ventas, el éxito para mi es conectar y transmitir emoción con mi trabajo, sea a una sola persona que me escucha en la calle o a las miles a las que me gustaría llegar.

Al Ex - Humans

Tanto en el vídeo del single como en el disco habrá una dedicatoria especial para su primo Álex, ¿en qué consistirá?

El vídeo de Humans está dedicado a él. Lo estaba editando cuando pasó todo y sentí el impulso de hacerlo por el inmenso cariño que le tengo y porque él siempre creyó en mí. A los dos nos gusta mucho el tema que trata el vídeo, está lleno de pequeños easter eggs, pasábamos mucho tiempo hablando de filosofía, ciencia y espiritualidad.

Usted tenía una excelente relación con él, trabajó con él en Polar Marketing, ¿qué recuerdo le quedará siempre de él?

Le pienso todos los días por mil motivos. Todavía me cuesta creer lo que ha pasado. Él me ha dado a mí y a todos muchas lecciones; de coraje, valentía, resiliencia y la más importante de todas: disfrutar y vivir el momento con las personas que amamos, quitar peso a las situaciones y reírse de la vida incluso cuando ella se ríe de ti.

Decía usted que no se ha atrevido a lanzar nada hasta la fecha porque es muy exigente consigo mismo, ¿es su peor enemigo? ¿En qué persona confía sus inseguridades? En la familia, ¿quién le da mayores consejos?

He publicado algunas cosas, pero quizá no al nivel que quiero, con la calidad y exigencia que busco en mi trabajo. Ser perfeccionista puede ser tu peor enemigo, sí; he tenido que aprenderlo a fuerza de experiencia. Pero también es algo que va con la locura y el genio de los artistas. Precisamente se dedican a eso, una pizca de sal de más puede arruinar el plato, pero nunca quieres que salga soso. La alquimia de crear algo artístico requiere perfeccionismo, aunque nunca se vaya a alcanzar.

Cuando te dedicas a algo en cuerpo y alma trasciende un poco tu sanidad mental. Hay que estar un poco loco para perseguir la sombra de un sueño imposible, pero esa locura es maravillosa y es parte de lo que hace a un artista. Esa lucha por encontrarse a uno mismo y sobrevivir a ello, y ser capaz de brillar en el momento adecuado... son muchas estrellas las que se tienen que alinear y yo he intentado ser cauto, a veces demasiado y en mi propio detrimento.

Soy capaz de guardarme las cosas para mí durante mucho tiempo, creo que me auto hago terapia muchas veces, y la música desde luego me ayuda mucho a superar la ansiedad y los momentos bajos. Me conecta con algo divino. La música es mi confidente por excelencia. Tengo la suerte de tener a mis amigos y familia para poder hablar de cualquier cosa siempre.

El cantautor Al Ex en una foto cedida a este periódico.

¿Cómo es Álex García-Obregón en la intimidad? Cuéntenos sus hobbies cuando no está creando. ¿A qué dedica el tiempo libre?

Soy piscis ascendente cáncer, tengo un poco dos vertientes; puedo ser muy extrovertido, me encanta la gente y la fiesta, pero también tengo mi lado más gato en la que soy muy solitario y no necesito mucho más que tener tiempo para trabajar. Para mí, la música es trabajo, pero antes es pasión. Soy muy curioso y un freak total de las conspiraciones, los ovnis, lo paranormal... Me gusta mucho desde que era un niño. También me encanta el cine y los videojuegos, pero también las actividades físicas en la naturaleza, no debemos parar de conectarnos a ella. Soy bastante cocinillas también.

¿Por qué se hace llamar en redes Al Ex? ¿Es una manera de desligarse de su apellido? ¿Cree que un apellido como el suyo puede perjudicar a largo plazo?

Primero, tienes que entender que soy un auténtico geek. Durante años estuve buscando un nombre en inglés (porque entonces solo cantaba en inglés) que me sonara cool, pero tras miles de nombres malísimos, no me convencía ninguno mucho. No usé mi apellido porque quería un nombre más corto, a pesar de ser un cantautor moderno. Al Ex es mi propia manera de hacer marca personal con mi nombre de pila y sin apellidos de por medio. Está inspirado en nombres de ciencia ficción.

Fuera de la música, ¿se ve dando el salto a la televisión con algún programa o reality, estilo musical como Tu cara me suena?

Más que en un talent show me gustaría un programa de entrevistas, música y arte en directo y que toque temas interesantes, quizá no tan habituales en televisión nacional. Echo en falta un espacio de ese estilo, inteligente para gente inteligente. Me encanta la televisión y me gustaría probar, por supuesto. Creo que se me da bien comunicar, soy empático pero también puedo seguir un guion y actuar. Tengo poca experiencia pero si fuera una posibilidad en el futuro la tendría muy en cuenta. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro.

Ha asegurado en alguna entrevista que no le importaría trabajar con su tía Ana García Obregón? ¿En qué tipo de programa o formato se vería con ella? ¿Cómo es su relación con ella?

Por supuesto que me gustaría trabajar con ella, la admiro muchísimo como persona y como profesional. Tiene una trayectoria única, porque es una persona irrepetible y sería todo un honor para mí.

Para terminar esta entrevista, permita una licencia más allá de su parcela profesional, ¿cómo está su corazón? ¿Está enamorado? ¿Qué cualidades debe tener esa persona para interesarle?

Doctor, a veces tengo arritmias (risas). Actualmente soltero y hetero. He tenido un poco de todo y aunque esté solo ahora, que lo disfruto mucho, siempre estoy receptivo a ese maravilloso momento de encontrarse con la persona correcta (o incorrecta) en el momento adecuado. Si alguien de la audiencia femenina tiene dudas puede escribirme por Instagram, siempre contesto. En una mujer busco naturalidad y complicidad, valores y humor en común, alguien que sea mi mejor amiga y mi compañera de reparto en la peli más alucinante que podamos imaginar juntos.

[Más información: Ana Obregón recuerda a su hijo Álex Lequio el día de su cumpleaños con una comida familiar en Mallorca]

Sigue los temas que te interesan