Carolina Monje, sus ocho meses de 'refugio' contra el dolor y su último mensaje a Álex Lequio

"Te amaré por siempre mi Puchum", quiso dejar claro Carolina Monje (27 años) el 4 de diciembre de 2020. Solo unas semanas después, mientras Ana Obregón (66) presentaba las Campanadas en TVE, la joven cerraba uno de los peores años de su vida, y por ello decidió poner tierra de por medio y comenzar el 2021 -y su nueva etapa- a 8.000 kilómetros de distancia de España, donde todo eran recuerdos sobre su novio, Álex Lequio.

La fundadora de la firma de moda Carola Monje voló a México el pasado 30 de diciembre, en la víspera de Nochevieja. Lo hizo acompañada de varios amigos y su destino final ha sido la ciudad de Tulum. Allí, los parajes verdes que se funden con las aguas cristalinas del Caribe, el buen tiempo y las noches infinitas consiguieron que la joven diseñadora diera el pistoletazo de salida al nuevo año con felicidad y cierta tranquilidad.

Pero no iba a ser su único viaje. Desde el pasado Fin de Año, la catalana no ha parado de viajar, siempre en compañía de sus grandes amistades. En los ocho meses que cumple el 2021, Carolina ha recorrido muchos puntos de España y parte del extranjero. Y es que tras la muerte de Álex, Monje se refugió en su familia y sobre todo, en su círculo más íntimo de amigos. Ellos son los que han ayudado a la joven a salir adelante tras la pérdida y lo han hecho con humor, ocio y creando nuevos y divertidos recuerdos. Para ello han recurrido a una táctica que nunca falla cuando alguien quiere olvidar los problemas: poner tierra de por medio.

La diseñadora se ha refugiado en sus amigos para salir adelante. IG Carola Monje

De hecho, el aniversario de la muerte de Lequio lo pasó fuera de España, concretamente en Portugal. Junto a un grupo de amistades, Carolina realizó diversas actividades por los alrededores de Oporto y se alojó en el Vila C Boutique Hotel, situado en Vila do Conde, un hotel de cuatro estrellas que está situado a dos minutos del centro de la ciudad y ubicado a orillas del río Ave.

Tras unas semanas en el paraíso azteca, regresó a su tierra natal y se dejó ver por Benicàssim. En la localidad valenciana encontró el mejor destino para surfear y gozar de un agradable ambiente en sus terrazas. Pero ahí no terminó la lujosa gira de Carolina. También puso rumbo a Andorra en febrero. La fundadora de la firma de moda Carola Monje quiso desconectar del bullicio de la ciudad en los Pirineos, y junto a su perrito Bobby Puchum, al que adoptó hace dos años con Álex Lequio. Se alojó en un resort con spa, sauna y piscina climatizaba en el exterior cubierto de capas de nieve blanca. Con la primavera y el buen tiempo, la barcelonesa ha volado varias veces a su isla favorita: Ibiza. Allí se encuentra, de hecho, esta misma semana.

Carolina Monje junto a Álex Lequio y su perrito adoptado, Bobby Puchum. RRSS

Desde la isla pitiusa, precisamente, se ha mostrado más nostálgica de lo que acostumbra -al menos de forma pública- y ha compartido varios mensajes muy especiales que van dirigidos a personas a las que Carolina ama con locura y ya no están junto a ella. Son sin duda, su novio Álex, y su querido abuelo, quien falleció hace poco más de un mes. A ellos les ha dedicado un texto de Gabriel García Márquez: "La distancia no es un problema. El problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar. Y es que el amor se siente con el corazón, no con el cuerpo". Toda una declaración con la que demuestra que ambos siguen en su recuerdo de manera constante.

Su otra terapia

La diseñadora catalana se ha refugiado en su firma de moda para deja atrás el dolor del 2020. IG Carola Monje

Los viajes han sido su mejor terapia, pero también lo ha sido el trabajo. Cuando su novio falleció, su marca de ropa fue su mejor aliada para seguir adelante, pues era un sueño que el propio Álex le impulsó a lanzar solo dos meses antes de su adiós. Desde entonces Carolina ha trabajado en la sombra, pero este año ha tomado una decisión drástica. El pasado 1 de junio, Monje hacía un movimiento inesperado en sus redes, que sería el preludio de lo que estaba por venir y con el que dejaría atrás para siempre su pasado en el anonimato. "Nueva colección de verano ya disponible en nuestra página web. Espero que os guste tanto como a mí. Gracias por confiar en esta bella comunidad", escribía la catalana en su Instagram para anunciar la nueva campaña de su marca, y lo hacía junto a una fotografía en la que posaba ella, en primera persona, sobre un sillón en mitad de un campo repleto de vegetación.

La diseñadora dejaba así las bambalinas para mostrarse ante sus miles de seguidores. Y no iba a ser algo puntual. A lo largo de estas semanas, la joven se ha expuesto en continuas ocasiones. De hecho, no solo se presenta al público como la responsable y fundadora de la firma, sino que además ejerce de modelo de esta nueva colección.

Carolina ha dado un paso adelante y es definitivo. Tras fundar la firma en un momento personal muy triste y después del año más duro de su vida, la joven ha conseguido recomponerse gracias al apoyo incondicional de sus amigos y compañeros.

