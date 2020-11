La contundente respuesta de Beatriz Luengo a los rumores de embarazo tras su actuación viral

Beatriz Luengo (37 años) ha generado un aluvión de rumores y especulaciones sobre un posible embarazo tras su última aparición pública. La cantante acudió como invitada a la versión estadounidense del programa Tu cara me suena, pero su actuación musical quedó en un segundo plano debido al acalorado debate que su aspecto físico ha despertado en las redes.

El ajustado body que la cantante lució en su imitación de Lady Gaga (34) ha disparado las habladurías sobre su posible estado de buena esperanza. Por este motivo, la artista ha decidido tomar las riendas y responder a los rumores con una extensa publicación en Instagram en la que expresa su sorpresa por el revuelo generado.

"Este fin de semana participé en la versión americana de Tu cara me suena y me pasó una cosa que me gustaría exponer en mis redes con el fin de poner sobre la mesa algo tan naturalizado como el ataque físico que sufrimos especialmente las mujeres y la dureza con la que somos tratadas", comienza Luengo, comprometida abiertamente con la causa feminista.

Antes de abordar las críticas y comentarios hacia su físico, la artista ha querido agradecer a las personas que han salido en su defensa: "Algunos de los comentarios más agresivos sobre mi físico han sido borrados por la fuerza de vuestras respuestas".

A continuación, la madrileña ha pasado a exponer lo que vio en sus redes al finalizar su actuación en el programa: "Cuando llego a mis redes al día siguiente me encuentro por un lado personas maravillosas que sugieren que estoy embarazada y me felicitan con todo su cariño. Y por otro este tipo de comentarios 'qué gorda', 'qué horror de barriga', '¿no la da vergüenza ponerse ese body?' o 'No sé cómo se atreve a ponerse así'", comenta.

La reciente ganadora de un Grammy Latino asegura que se ha quedado "perpleja" viendo las críticas que algunas personas le han dedicado. "Si bien uno se acostumbra a la opinión, nunca me había imaginado que tuviese que pedir permiso por mostrar mi cuerpo, sea como sea y atraviese el momento que atraviese", ha aseverado, sin pronunciarse sobre si son ciertos o no los rumores de embarazo.

Para terminar, Beatriz Luengo se pregunta "¿en qué mundo vivimos?" y afirma que pensaba que la situación que atraviesa el planeta "nos haría mejores". Además, concluye su mensaje con una frase que, aunque no aclara si está esperando su segundo hijo, sí expresa que la artista no tiene ningún problema en mostrar su cuerpo tal y como es: "Sí, me puse un body (...) y sí, me gusta mi barriga".

