Beatriz Luengo, sobre Yotuel: "Todavía me pregunto si llevo el ojo bien pintado cuando él me mira"

En un vuelo de Miami a Madrid, este domingo 27 de febrero, Beatriz Luengo (39 años) da el pecho a su hija Zoe, de diez meses, y un hombre la mira mal. Ella es artista, madre y hace los malabares propios de una superheroína, como otras muchas mujeres, para conciliar la maternidad con su exitosa carrera musical de proyección global. En ambos campos triunfa.

A su lado, su incansable compañero de vida, de lucha, de arte, de escenarios y composición: su marido, Yotuel (45). Esta poderosa pareja, cuya vitrina empieza a quedarse pequeña porque ya casi no les caben los GRAMMYs -el último, quizá, el más especial por Patria y vida, el tema favorito de Barack Obama en 2021 y Canción del Año en la 22.ª edición de los prestigiosos gramófonos latinos- regresa con un nuevo single: GPS.

En él, Beatriz y Yotuel se desnudan como nunca antes y hablan de su relación, del profundo amor que se profesan e incluso regalan, en el vídeo creado para el sencillo, imágenes inéditas de su boda, la segunda, celebrada en Las Vegas. EL ESPAÑOL se ha reunido con ambos y con ellos ha conversado sobre amor, música, feminismo y conciliación familiar.

¿De qué va GPS?

Beatriz: Es una reivindicación al trabajo en equipo. Parte de mi libro, que lo escribí hace dos años, El despertar de las musas, donde hablaba de Gala y Dalí. Hasta Dalí terminó su vida firmando sus cuadros como Gala Dalí. Hace poco le decía a Yotuel: "Tenemos que reivindicar el trabajo en equipo. Hay que hacerlo más que nunca en esta era de las separaciones" (risas).

Yotuel: En esta era de los solitarios.

B: ¡Exacto! Yo creo que hay una cosa, -y yo que le doy tanta importancia al tema de la mujer-, por supuesto que los seremos humanos estamos más que capacitados para lograr cosas de manera independiente. No debemos depender de nadie. Es importante. Todo lo que tiene que ver con algo compartido parece que no gusta y que el mensaje que hay que enviar es el de "lo puedes lograr sola". Por supuesto que lo puedes conseguir sola. Nosotros estamos juntos no porque tengamos hijos, sino porque yo todavía me pregunto si tengo bien pintado el ojo cuando me mira. ¡Que el amor sea eso! Quiero estar con él porque tenga esa sensación.

Y: No por compromiso.

¿Les da miedo la exposición pública de su pareja o la de sus hijos en entrevistas o en redes sociales?

Y: Al contrario, estamos bendecidos de que la vida nos haya encontrado. Eso me lo decía mi padre: "Yotu, no te olvides nunca de que todo el mundo busca algo". Y eso es así. Todo el mundo busca una pareja, un animal, un amigo, una casa... uno siempre sale a buscar algo. Uno no nace y se queda en cueros toda la vida. GPS lo que te hace ver es que ese trabajo en equipo es como la vida misma. El trabajo dual es mucho más poderoso que individual. Nunca he visto un coche con un solo conductor, sólo los que carreras. Hemos venido a trabajar en equipo. Individuales somos talentosos, pero juntos somos poderosos.

B: Y lo de la exposición es un tema complejo. Cuando empezamos, durante los diez primeros años, yo no quería hablar de Yotuel. De repente llegaron las redes sociales y recuerdo ese momento en el que pensé: "Ostras, quiero manejarlas desde la honestidad". Y lo hago. Primero, porque no sé ser de otra manera y segundo, porque en lo personal me haría daño ser otra persona. No tengo tiempo de crear un alter ego.

¿Creen que esa naturalidad ha desactivado el interés masivo, y por tanto, les ha otorgado más tranquilidad?

