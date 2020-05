Pau Donés reaparece para dar las gracias: su himno más especial en su momento más difícil

Pau Donés (53 años) se ha convertido en un ejemplo de lucha incansable contra el cáncer. Aunque decidió desaparecer del foco mediático durante algunos meses para centrarse en sus tratamientos médicos, el cantante no ha podido parar de hacer lo que más le gusta: crear música. Y en esta ocasión, el artista ha compuesto una banda sonora optimista y cargada de mensajes para todos aquellos que han permanecido a su lado.

Donés ha reaparecido con su música alegre y pegadiza, y se ha dejado ver con una sonrisa en los labios y con ganas de irradiar buenas vibraciones. En el tema que estrena, Eso que tú me das, manda un agradecimiento claro a quienes han estado a su lado o le han hecho llegar sus ánimos durante todos estos años desde que el 1 de septiembre de 2015 hacía público que lo habían operado de un cáncer de colon.

Pau Donés reaparece con un nueva canción en su momento vital más difícil JALEOS

Esa es la primera fecha marcada en rojo en el calendario vital de Donés, una intervención que le obligó a cancelar los conciertos de la gira programados en España y en América. Sin embargo, todo parecía avanza positivamente y 5 de abril de 2016 anunció en su cuenta de Twitter que había superado la enfermedad. Pero la peor de las noticias llegó solo unos meses después, cuando sufrió una recaída que le ha tenido ausente durante mucho tiempo.

Esto resultó un duro golpe, no solo para sus fieles fans de Jarabe de Palo, sino para su entorno más cercano y sobre todo para su hija Sara, una adolescente de 16 años que ha vivido y vive muy de cerca la dura batalla de su valiente padre.

Finalmente, la enfermedad le obligó en octubre de 2018 a dejar la música de manera indefinida. Se retiró también de la vida social y sus redes sociales quedaron desiertas. Durante mucho tiempo nunca se supo nada de él. Pero este mes de mayo ha vuelto para gritar al mundo que sigue esperanzado y que tiene mucho que contar.

Así lo demuestra en el videoclip de su nueva canción, cuya letra está dedicada a sus fans, a sus familiares y amigos, así como a los médicos y especialistas que han estado y están junto a él para seguir batallando: "Eso que tú me das / es mucho más de lo que pido / todo lo que me das / es lo que ahora necesito. / Eso que tú me das / no creo lo tenga merecido / por todo lo que das / te estaré siempre agradecido. / Así que gracias por estar / por tu amistad y tu compañía / eres lo, lo mejor que me ha dado la vida. / Por todo lo que recibí / estar aquí vale la pena / gracias a ti seguí / remando contra la marea. / Con todo lo que recibí / ahora sé que no estoy solo / ahora te tengo a ti / amigo mío mi tesoro".

Su lucha aún continúa, y de hecho en pleno confinamiento ha tenido que acudir al hospital para recibir sus tratamientos pertinentes. A mediados de abril compartía una imagen de su rutina médica. En la fotografía se puede ver a un sonriente Donés en el centro, vistiendo un gorro de color burdeos oscuro y una chaqueta oversize, y en su rostro era ya muy visible la gran pérdida de peso que ha protagonizado en los últimos meses. Junto a él, posaban varios miembros del equipo sanitario, sonrientes y con las mascarillas bajadas y colocadas en la zona de la barbilla.

Esa instantánea llegaba tras meses sin ver una imagen propia de Donés y al igual que en su nuevo videoclip, la delgadez del cantante debido a los años de enfermedad que carga a sus espaldas es más que evidente. Pero su imperturbable sonrisa destaca por encima de cualquier cosa.

Ver esta publicación en Instagram Buongiorno pandilla. Hoy toca deporte, sesión familiar🤪 #jarabedepalovuelvo Una publicación compartida de @ jarabeoficial el 22 Abr, 2020 a las 3:19 PDT

Tal es el ánimo del aragonés que incluso se pone a bailar y a marcar el ritmo en este nuevo himno, que se ha convertido en su mejor forma para comunicar que quiere salir adelante por todos los que le están acompañando: "Todo te lo voy a dar/ por tu calidad y tu alegría / me ayudaste a remontar / a superarme día a día. / Todo te lo voy a dar / fuiste mi mejor medicina / todo te lo daré / sea lo que sea lo que pidas. / Y eso que tú me das / es mucho más / es mucho más / de lo que nunca te he pedido".

En las pocas ocasiones en las que Pau Donés ha hablado sobre su enfermedad ha tratado de mostrarse siempre muy optimista. "Antes, era una enfermedad mortal, ahora es una enfermedad peligrosa y dentro de un tiempo será como una gripe, y eso es gracias a la investigación, porque las enfermedades no se curan por sí solas. La gripe fue la enfermedad que más gente ha matado en la historia, más que la peste negra o la malaria, y ahora la pasas en la cama y ya está. Con el cáncer eso acabará ocurriendo, pero es importante colaborar en la investigación", aseguró en una entrevista con El Periódico el pasado diciembre.

[Más información: Pau Donés continúa su lucha contra el cáncer: la imagen que lo demuestra]