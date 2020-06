Amado, padre de Pau Donés: la desconocida historia del hombre que se despidió de su hijo dos veces

En un pequeño pueblecito altoaragonés, entre el parque natural Posets-Maladeta y el monumento de los Glaciares Pirenaicos, hace su vida hoy un hombre que ya pasa la barrera de los 80 y al que el destino le ha asestado más golpes que a la media. En Montanuy, una hermosa localidad de 54 habitantes donde los vecinos se consideran familia, reside en estos momentos una persona al que el cáncer le acaba de arrebatar un hijo.

El pasado martes, día 9 de junio, el mundo de la música, la cultura y el arte lloraba la muerte de Pau Donés, líder de la exitosa banda Jarabe de Palo. Ese mismo día, en ese mismo instante, Amado Donés, se dolía por la injusta pérdida de su primogénito.

Pau Donés junto a su madre, Núria Cirera.

"Amado nació aquí. Él todavía conserva la casa donde nació y donde se crió con sus hermanos, que ya están todos muertos, pobrecitos... Pero ahora no vive en esa casa. Ahora vive en una mejor que le hizo su hijo el Pau", relata a JALEOS un vecino de Montanuy que conoce a los Donés de toda la vida.

El matrimonio compuesto por Amado Donés y Nuria Cirera se mudó desde el citado municipio a Barcelona, pero la pareja siempre encontraba un hueco para volver a Montanuy. Fruto de su amor nacieron cuatro hijos, Pau, Marc, Bernat e Isabel Donés.

"Amado y Nuria, en cuanto los niños terminaban el colegio en junio, cogían todas sus cosas y se venían al pueblo los tres meses de verano. Esos niños se han criado aquí, han crecido aquí y están empadronados aquí. Es verdad que nacieron en Barcelona, pero luego todo lo han hecho aquí. Pau y Marc siempre con la música... e Isabel, la más pequeña, la más calladita, se llevaba diez años con el mayor", apunta a este diario el mismo vecino.

Pero la vida de Amado Donés, que trabajaba en un banco en la Ciudad Condal, dio un viraje radical cuando su esposa decidió quitarse la vida tan solo una semana después de que su hijo Pau cumpliera los 16 años. Era octubre de 1982 y aquella mujer, de manera voluntaria, decidía dejar huérfanos a sus cuatro hijos y viudo a su marido. "De la noche a la mañana pasé de ser hijo a ser madre porque mi padre trabajaba (en el banco)", desvelaba el autor de La Flaca en su biografía, 50 palos… y sigo soñando, quien confesó, además, ser él quien crió a sus tres hermanos.

Un ictus y otro matrimonio

Pau y Marc Donés.

El sino de Amado Donés ha estado marcado por la desgracia. Aunque también ha visto cómo sus hijos se han desarrollado personal y laboralmente. Todos con éxito. A destacar, el impresionante legado que deja tras de sí el mayor de los cuatro, Pau, no solo con reconocimientos musicales en España sino también en gran parte de Latinoamérica.

Después de décadas trabajando como responsable en una sucursal bancaria, llegaba para Amado el momento de descansar. La ansiada jubilación. Lo tenía claro: se volvía al pueblecito del Pirineo de Huesca donde tan feliz fue. "Cuando el padre de Pau se jubiló, se hizo una casa aquí. Él tenía claro que después de todo se subía. Y aunque conserva la casa donde nació y donde creció, prefirió hacerse otra, más grande y con más comodidades", deslizan a este diario desde el corazón de Montanuy.

No obstante, las zancadillas vitales todavía no habían llegado a su fin para Amado. Hace unos años, el patriarca de los Donés sufrió un ictus del que hoy no se ha terminado de recuperar y que lo mantiene en una silla de ruedas. "Una pena, la verdad, porque él siempre ha estado bien de salud. Nunca ha tenido nada, nada, nada... Y un día le dio un ictus. Él tiene 83 u 84 años, pero a pesar de todo tiene la cabeza en su sitio. Un hombre muy cabal, muy cuerdo, siempre que hace buen tiempo sale por el pueblo. Lo vemos prácticamente todos los días. Últimamente no mucho, claro, por esto del coronavirus...", declara otra vecina de Montanuy.

Pese a las adversidades, Amado ha vuelto a amar. Tal y como ha podido confirmar este periódico, Donés sonríe desde hace casi una década al lado de una mujer de nacionalidad alemana con la que se casó hace "cinco o seis años". Mientras que él tiene a una cuidadora interna que vela por su bienestar y su salud, su esposa, algunos años más joven que él, imparte clases de fitness y entrenamiento personal por los municipios colindantes de la comarca de la Ribagorza.

La despedida de Amado a Pau

Amado Donés junto a su hijo Pau en la gala Català de l'any en el año 2016. EL ESPAÑOL

Su estado de salud no ha sido eximente para que se le oculte la tristísima realidad. Pau, su gran orgullo, fallecía este martes a la edad de 53 años víctima del cáncer de colon que sufría desde agosto de 2015. Y Amado no solo ha sido consciente de la enfermedad de su hijo en todo momento sino que además ha habido dos grandes despedidas.

"Pau subió de Barcelona cuando le dijeron que ya no había nada que hacer y que le quedaban apenas unas semanas de vida o unos días. Él tiene tres casas por aquí, la del pueblo, la del Val d'Aran y una más. Entonces cuando fue a subir a su casa, antes, paró en el pueblo para despedirse de su padre. Pero igualmente, Amado, a la semana de la visita de su hijo, quiso verlo otra vez y fue a Barcelona. Esa fue la última vez que se vieron", declara con la voz entrecortada una mujer cercana a la familia Donés que prefiere mantenerse en el anonimato.

Según esta persona, allegada a la familia, la única manera en la que Amado podía quedarse tranquilo era despidiéndose una última vez de su hijo, aunque aquello le supusiera viajar desde Huesca a Barcelona corriendo 290 kilómetros de tristeza y dolor.

Montanuy siente tan suyos a los Donés que tras conocerse el fatal desenlace de Pau, su alcaldesa, Esther Cereza, emitía un comunicando lamentando la noticia y poniendo en valor también la figura de Amado. El municipio altoaragonés se suma en nombre de sus vecinos al dolor de su familia por "la pérdida de nuestro vecino más ilustre y conocido que, en su dilatada y exitosa carrera profesional en el mundo de la música, ha llevado a gala por todo el mundo el nombre de nuestro pueblo".

Pau Donés durante una de sus sesiones de quimioterapia.

El consistorio expresó su pésame en especial a su padre Amado Donés, a sus tres hermanos y a su hija, Sara (16), "en estos momentos tan dolorosos y difíciles por la pérdida de Pau, tras una encomiable lucha contra la enfermedad". "Su música -subraya en su comunicado el ayuntamiento de la localidad natal de Donés- siempre estará presente entre nosotros. Hasta siempre, Pau".

Esther Cereza también ha querido tener una palabras para Amado Donés a través de este periódico. Con la prudencia y la discreción que le exige su cargo, sobre él ha hablado en los siguientes términos: "Aquí nos conocemos todos, ahora con el coronavirus incluso estamos llevando las compras a los vecinos a sus casas, también las medicinas, pero no puedo decirte mucho más. Amado es un hombre muy amable, muy simpático y colaborador en el pueblo siempre que ha podido".

[Más información: Muere Pau Donés a los 53 años de edad víctima del cáncer]