B: Sí. También con el tema de UPA. Yo he pasado por muchas etapas. En UPA era la más pequeña. De repente, me encontré que tenía una carrera musical, se volvió un fenómeno, mis canciones sonaban en LOS40 Principales, a mí eso me freakió. Para mí fue una etapa muy difícil de entender porque luego tuve que empezar a crear mi carrera desde un lugar que yo no había elegido. Entonces pasé de no hablar de eso, de tener miedo a que me relacionaran con algo así para que no me vincularan con esos sonidos a un día que empecé a hablar de ello, normal, en las entrevistas. Empecé a decir: "Un Paso Adelante, la serie, es lo mejor que ha pasado en mi vida. Primero porque aprendí muchísimo, le debo a los fans más fieles que tengo, me dio a mi marido... Ahora, UPA Dance, las canciones de UPA Dance, no las canto en mis conciertos. No es algo de lo que me sienta orgullosa". Pero no pasa nada. Lo digo natural.

Y: No las cantas porque representa a un personaje que había en la serie. No es que eras tú.

B: Bueno, hay gente que pasó por esa situación y quizá por marketing las incluyen.

En el vídeo de GPS aparece Beatriz dando el pecho a su hija pequeña. ¿Cómo llevan la conciliación siendo dos superestrellas globales?

B: En los viajes es complicado. Tuve que vacunar a mi niña para poder empezar a viajar con ella antes de los seis meses. Con esto de la pandemia, pues, con muchos nervios, cuidándola mucho para que estuviera en un ambiente de protección. Durante los seis primeros meses, lo único con lo que he alimentado a mis hijos ha sido con el pecho. Ni agua. Después ya vino la comida, entonces era breastfeeding y comida. Ahí ya estaba más libre. Recuerdo que vine de promoción para la canción de la Eurocopa y luego para otra con Darell y era muy difícil de controlar los tiempos con la prensa. Yo estaba, literal, con la niña y con mi madre, y tenía una entrevista cada 20 minutos. Mi publicista me decía: "Te he parado de 11:30 a 12 para que la niña coma". Y yo le decía: "Pues a lo mejor a esa hora está dormida...". Bueno, todo es un trabajo en equipo: los periodistas, los de los vídeos, todos fueron muy comprensivos porque no siempre depende de mí. Tengo una meta como mamá y la quiero cumplir. Y tengo otra como artista, que también. Entonces ahí me manejo (risas).

2022 está siendo el año de las separaciones y los divorcios y eso que sólo acaba de empezar. ¿Cómo se hace para mantener un amor tan sólido después de tantos años?

B: La admiración. Eso es lo primero.

Y: Mira, esa pregunta... Hay muchos amigos míos que tenían problemas con sus relaciones y me preguntaban. Y yo les dije una fórmula: "Hazte una pregunta. Si en la próxima vida te dicen que vas a ser mujer y te dan a elegir la mujer que quieras ser. ¿Tú elegirías ser tu mujer? Si es sí, ve a buscarla y lucha por ella porque es el amor de tu vida. Y si es no, sigue buscando hasta que encuentres a esa mujer que tú digas, 'el día que me muera, si vuelvo a nacer, yo sería tú'". Yo sí lo encontré. Si yo volviera a nacer, querría ser Beatriz Luengo, eso es seguro.

B: Los amores duraderos van atravesando momentos y se van moldeando. No me gusta la gente hermética en su pensamiento. Mi nivel de empatía es tan grande porque estoy dispuesta a cambiar de opinión. Soy flexible. A mí lo que me hace tanto querer a Yotuel es que a mí me conoció en una situación muy diferente a la que tengo hoy y me ha ayudado a ser mejor. Siempre digo: "Elige la pareja, sea hombre o mujer, que te haga ser mejor a ti mismo". Si te ayuda a tu crecimiento personal, estás al lado de la persona correcta. Yo era vulnerable todo el tiempo, insegura, me costaba mostrar mi opinión, no quería decir nada que ofendiera. Eso ante los medios. Pero detrás era una persona absolutamente reivindicativa, con opinión y con unas ganas impresionantes de utilizar el arte como una reivindicación de las cosas injustas que veía. Me encontré con una persona que me ayudó a ver que era mucho más bonito lo que la gente no veía de mí que lo que la gente estaba viendo. Yotuel me acompañó en este camino en el que estoy ahora donde, como mujer, me siento firme, segura, menos vulnerable y donde utilizo mis redes para dar mi opinión y me quedo tan tranquila.

