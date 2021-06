Rafael Amargo, sobre su situación judicial: "Estoy sintiendo un maltrato innecesario e injusto"

Después de una larga temporada desaparecido tras unos meses convulsos por su detención y posterior puesta en libertad por presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, Rafael Amargo (46 años) ha roto su silencio para denunciar la injusta situación judicial de la que, confiesa, está siendo víctima.

"Tengo que ir a trabajar a un sitio y me deniegan la salida. La solución es que a ningún español se le tiene que negar el trabajo. Hasta la gente que está en la cárcel también trabaja", denuncia el bailarín, explicando el porqué de su enfado ante el momento que está viviendo. "Me gustaría tener el apoyo de tantísimas personas. Estoy sintiendo un maltrato innecesario e injusto y muy mal hecho", ha añadido Amargo.

Rafael Amargo llegando a los juzgados, el pasado mes de diciembre. Gtres

"A mí nadie me tiene que dar un escarmiento, solo Dios y mi padre. Un juez me tiene que dar una sentencia, no un escarmiento", ha dicho el artista visiblemente enfadado. "Luego resulta que indultan a todos y lo que yo estoy pasando no es necesario", señala.

Muy amigo de Diego El Cigala (52), Rafael Amargo también ha querido mostrarle su apoyo tras su detención por presunto maltrato continuado contra su pareja. "Es una persona que tendrá su genio pero no era el momento para que le tuvieran que hacer eso. Él está en un momento muy bien. Él está terminando una relación y hay que entender que las cosas se acaban. Desde aquí le mando un beso y un apoyo fuerte", ha comentado.

El drama de Amargo

Fue el pasado 1 de diciembre, cuando Amargo fue detenido por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas en una operación de la Policía Nacional. Los agentes, además, arrestaron a cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo. A este hecho le sucedió la suspensión temporal de Yerma, la obra de teatro en la que trabajaba en aquel entonces.

Finalmente, tanto el bailarín como las otras cuatro personas que lo acompañaban, fueron puestos en libertad dos días después, según acordó la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid. Entonces, declaró ante los medios de comunicación que es de "poca vergüenza y poca humanidad" lo que le sucedió justo antes de que estrenara un esperado proyecto, que terminó por dar inicio el 11 de diciembre. Parecía que con la puesta en escena de aquella obra su situación mejoraba. Sin embargo, no fue así.

Rafael Amargo, durante el estreno de 'Yerma'. Gtres

Rafael Amargo siguió acudiendo a los juzgados, se sentó en el plató de Sábado Deluxe para dar detalles de su situación y se enfrentó a la decisión de la Fiscalía de Madrid, que recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial su puesta en libertad provisional y pidió que ingrese en prisión preventiva sin fianza por presuntos delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y de pertenencia a grupo criminal.

Hasta ahora, Amargo no ha vuelto a ser detenido, pero sus acciones le han jugado en contra. Según ha desvelado, arrastra un sinfín de consecuencias que están perjudicando su situación laboral.

