Beatriz Luengo da a luz a Zoe, su segunda hija junto a Yotuel Romero

Beatriz Luengo (38 años) y Yotuel Romero (44) acaban de dar la bienvenida a su segundo vástago en común, una niña muy deseada a la que han llamado Zoe, que ha nacido por cesárea en la ciudad de Miami, donde la pareja tiene establecida su residencia.

La pequeña llegó al mundo este domingo -al igual que Miguel Jr, el primer hijo en común de Paula Echevarría (43) y Miguel Torres (35)- y tanto Beatriz como Zoe se encuentran en perfecto estado de salud, tal y como ha informado ¡HOLA!.

La pareja de artistas, que se enamoraron durante el rodaje de la serie Un paso adelante en 2003, amplían así la familia cinco años después del nacimiento de su hijo D'Angelo y ponen el broche de oro a su amor, que no ha dejado de crecer a lo largo de estos años en los que se han convertido en una de las parejas más unidas y consolidadas del panorama musical.

Tal y como confesó la propia Beatriz hace unos meses han decidido llamar Zoe a su pequeña porque es el nombre de la madre de Yotuel, una mujer "fuerte y espectacular" que "crio a su hijo sola" y a la que ambos admiran mucho.

Por el momento ni Beatriz ni Yotuel se han pronunciado en sus redes sociales acerca del nacimiento de su primera hija, una niña que aseguran era "muy deseada" que, a buen seguro, se convertirá pronto en la 'reina' de la casa y en la compañera de juegos perfecta para el pequeño D'Angelo (5).

Su polémico anuncio

El 23 de noviembre, Beatriz Luengo arrasó en la versión americana de Tu cara me suena con su impresionante actuación imitando a Lady Gaga (34). La artista se convirtió en la primera española en la historia del show en acudir al exitoso programa de Estados Unidos.

La cuenta oficial de Instagram de Tu cara me suena US publicó entonces un pequeño clip de vídeo de la actuación de Luengo y en él, debido a su atuendo y su coreografía, se podía apreciar lo que parecía ser una incipiente tripita de embarazada que no pasó desapercibida para los espectadores.

En los más de 60 comentarios de la publicación se creó un efervescente debate sobre el posible estado de buena esperanza de la cantante. Extremadamente prudente y discreta con su vida privada, Beatriz Luengo, no confirmó -si no todo lo contrario- la noticia que para muchos ya parecía evidente a los ojos.

Beatriz se dejaba ver poco después en redes para hacer un reivindicativo mensaje sobre cómo ama su cuerpo, esté más voluminoso o menos. Y quiso zanjar la polémica con una contundente frase: "Me gusta mi barriga".

Solo unos días después, los propios cantantes confirmaban la noticia de su embarazo con un reportaje exclusivo en la revista ¡HOLA! en la que posaban junto a su primer hijo en común, D'Angelo.