Algunas parejas de artistas, como Beyoncé y Jay-Z, han confesado que encuentran en la música una forma de terapia para sus pequeñas o grandes crisis sentimentales. ¿Ustedes discuten lanzándose versos?

B: Nuestras sesiones de composición son... A ver, somos personas con una opinión muy firme.

Y: En sesiones de composición con otras personas nos dicen: "Paren, paren. ¿Ustedes son marido y mujer?" (risas). Somos dos fieras luchando por que la canción salga como tiene que salir. Somos diferentes a la hora que componer y eso nos hace más grandes.

B: Y no trasciende a casa. Hablando de Beyoncé y Jay-Z, hace poco vimos un documental de ellos y pensamos: "¡Eso nos pasa a nosotros!". Cuando empezamos a escribir, yo cogía mi libreta y escribía versos y buscaba una melodía y trataba de llevar la letra a esa melodía, pero no me cabían las palabras. Lo agarré a él, que es rapero, me agarraba los textos y me los ponía en plaza. Jay-Z le hizo eso a Beyoncé con Crazy in love. (canta) I look and stare so deep in your eyes / I touch on you more and more every time / When you leave, I'm begging you not to go...

No sé si están al tanto de la polémica involuntaria que arrastra Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022. Y es que el PSOE acusa a SloMo, el tema elegido, de promover la prostitución. De hecho, RTVE se plantea cambiar la letra.

B: Cuando le cayó la que le cayó me vi en la obligación moral de contarle al mundo la dificultad de lo que esa chica hace. Primero, cómo baila. Y segundo, canta mientras baila. Pienso que todas las que bailan deberían haberle mostrado apoyo a esa chica. La gente tiene que saber lo que cuesta hacer eso que ella ha hecho. Mucha gente decía: "No me representa". Chanel representa a los actores del teatro que se preparan para cantar y bailar por un dinero superbajo y para tocar un miércoles en una función de 100 personas. Esa chica se ha preparado con esa formación élite y con mucho esfuerzo para ser corista o personaje secundario y con suerte, protagonista. Parece que se levantó una mañana y canta y baila. No es así.

¿Y qué piensan de la controversia de la letra?

B: Lo de la letra es impresionante. Primero, nadie nos tiene que decir cómo tenemos que ser. No podemos decidir contundentemente qué es el feminismo. Hay que luchar la igualdad todos los días. Lo que no puede ser es que una persona decida y diga: "El feminismo es lo que digo yo y todo lo demás no lo es". No. Tenemos que ser empáticos y entender que el enemigo del feminismo es el que piensa que la mujer no merece las mismas oportunidades que el hombre.

Y: La clave es la interpretación de la letra. Imagínate que yo interpreto que un ministro habla de los negros y a lo mejor el hombre ni ha hablado de racismo. Lo que hay que tener es mucho cuidado con darle protagonismo a las interpretaciones. ¿Dónde está la libertad?

B: Lo que tiene que ser es que cuando propongan una canción para Eurovisión, que cuiden ese proceso de llegada hasta ahí y que vean si es correcto para ellos desde un principio. Chanel ha ganado y hasta que ganó, nadie habló de esto. ¿Ahora que gana se dan cuenta de que la letra...? Pues no. Para mí sería válido si esto se hubiera abordado desde el principio. La de Rigoberta Bandini me parece una reivindicación muy bonita con el pecho. Yo lo vivo como madre. Ayer mismo, en el avión de Miami a Madrid, un hombre mi miró raro cuando le daba de comer a mi hija. Lo que no puede ser es que hablemos de eso como algo maravilloso y que venga una chica y porque su discurso sea "yo no tengo problemas de dinero" se diga que eso no es reivindicativo. Para mí, sí.

