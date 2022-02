Cristiano Ronaldo (37 años) es un gran hombre de negocios, pero no ha podido evitar sufrir sonadas pérdidas al deshacerse de una de sus joyas inmobiliarias. Hace siete años, el novio de Georgina Rodríguez (27) compró un piso de lujo en la Torre Trump por 18,5 millones de dólares, este 2021 y tras mucho esfuerzo ha logrado venderlo tras un largo tiempo en el mercado.

Eso sí, ha necesitado cuatro años y dos rebajas para conseguirlo. En 2019, la primera vez que lo puso a la venta, lo hizo por un precio de 9 millones de dólares, pero no encontró interesados. Empeñado en deshacerse de él, al año siguiente y en plena pandemia volvió a sacarlo al mercado rebajando el precio de venta hasta los 7,99 millones. Pero una vez más no tuvo suerte y no ha sido hasta ahora, tres años después, cuando por fin ha vendido el lujoso piso. Lo ha hecho por 7,18 millones, es decir, 11 millones menos de lo que él pagó.

