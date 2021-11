Beatriz Luengo y Yotuel Romero se casan por segunda vez: así ha sido su gran fiesta en Las Vegas

"Empecé a creer en Dios en el justo momento en que él te puso en mi camino". Así ha expresado Yotuel Romero (45 años) su amor por Beatriz Luengo (38) en el día en el que se han vuelto a casar. Lo han hecho 14 años después de su primera boda, que también tuvo lugar en Las Vegas y en "la capilla de Britney", y con un ambiente alegre y divertido que tanto caracteriza a la pareja.

Han sido los propios protagonistas los que han dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde han compartido fotografías del enlace. "Érase una vez Elvis, Yotuel y yo misma en Las Vegas un 16 noviembre del 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos", comienza el relato de Beatriz en su perfil de Instagram.

Beatriz y Yotuel han vuelto a casarse en el mismo lugar y día que hace 13 años. Basilio Silva / IG @beatrizluengo Basilio Silva / IG @beatrizluengo

"Ha sido perfecta a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor", ha seguido detallando. Sin embargo, no faltó su espectacular vestido de novia firmado por Yolancris, ceñido a su cuerpo y creado con encaje y transparencias.

Los imprevistos no han impedido que el enlace fuera de ensueño para ellos: "Ha sido Perfecta porque estabas tú, mi Yotu, mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mí fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos", ha confesado una emocionada Beatriz Luengo.

En la celebración han querido recordar todo lo que les une y lo más importante, por qué desean que su amor perdure hasta el final: "Como te dije saltándome los votos del cura: ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos dos hijos preciosos, sino porque sigamos mirándonos así. Te amo mi Yotu porque todo contigo es perfecto, no importan las circunstancias alrededor".

Los 'recién casados' por segunda vez, en el interior de la limusina junto a su fotógrafo. Basilio Silva / IG @beatrizluengo

Luengo también ha revelado en sus redes cómo fue la fiesta posterior al 'Sí, quiero': "En mitad de toda la felicidad La Húngara nos cantó y fue el mejor de los regalos y antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Donés que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que Vivir es urgente". De hecho, tal y como puede verse en sus imágenes compartidas públicamente, Yotuel y Beatriz descorcharon un champán que posaron junto a la ventana con dos copas, como si estuvieran brindando con el exintegrante de Jarabe de Palo.

Y la cantante, casada por segunda vez con el amor de su vida, no se ha olvidado de agradecer a sus seres queridos y su más íntimo entorno todo lo bueno que le han dado y, más aún, en uno de sus días más felices: "Gracias Las Vegas una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros".

