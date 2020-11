Shaila Dúrcal recuerda su incómodo momento en la Casa Blanca junto a George W. Bush

Shaila Dúrcal (41 años) está instalada en España tras años viviendo entre Miami y México, y en estos meses no ha parado de recibir premios, acudir a programas o realizar entrevistas. La última ha sido este lunes en Un año de tu vida, magacín que presenta Toñi Moreno (47) en Canal Sur. Frente a la sanluqueña, la cantante desveló algunos aspectos personales de los que nunca había hablado y narró una anécdota surrealista que le ocurrió ante el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush (74).

En el año 2008, para la celebración del Día de la Hispanidad en Estados Unidos, Shaila Dúrcal fue invitada por la administración Bush a la Casa Blanca. Se iba a llevar a cabo un evento con música y buen ambiente para el señalado festejo hispano y latino, y para acudir a él la hija de Rocío Dúrcal tuvo que frenar en seco su luna de miel.

El acto tenía lugar en el jardín de la residencia presidencial, justo al lado del majestuoso Despacho Oval, por lo que la presencia de los agentes de seguridad era lo más destacado: "¡Yo me sentía en una película de Hollywood! Oía a los del SWAT y todo… ¡como una peli!", le ha detallado Shaila a Toñi.

Shaila Dúrcal junto a Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'. RRSS

"Antes de ir ahí ya me había investigado el FBI y todo. Yo le decía a mi familia, ¡por favor portaos bien que si no, no puedo ir a cantar!", ha comentado bromeando. Y es que al encontrarse ante tanto poder, la artista no pudo evitar cotillear en los pasillos: "Yo estaba como una niña, superemocionada por estar ahí y por entrar en esa casa con tanta historia. Tocaba todas las paredes, ¡hasta encontré pasadizos secretos! Bueno, esto mejor que no lo oigan", ha desvelado.

Pero entonces ocurrió algo que quizá si pudiera volver en el tiempo, no volvería a hacerlo para evitar el incómodo momento que vivió justo antes de que le tocara cantar: "Dije 'voy a ir al baño antes de salir a cantar' porque claro, ¡estaba nerviosa! Y me encontré una cerradura de oro, antigua, que tendría trescientos años y me quedé encerrada. Bueno, ya estaban anunciándome y yo empujando la puerta, con los tacones, el vestido… Claro, yo dándole patadas y con el miedo de que seguramente me estaban viendo, dije 'hay cámaras aquí dentro seguro'. Logré salir y llegué corriendo, tropezándome y todo. Pero al final llegué, canté y todo salió muy bien, le gustó mucho", ha apuntado en referencia a que George Bush hijo le felicitó por la actuación y le agradeció su presencia.

Shaila, cantando en los jardines de la Casa Blanca en 2008. Gtres

Su encierro en el baño de la Casa Blanca no fue lo único que contó y dejó sorprendido al público. Shaila también habló sin tapujos -tras años callada- sobre el accidente que le hizo perder medio dedo, su cambio físico o cómo ha sido su vuelta a España.

Los motivos de su regreso

Shaila Dúrcal ha regresado a España y para quedarse. Después de muchos años afincada en Estados Unidos -ella misma ha reconocido en una reciente entrevista que la familia que forma con su marido Dorio Ferreira es muy "nómada"-, la hija de Rocío Dúrcal vuelve a casa, al país donde se crio. Asegura retornar para estar más tiempo con su familia, para arropar a su hermano Antonio Morales de las Heras (46), que ha pasado la Covid-19. Toca ocuparse y preocuparse de la familia tras años brincando entre países, sostiene.

Sin embargo, más allá de estos intereses, JALEOS ha podido confirmar que existen otras razones en el regreso de la familia Dúrcal-Ferreira a España. La información que se desliza a este medio es la que sigue: Shaila está creando con sus hermanos "un gran proyecto en memoria de su madre Rocío Dúrcal".

Shaila Dúrcal junto a su marido, Dorio Ferreira. Gtres

Un proyecto, avanzado por Lecturas, emotivo y muy merecido dada la talla como artista de la Dúrcal tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de un proyecto que se barajó, se explica, en otros momentos a lo largo de los últimos años, pero que finalmente ha tomado forma ahora. Tanto Shaila como sus hermanos, Carmen (49) y Antonio, "están muy implicados" en la causa.

