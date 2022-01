Georgina, la mujer anónima que acabó siendo madre de seis hijos en cinco años con el futbolista mejor pagado

Georgina Rodríguez está de los nervios. Este jueves, día 27 de enero, Manchester, la ciudad en la que vive desde el pasado verano, amanece con un color especial, pues la novia de Cristiano Ronaldo (36 años) tiene dos grandes motivos para celebrar.

El primero es que cumple 28 años, una cifra importante en la vida de cualquier mujer. Especialmente en la suya, ya que es la edad con la que se convertirá en madre de mellizos: un niño y una niña.

Segundo, porque verá, al mismo tiempo que todo el resto del mundo, el resultado final del documental Soy Georgina, el que ella, como protagonista, ha grabado con el gigante del streaming Netflix y donde hablará de sus orígenes y de cómo conoció al gran amor de su vida: el hombre que cambió el rumbo de su existencia.

"Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy", afirma Georgina nada más comenzar el esperado documental en el que exhibe su día a día de amor y lujo junto al futbolista mejor pagado del mundo y sus hijos. En estos capítulos, Geo o Gio, como la llaman cariñosamente en confianza, también aparece arropada por sus amigos, que la tildan de "madraza amorosa", "nada egocéntrica" y "generosa".

Y tiene sentido, pues la joven nació en Argentina, pero se crio en el ambiente rural de un lugar tan mágico y especial como Jaca, provincia de Huesca. Allí, de pequeña, junto a su hermana, Ivana Rodríguez (30), hacía ballet clásico, compraba chucherías e hizo amigos que todavía hoy mantiene.

Tras ahorrar un dinero trabajando como camarera en su patria chica, en Aragón, y tras vivir un tiempo en Reino Unido, donde ejerció de au pair, Georgina se instaló en Madrid. Respecto a su llegada a la capital de España, ha admitido que encontrar piso fue "tremendo". Durante un tiempo vivió en una buhardilla, como otros muchos jóvenes de su edad que dan el salto a la ciudad: sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado en verano.

Primero trabajó para Massimo Dutti, algo que pocas personas saben, y después empezó como dependienta en la boutique de Gucci de la calle Serrano, donde se cruzó con Cristiano Ronaldo, "su príncipe azul". "Es un hombre supernormal, maravilloso, el mejor futbolista del mundo", afirma rotunda mientras sonríe.

Fruto de su relación con Cristiano, en noviembre 2017, tan sólo un año después de que a la luz salieran sus primeras fotografías juntos en un viaje a París, nació su hija biológica, Alana Martina (4), la cuarta hija del delantero y la primera en no ser concebida por gestación subrogada. Antes, habían nacido sus hermanos mayores, Cristiano Jr. (12) y los gemelos Eva y Mateo (4). Ahora, esta felicísima pareja está esperando mellizos. "La paz que necesito está en casa con Cris, con nuestros hijos", expresa Georgina, que se ha convertido en madre de seis hijos en apenas cinco años.

"Como mamá soy tremendamente amorosa y un poco blanda, conmigo mis hijos pueden hacer lo que quieran, los amo tanto que soy incapaz de ponerme estricta con ellos", dice la modelo, quien aparece en el reality recogiéndolos del cole, dándoles de comer o preparando sus bolsas de actividades extraescolares.

El magnífico día de felicidad de Georgina, en cambio, podría verse empañado por las declaraciones públicas que algunos de sus familiares han llegado a hacer a medios de comunicación británicos como The Sun. Jesús Hernández, hermano de la madre de Georgina, ha declarado que su sobrina perdió la comunicación total con la familia cuando empezó su relación con el crack del fútbol.

"Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella sólo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo", señala Hernández, quien también apareció en el verano de 2019 en Sálvame junto a la abuela de Georgina, ya fallecida.

Este mismo tío, Jesús, ha destapado que el padre de Georgina, Jorge Rodríguez, que murió a principios de 2019, pasó una década en prisión por tráfico de drogas. "Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana -Ivana-, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país", concluye.

Su tía, la esposa de Jesús Hernández, se suma a estas descarnadas críticas. "Hemos intentado llamarla, pero parece que ha cambiado de número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas", se lamenta.

Y no sólo ha recibido malas palabras la influencer por su rama materna. Patricia Rodríguez, hermana de su padre, tiene otro reproche para ella: "Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si podía pedirle a Cristiano que le firmara una camiseta. Me dijo que no, que no lo iba a molestar, que estaba de vacaciones".

