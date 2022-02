El secreto de Bella Hadid y Kendall Jenner para los 'bad-hair days' (que también hacen viral las 'influencers')

Tus pinzas y horquillas de estar en casa son (han sido y serán) tus compañeras incondicionales. Han estado contigo mientras cocinas, te maquillas, estudias o incluso durante interminables tardes de domingo viendo Netflix. Ahora es el momento de darles el lugar que merecen: ha llegado el momento de sacarlas a la calle.

Bella Hadid (25 años) o la mismísima Kendall Jenner (26) han convertido en tendencia algo que, seguramente, juraste no hacer jamás. ¿El motivo? Son el partner-in-crime perfecto para conseguir su peinado de cabecera.

Las dos supermodelos, además de ser muy amigas, tienen una cosa en común: comparten debilidad por un mismo peinado. Bella y Kendall han encontrado el perfecto sucesor para el moño de bailarina deshecho (o lo que todos conocemos como el típico moño de biblioteca) que Jennifer López (52) convirtió en tendencia paseándolo a lo largo y ancho de todas las alfombras rojas allá por el 2000. Ahora es el turno del licked-back bun.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid)

¿De qué se trata? Es básicamente moño (más o menos tirante) con la raya central. Y como a pesar de ser divinas, en el fondo también son humanas, Kendall y Bella han encontrado el mejor aliado para conseguir su moño fetiche: las pinzas y horquillas.

Un peinado que estiliza el rostro, alarga el cuello, retira el pelo de la cara y lo disimula si no está en perfectas condiciones: el perfecto salvavidas para los temidos bad-hair days. ¿Lo mejor de todo? Ahora es más fácil que nunca conseguirlo.

La marca española You Are The Pincess, de venta en Primor, tiene el accesorio perfecto para conseguir el look más viral de TikTok con tan solo dos movimientos de muñeca. Se trata de sus horquillas sobredimensionada Oh My Hair! para moño.

Este accesorio ha llegado para ser tu mejor aliado y salvarte la vida (o al menos el peinado) en esos días en los que tu pelo es inmanejable. Apto para todos los públicos gracias a su modo de uso que no puede ser más sencillo. Únicamente tienes que juntar tu cabello como si fueras a hacer una coleta, retorcer los mechones, crear un moño y fijarlo con la horquilla Oh My Hair! Nunca antes había sido tan sencillo conseguir un look de tendencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo)

¿Lo mejor? Este tipo de pinzas no son solo aptas para medias melenas. Como demuestra la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, también funcionan a la perfección en cabellos largos y nos lo demuestra con un video explicativo en su Instagram. Además, puedes personalizarlo a tu gusto, dejando más o menos tensa la parte delantera o dejando sueltos algunos mechones.

Comodidad y tendencia a solo dos giros de muñeca: nunca un accesorio había tenido tanto poder. ¡Bad-hair days are over!

