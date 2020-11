Beatriz Luengo, ¿embarazada? El vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas

Beatriz Luengo (37 años) acaba de arrasar en la versión americana de Tu cara me suena con su impresionante actuación imitando a Lady Gaga (34). La artista se ha convertido en la primera española en la historia del show en acudir al exitoso programa de Estados Unidos.

Y no sólo lo ha hecho en un momento tan importante como es la semifinal del concurso, sino que además se ha ganado la ovación de la audiencia gracias a su excelente performance entonando el mítico Poker face. La cuenta oficial de Instagram de Tu cara me suena US ha publicado un pequeño clip de vídeo de la actuación de Luengo y en él, debido a su atuendo y su coreografía, se puede apreciar lo que podría ser una incipiente tripita de embarazada que no ha pasado desapercibida para los espectadores.

En los más de 60 comentarios de la publicación se ha creado un efervescente debate sobre el posible estado de buena esperanza de la cantante. Extremadamente prudente y discreta con su vida privada, Beatriz Luengo, por el momento, no ha confirmado esta noticia que para muchos ya parece evidente a los ojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tu Cara Me Suena (@tucaramesuenaus)

JALEOS de EL ESPAÑOL ha contactado con su equipo de representación para poder confirmar la buena nueva y, muy amablemente, han declinado hacer declaraciones en este sentido. Desde su oficina de management informan de que ellos tan solo gestionan los proyectos laborales y artísticos de Beatriz Luengo y que en ningún caso son conocedores de lo que acontece en su vida íntima.

Hasta la fecha, la compositora de Más que suerte -y ganadora de un GRAMMY por la autoría del álbum A quien quiera escuchar, de Ricky Martin- no se ha pronunciado respecto a este asunto. En el verano del año pasado, en 2019, ya se publicó la noticia de que Beatriz Luengo se encontraba esperando su segundo hijo junto a su marido, el artista cubano Yotuel Romero (44).

Poco después de aquello, en el photocall de la gala de los Premios Dial, la propia cantante desmintió esta información argumentando lo siguiente: "Bueno, bueno... Me he quedado, es que nadie me ha preguntado nada. Solo un medio me preguntó y dije: 'No estoy embarazada'".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

Beatriz Luengo nunca se ha caracterizado por ocultar ningún aspecto de su vida y menos si es algo tan positivo y alegre como la llegada de un bebé al mundo. Así mismo zanjaba ella este asunto hace algo más de un año cuando la noticia de su supuesto embarazo se publicó en algunos medios de comunicación: "Soy supertransparente con mi vida. Yo no vendo mi vida, así que sí me pasa algo, lo subo en las redes y lo hago de manera natural pero, no. No estoy embarazada", concluía.

Las redes sociales, ese canal donde Beatriz Luengo ya atesora la cifra de 585.000 seguidores y donde vuelca no sólo su contenido musical, sino también sus momentos personales con su marido y su pequeño, D'Angelo (5), se ha convertido este martes en el escenario de un nuevo rumor. ¿Está Beatriz Luengo embarazada de su segundo hijo?

Beatriz Luengo mantiene una relación sentimental con Yotuel Romero desde hace más de 15 años y con él tiene ya un hijo. La pareja se conoció en el rodaje de UPA Dance, Un paso adelante. Fue al finalizar la serie, en 2005, cuando Luengo y Romero comenzaron una preciosa historia de amor que dura hasta estos días.

El broche de oro lo pusieron en 2008 con una boda en Las Vegas, en la que contaron con la presencia del desaparecido Pau Donés y cantaron su conocida canción La Flaca infinitas veces. "Fue muy divertida, nos casamos con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney. Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto", desveló Beatriz Luengo en el programa Este es el mood.

[Más información: Beatriz Luengo arrasa en 'Tu cara me suena' en Estados Unidos: su aplaudida imitación]