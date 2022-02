Ana Rosa Quintana: "Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien y aprendiendo muchas cosas"

Ana Rosa Quintana (66 años) ha recurrido a sus redes sociales para dar a conocer a sus seguidores y su fiel público cómo se encuentra en su lucha contra el cáncer de mama. Fue el pasado 2 de noviembre cuando la presentadora anunció de forma inesperada su diagnóstico ante la audiencia que aquel martes encendía su televisor y ponía Telecinco para disfrutar una jornada más de El programa de Ana Rosa.

Desde entonces son puntuales las apariciones de la comunicadora en su perfil de Instagram, pero siempre que lo hace consigue calmar las posibles preocupaciones que existan entre sus compañeros y admiradores. Este lunes 21 de febrero por la tarde, Quintana quiso hacer balance de su enfermedad tras casi 120 días alejada de los medios y centrada en su recuperación. "Lo que más preguntáis: '¿cómo estás?'. Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño", escribe la presentadora en su nueva publicación en las redes sociales.

Además, Ana Rosa revela que en este tiempo ha cogido conciencia sobre lo importantes que son unos hábitos de vida saludables: "Estoy aprendiendo tantas cosas… He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", ha sentenciado.

Junto al esperanzador mensaje, la periodista ha posteado una fotografía en la que se muestra sonriente y con un estilismo cómodo y desenfadado con un toque muy juvenil. De esta forma, Ana Rosa demuestra que le queda energía de sobra para seguir adelante y conseguir recuperarse para volver cuanto antes a su puesto de trabajo.

Esta nueva fotografía y sus palabras se unen a las que compartió el pasado 14 de febrero. Mientras todo el planeta celebraba San Valentín e inundaba de amor las redes sociales, Quintana decidió que no había mejor día para reaparecer en su Instagram. La presentadora sorprendió a sus seguidores con una foto actual en la que lucía feliz y serena y quiso mandar un mensaje muy importante sobre sus avances.

"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", comenzada redactando la comunicadora de Telecinco. En las líneas posteriores detalló cuál es su estado de salud en estos momentos y reveló una gran noticia: "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio". Ana Rosa aparecía en la imagen con una gran sonrisa en el rostro y leyendo el libro Un Caballero en Moscú y vestía un cómodo look de animal print con su accesorio favorito, unas gafas de montura roja.

La fotografía tomada en su casa desprendía ya entonces mucha calma pese a que ella se encuentre inmersa en una gran lucha. En su texto compartido en las redes también desvelaba cómo está siendo su día a día en este parón temporal de su actividad laboral: "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos".

Son varios los compañeros de Ana Rosa que están al tanto de su día a día y han contado en directo que la ven "con gran energía" y con una evolución muy favorable, por lo que nadie duda de que la reina de las mañanas saldrá adelante y pronto estará al frente de su programa.

