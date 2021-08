Rafael Amargo: "Marlaska sabe que todo lo de mi trama es mentira. Le he mandado seis mails y no me responde"

Rafael Amargo (46 años) llega tarde... pero cuando estás con él, se entienden los motivos. Aparece por su particular salón de audiencias del edificio Magnolias como un campechano emperador que recibe a su corte y desde ahí, da a cada uno lo que necesita. Se sabe tu nombre, hace un comentario adulador sobre tu atuendo… Su embrujo lorquiano provoca que te olvides de que le has tenido que esperar.

Amargo prepara, sin dejar ni un fleco suelto, un espectáculo "chiquitito", "íntimo", Flamenco de salón, un show que no le dé "muchos dolores de cabeza" y con el que pueda pagar rápido a toda la gente a la que convoca junto a él sobre las tablas. En este caso: una cantaora, un guitarrista, un cajón, un acordeón, cuatro niñas -cuatro artistas- que no superan los 14 años y él mismo, la estrella.

Aunque en los ensayos insiste en que quiere poner el foco en todos para que no dejen de tener su momento de brillo, su momento de "fliparse". Rafa está pletórico: ha vuelto a trabajar, lo que quiere desde hace ocho meses, pero según él, no le dejan. "Le he enviado seis mails al ministro del Interior. Sí, sí, a Marlaska. Y no me responde. Y no me devuelve el pasaporte. El 85% de mi trabajo es internacional y hay un proyecto gigante de Bollywood, en la India, al que no puedo responder por culpa de mi situación. Mi pareja, Luciana, ya tiene su pasaporte y ella es argentina. ¿Riesgo de fuga? Por Dios... Hasta los presos trabajan en las cárceles, ¿por qué yo no?".

Rafael Amargo fue detenido el pasado 1 de diciembre de 2020 acusado de los delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Después de la espera, me dará la entrevista de su vida, ¿no?

(suspira y se señala la cara)

¿Qué le ha pasado?

Creo que me ha picado una araña. Una de esas, que es como un mosquito grande...

A ver si le va a pasar como a Víctor Sandoval...

¿Qué le pasó?

Que desde que le picó una araña, no levanta cabeza.

Ay, ¡por Dios!

¿Qué hacemos aquí? ¿Estar en agosto en Madrid es de pobres?

A mí me gusta mucho agosto en Madrid. Cuando más he llenado los teatros ha sido en verano. Parece que es cuando menos gente hay, pero es cuando más turismo viene. El flamenco es una marca para el turismo. En agosto es cuando he hecho las taquillas más grandes.

¿Qué vamos a ver en Flamenco de salón?

Todos los jueves, viernes y sábado de agosto. Sólo entran 35 o 40 personas. Como su propio nombre indica es la antesala de lo que va a ser la vida de alguien. Están en el salón estas chicas jóvenes -la Talega, la Polaca, la Polvorilla y la Tora-, que son unas profesionales y... tantos los niños como los viejos dan mucha vulnerabilidad y dan mucha cosa bonita a lo que hacen. Cuando ves algo de arte en el teatro tienes que quedarte con una nota especial y en Flamenco de salón la gente va a querer repetir.

Rafael Amargo ensaya el poema 'Uno, dos y tres' de Lorca, declamado por Gabriela Ortega. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

¿Qué valoración hace de su última obra, Yerma, en el plano artístico y personal, teniendo en cuenta su detención y que algunos miembros del equipo dijeron que usted no les pagó?

Cuando el tiempo pasa, pone todas las cosas en su sitio. Yo no he mentido en nada. Los que han mentido a costa de mi nombre, ahí están, en su misma casa, haciendo lo mismo: nada. Ridículo y vergüenza. Salieron unos cuantos... pero los demás siguen trabajando conmigo. Si no pagase, no trabajarían conmigo. Mira, con todo lo que tenía encima, había días que llegaba y no bailaba concentrado.

¿Qué recuerdo tiene de aquel 1 de diciembre cuando lo detuvieron?

Yo estaba yendo al teatro. Me detuvieron en la parada de taxis de al lado de mi casa. Yo iba a ensayar y me llama un amigo artista y me dice: "¿Cómo es que tienes el teléfono?". Y le digo: "¿Por qué no lo voy a tener?" y me responde que la prensa ha publicado que yo estaba detenido en Leganitos. Al colgar, llega un chico y me saluda y me pregunta si le puedo acompañar a mi casa. Yo no había visto ni la placa. Me metieron en un portal y me desnudaron entero.

¿Cómo? ¿Que lo desnudaron?

Entero. Que también está fatal, ¿no? Imagínate... ¿Sabes qué le dije? Toma las llaves, que yo tengo que ensayar. "Es que creo que no te estás enterando. Es que está usted detenido", me dice. Fíjate tú, yo... Además, es que estaban los obreros haciendo obras. Estaban los obreros dentro, que por cierto, a uno de los obreros se lo llevaron también detenido como parte de la banda, de la organización criminal... ¿Nos falta uno pa' la banda? Tú.

Usted lo cuenta ahora con cierta sorna, pero tuvo que ser dramático: para sus padres, para sus hijos...

Mis padres y mis hijos sufrieron, y siguen sufriendo, lo más grande. Yo estaba tranquilo porque yo sabía que no tenía nada, pero por mucho que les decía... Ellos, como no habían hablado conmigo y me vieron en un calabozo, pues se preocuparon. Ahora ya saben que es un error y ahora quiero que se metan en internet y eliminen todo. Tienen que dejar mi nombre y mi honor en el mismo sitio donde lo cogieron. Porque si no hay nada, ¿cómo me piden perdón a mí?