¿Qué proyectos tienen más allá de la promoción de GPS?

B: Estreno canción el próximo 8 de marzo, por el Día de la Mujer. He hecho una vuelta de La bien pagá. Estamos también con un documental, el de Patria y vida, del que no podemos dar muchos más datos...

¿Y no se anima a MasterChef Celebrity, como su marido?

B: No, no, no... yo cocino fatal. ¿Pa' que me echen la primera semana? ¡No! (risas) Además, como él cocina en casa, me he acomodado. Lo máximo que hago es sacar los tápers y calentarlos en el microondas.

¿Sigue con la rutina de cocinar?

B: Sí, sí, sí. Además, es que yo ahora no me como un huevo frito. Ahora me como una esencia de huevo frito con... un montón de cosas.

¿Cómo va el reencuentro de UPA Dance -UPA Next-?

B: Estamos ahí.

¿Está enquistado?

B: No, yo estoy en conversación con ellos porque para mí lo más importante son los guiones. Hacia dónde van.

¿No está muy contenta con lo que ha leído?

B: No, es como que... Estamos ahora en ese proceso. Es bonito e importante que todos los que estemos sintamos amor por nuestro personaje y ganas de seguir dándole al proyecto de UPA Dance el lugar en el que se quedó. Ninguno va a volver por una cuestión económica o necesidad de lo que sea. La serie hoy en día ya es un éxito. Es muy loco, pero la gente la está volviendo a ver ahora en toda Europa por Netflix. Me parece que, tanto para ellos como para nosotros, lo que hay que encontrar es un contexto apetecible no para hacer un revival, sino algo revolucionario como fue UPA: baños mixtos, la homosexualidad...

Para concluir, ustedes que están tan comprometidos con la justicia social, ¿tienen planeado desde su plano de influencia hacer algo -una canción, un evento- para ayudar a los afectados por la guerra de Rusia contra Ucrania?

B: A mí me da miedo porque, aunque dones los derechos de la canción y todo, hay una línea muy fina de gente que hace cosas por oportunismo. No quiero que pase eso.

Y: Lo que nos pasó con Patria y vida es una cosa increíble. No vino Patria y vida después de que Cuba saliera a las calles. Vino Patria y vida y, cinco meses después, Cuba sale a la calle y reivindica "libertad", "abajo la dictadura" cantando Patria y vida.

B: Nosotros vamos a ayudar con lo que sea: poniendo la información de sitios de ayuda... pero con el tema de la música hay que hacer las cosas bien, hay que medir los tiempos y hacer las cosas donde no se vea que pueda haber nada de oportunismo. Odio eso.

Y: A mí me parece una guerra injusta. Acudir a la violencia nunca es la opción. Y más saliendo de una pandemia. Yo abogo por el diálogo. No es un problema de Ucrania, es un problema de la humanidad.

B: Es importantísimo esto: a nadie le ha temblado el pulso en decir que esto no está bien. No importa de qué partido político sea Putin. Es un dictador, como lo fue Franco o Fidel Castro.

Y: Las cosas hay que tomarlas por su nombre. Cuba es una dictadura y esto es una invasión militar. A mí me dolió mucho cuando en España no decían que Cuba no era una dictadura. Decían que no era una democracia, pero no decían claramente que era una dictadura.

B: Cuando Joe Biden recibió a Yotuel empezó su discurso diciendo que el pueblo cubano llevaba 63 años bajo una dictadura. No le tembló el pulso porque es una dictadura. La gente no vota por su presidente. Lo esperanzador dentro de lo que Ucrania es que todo el mundo, sin dudar, le ha dado a los derechos humanos una figura fundamental por encima del posicionamiento político y está con Ucrania. Eso es lo importante.

