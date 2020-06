Muere Pau Donés a los 53 años de edad víctima del cáncer

Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha muerto este martes 9 de junio víctima del cáncer que padecía desde el año 2015. La triste noticia se ha conocido a través de las redes oficiales de la banda de la que era líder desde hace más de dos décadas. Junto a una imagen suya en blanco y negro, se ha informado de lo siguiente:

"La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

Efectivamente, fue en agosto de 2015 cuando se conoció la noticia de que Pau Donés sufría cáncer de colon. La complicada operación y el posterior tratamiento de quimioteria lo obligaron a cancelar su gira de conciertos en España y Latinoamérica. En la primavera de 2016, feliz, anunciaba en su cuenta oficial de Twitter que ya estaba "limpio" de lo que él llamaba "el cangrejo". Pero en febrero de 2017, menos de un año después, informaba de una recaída en su enfermedad, siempre con la intención de luchar de nuevo.

Tanto fue así que preparó no solo nuevo disco y libro por sus 50 años (50 palos... y sigo soñando) sino una pequeña gira de conciertos íntimos que finiquitó con éxito. En julio de 2018, Pau Donés anunciaba que el grupo que lideraba, Jarabe de Palo, cesaría su actividad artística y musical a partir del 1 de enero de 2019. Según él, nunca lo hizo por su enfermedad sino porque su deseo era frenar todo tipo de vida de músico antes de cumplir los 50 años.

"Sí, de parar la música y retomar un estilo de vida más normal. La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar", confesaba el autor de La Flaca en El Periódico.

Pau Donés, ejemplo de incansable de lucha contra el cáncer, decidía reactivar hace apenas unas semanas todas sus herramientas de comunicación y redes sociales para anunciar su regreso a la música en lo que podía ser una despedida por la puerta grande. Y aunque decidió desaparecer temporalmente del foco mediático durante meses para centrarse en sus tratamientos médicos y dedicar el máximo de sus esfuerzos y sus energías a su hija, Sara, el cantautor nunca paró de hacer lo que más le gustaba: crear música.

Fue pasado 23 de mayo cuando Donés comunicaba vía Instagram que ya estaba disponible su nuevo tema, Eso que tú me das. En tan solo cinco días, la canción y el vídeo, en el que muchas personas observaron su evidente cambio físico, lograron más de un millón de visualizaciones. El emotivo tema no era más que un sincero homenaje cargado de agradecimiento para todos sus seguidores y las personas que han permanecido junto a él en esta difícil guerra contra el cáncer: desde sus amigos a su familia, pasando por sus médicos y su única hija, su gran amor.

"Eso que tú me das / es mucho más de lo que pido / todo lo que me das / es lo que ahora necesito. / Eso que tú me das / no creo lo tenga merecido / por todo lo que das / te estaré siempre agradecido. / Así que gracias por estar / por tu amistad y tu compañía / eres lo, lo mejor que me ha dado la vida. / Por todo lo que recibí / estar aquí vale la pena / gracias a ti seguí / remando contra la marea. / Con todo lo que recibí / ahora sé que no estoy solo / ahora te tengo a ti / amigo mío mi tesoro".

