Ana Obregón: “Me perdono la vida todos los días. Es injusto que yo esté aquí y mi hijo no"

Ana Obregón (66 años) se ha enfrentado a la entrevista más difícil de su vida. La primera en televisión desde que falleció su único hijo, Álex Lequio, el 13 de mayo de 2020 tras una larga lucha contra el cáncer. Después de casi dos años, la actriz ha reunido fuerzas y se ha sentado junto a su amigo Bertín Osborne (67) en la nueva temporada de Mi casa es la tuya, para hablar del peor momento de su historia. Cercana, emotiva y con el corazón roto, ha relatado el duro proceso de la enfermedad del joven empresario y el dolor de su pérdida. La más grande que puede experimentar una madre.

Ataviada con un vestido con historia -el que lució en Italia para contarle a la familia de Alessandro Lequio (61) que estaba embarazada- Ana Obregón se ha acomodado junto a Bertín para abrir su "corazón herido sin remedio" en Marbella, un escenario elegido por ella misma. Tras intercambiarse varias palabras de cariño, la bióloga ha contado su tragedia. De principio a fin.

"Cuando pierdes un hijo no entiendes el infinito. Sientes el dolor y el amor infinito. Es una contradicción", ha comenzado Ana Obregón, quien se ha expresado de Álex Lequio como un héroe, valiente y luchador que hasta en sus peores días no perdió su inolvidable sonrisa.

El joven empresario se enteró de su enfermedad a los 25 años después de tres meses de un intenso dolor en la zona abdominal. Aunque fue un diagnóstico duro, malo y muy agresivo -sarcoma de ewing-, tanto Álex como sus padres se mantuvieron con esperanzas hasta el final. "He sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba. Ahora. no", ha comentado Ana Obregón, que estuvo al lado del joven hasta el último día de su vida. Junto a ellos, Alessandro Lequio, quien ha sido un gran apoyo para la actriz. A lo largo de su charla con Bertín Osborne, la bióloga ha reiterado que el italiano fue un "excelente padre".

Ana y Alessandro despidieron a Álex Lequio el 13 de mayo de 2020. Ese día, cuando el joven ya estaba sedado, se quedaron junto a él. "Estuvimos a su lado. A un lado su padre y al otro yo. Y se fue. Y yo me fui con él", ha expresado la actriz sin poder contener las lágrimas.

Tras la muerte de Álex, Ana Obregón se reguió en su casa. Estuvo seis meses encerrada en su habitación, sin poder levantarse ni hablar. "El mundo se para. Cuando pierdes un hijo de te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo", ha expresado la bióloga. "Yo me perdono la vida todos los días. Es injusto que yo esté aquí y mi hijo no", ha confesado.