Rafael Amargo, ensayando 'Flamenco de salón' en el Teatro Soho Club de Madrid. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

¿Usted es inocente?

Por supuesto. Intentaron montar algo y no les ha salido. Le han hecho caso a personas que han ido hablando, que son muy amigos míos, que han contado cualquier cosa... Y claro, en mi casa entra y sale gente. Pues dijeron, aquí hay lío. Y cuando subieron, se encontraron la casa en obras y mucho polvo...

A lo mejor les confundió el polvo...

¡Del camino! Del polvo del camino ya tengo la boca seca (canta el principio de una sevillana).

Si sale absuelto, ¿qué le va a decir y a quién?

Si eso pasa, yo quiero que públicamente digan que ha sido un error. Y no lo van a decir porque no creo que agachen la cabeza. Pero al menos que se borren todos los servidores de internet donde está mi nombre relacionado con la droga. Tendrán que pedir que eliminen mi nombre de los periódicos internacionales. Hay 16 periódicos internacionales con titulares tipo... The Spanish flamenco dancer Breaking Bad... ¡que digan que es mentira! Pero vamos, que lo que más me molesta ahora mismo es que no me den el pasaporte.

¿Está afectando eso a proyectos internacionales?

El día 1 de septiembre tengo que estar viajando a Delhi y no puedo porque no me dan el pasaporte. Hay una superproducción en la que me esperan. Hago de Vasco de Gama, el almirante que conquista la India. El casting me lo he ganado entre un montón de actores y no me dan el pasaporte porque les da la gana. Esto ya está en la Audiencia Provincial, que son más jueces, y espero que me escuchen. En las cárceles les dan trabajo, para que se ganen para su economato. ¿Por qué yo llevo siete meses sin poder trabajar? Porque todo lo que me ha salido es fuera de España. ¿Cómo pago la pensión de mis hijos?

¿Cómo está ahora económicamente?

Ahora estoy bien porque no tengo la compañía en marcha. A mí lo que me hace gastar es cuando estoy en la rueda. Tengo que estar trabajando para poder pagar. Esto de ahora es una cosa que me he inventado chiquitita, mínima. Pero lo de La Latina, que eran 25 nóminas, y que encima se me fueron los sponsors... Menos mal que el público respondió bien. Pero es que el formato que llevamos a La Latina, ni casi, casi llenando me salían los números.

¿Ya ha pagado a todo el equipo que hizo Yerma?

No, falta una parte. Pero bueno, son mis amigos de toda la vida, que saben lo que ha pasado y que están esperando porque ellos están viendo que no estoy trabajando.

¿Cómo es su relación con la prensa? A veces se muestra cercano, accesible. Otras veces dispara contra nosotros.

Hay mucha gente a la que a lo mejor no le caigo bien o le molesta cierta libertad con la que yo hablo. Hace como un mes empecé a leer cosas y artículos con relación a todo lo que pasó y es que hay noticias que... ni una frase es verdad. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno... a la que sí he demandado es a la Patiño esta.

¿Ha demandado a María Patiño?

Sí. Y el juez lo ha admitido a trámite. 70.000 euros me tiene que dar.

¿Pero ya ha habido juicio? ¿Está condenada? No se ha publicado nada de eso...

Y así van a ir cayendo uno por uno.

El bailaor Rafael Amargo. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

¿La demanda por qué ha sido?

La demanda ha sido por meter en todo esto a mis padres, que son dos personas inocentes. Mi padre pidió perdón, pero ella ni siquiera pidió perdón. Ella es una chula y mis padres son dos personas anónimas y no tiene por qué destruirles la vida. Mis padres estaban enfermos de Covid en ese momento y ella los trató de una manera mundana, indigna, mal.

¿Pero ha habido un juicio?

Ahora hay un acto de conciliación, pero no creo que haya porque ella va a decir que no... y entonces yo quiero mi dinero. La he demandado a ella y en consecuencia a su productora.

¿Se ha enfrentado a la productora después de haber ido a una entrevista a Deluxe?

Eso fue porque querían que fuera a hablar porque les dije que no. Ellos esperaron y a mí me hacía falta en ese momento, ya habían pasado como dos meses... No tuve más remedio que ir y con ese dinero he vivido un tiempo. Ya no me llaman para tantas cosas porque tienen una demanda encima de la mesa. Y a esta (María Patiño) le da igual decir lo que sea porque ellos tienen unos seguros muy grandes y están cubiertos. Pero bueno, que lo pague el seguro, la productora o la Patiño: me da igual, pero que me paguen.

¿Echó de menos el mensaje o la llamada de alguien en ese momento de la detención?

Toda la gente que quiero y que sabe quién soy me escribió. Esto es una caza de brujas. Esto viene porque a lo mejor me enrollé con el novio de alguno... Esto es algo que se les ha ido de las manos. A un cuerpo de Policía le tendría que dar vergüenza haber montado todo esto.

Rafael Amargo estará todos los jueves, viernes y sábados de agosto al frente de 'Flamenco de salón', su nuevo espectáculo. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

¿Le pone nombre y apellidos a esa persona?

No quiero.

¿Sabe quién es?

(Suspira...). Sé perfectamente quién es.

¿Algún proyecto además de lo de Bollywood, que parece que está en el aire?

Yo lo que quiero es que tu entrevista la lean los jueces y me den mi pasaporte. No puede ser este acoso y derribo en contra de mí. El ministro de Interior, Marlaska, sabe perfectamente que todo es mentira. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué le he mandado seis emails y no me contesta? Oye, que donde estás tú, tienes que responder al pueblo. También le he escrito al Defensor del Pueblo. Voy a mirar, por cierto, a ver si me ha contestado...

