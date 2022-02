La reina Isabel II no levanta cabeza: las siete plagas que le han caído en los últimos cuatro meses

La reina Isabel II (95 años) parece no tener la suerte a su favor. En los últimos cuatro meses ha hecho frente a un sinfín de situaciones difíciles que han alterado la normalidad de su reinado, justo cuando cumple 70 años en la Corona. La última, su positivo por coronavirus 10 días después de que enfermara su primogénito, el príncipe Carlos (73).

Aunque presenta "síntomas leves, similares a un resfriado", tal y como ha informado el Palacio de Buckingham, existe gran temor por la Reina. No solo por su avanzada edad, sino también porque su salud se ha resentido en los últimos meses. Desde que el pasado 12 de octubre apareció por primera vez con bastón, la soberana no ha levantado cabeza. Le han caído siete plagas que han hecho saltar todas las alarmas y, en algunos casos, han puesto entredicho a la Corona.

1. Problemas de salud e ingreso hospitalario

Tras su aparición con bastón en un acto religioso en la Abadía de Westminster, se llevaron a cabo un sinfín de medidas relacionados con su salud que mantuvieron en tensión al mundo entero. Sus médicos le aconsejaron que dejara de beber alcohol de forma diaria y le sugirieron hacer un alto en su agenda institucional.

Por recomendación de los expertos, Isabel II canceló viajes programados, redujo sus compromisos e incluso, pasó una noche en el hospital para someterse a "exámenes preliminares" de los que apenas se conocieron detalles.

El pasado 14 de noviembre, tras varios días de reposo en su residencia de Sandringham y cuando parecía que retomaría sus labores, volvió a generar gran preocupación entre los británicos por la cancelación de su reparición pública por una lesión en la espalda.

2. Los escándalos del príncipe Andrés

Mientras lidiaba con sus baches de salud, propios la edad, el proceso judicial del príncipe Andrés (62), acusado por abusos sexuales, continuaba su curso. Fue precisamente en noviembre cuando el abogado encargado, Lewis Kaplan, anunció que el duque de York iría a juicio a finales de 2022, debido a la denuncia presentada el pasado verano por Virginia Giuffre (38). Una vista que finalmente no se llevará a cabo, debido a un acuerdo extrajudicial al que han llegado las partes y que ha puesto en el foco mediático a la Familia Real.

Aunque Isabel II no dudó en mostrar su lado más protector hacia la Corona cuando en el momento más complicado del escándalo despojó al príncipe Andrés de sus títulos militares, finalmente, salió en auxilio de su hijo y le ayudará a pagar los más de 14 millones de euros que debe entregar a la estadounidense tal y como se detalla en el acuerdo. Ese dinero, sin embargo, no irá a parar a las cuentas bancarias de la víctima, sino a la organización benéfica creada por ella.

3. Un reino perdido

El 29 de noviembre de 2021, Barbados le retiró a Isabel II el reconocimiento como jefa de Estado, para convertirse formalmente en una república. Así, la monarca británica perdió uno de sus reinos y la jurista Sandra Mason (72) se convirtió en la primera presidenta del país caribeño.

A día de hoy, tras el cambio del estatus político de Barbados -y anteriormente, de Guyana, Trinidad y Tobago y Dominica- la monarca es Jefa de Estado de Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

4. Muerte de amigos cercanos

2021 fue un año triste para la reina Isabel. No solo por la muerte de su marido, el duque de Edimburgo, sino también por la pérdida de grandes amigas. El 3 de diciembre falleció Ann Fortune FitzRoy, quien estuvo siete décadas a su servicio, como parte de su grupo de damas de compañía. 26 días más tarde, murió Diana Maxwell, conocida como Lady Farnham y una de sus mayores confidentes. Trabajó con la monarca durante 44 años y destacó por su acompañamiento en las giras reales.

5. El posible caso de corrupción del príncipe Carlos

Un día después de darse a conocer que el príncipe Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una nueva polémica azotó a la monarquía británica. La Policía Metropolitana de Londres informó que investigará a la fundación del príncipe Carlos, heredero de la Corona, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores.

En un comunicado, las fuerzas del orden indicaron que la decisión se tomó después de que los medios divulgasen el año pasado que uno de los más estrechos colaboradores del primogénito de la reina Isabel, Michael Fawcett, renunciara a la dirección de la fundación para que un millonario saudí recibiese una de las más altas distinciones del Reino Unido. Hasta ahora, Clarence House ha negado las acusaciones en contra del Príncipe.

6. Las disputas del príncipe Harry

Desde que abandonó sus funciones en la Corona, el príncipe Harry (37) le ha generado un sinfín de preocupaciones a Isabel II que se han acrecentado en las últimas semanas. Recientemente, el duque de Sussex inició una 'guerra' contra el Ministerio Interior por su protección policial.

Fue el pasado mes de enero cuando se dio a conocer que el nieto de la Reina emprendía acciones legales contra la decisión del Gobierno británico de retirarle la protección policial cuando está en el Reino Unido y de no permitirle pagar personalmente por ella. Según explicó entonces su representante legal, el príncipe Harry no se siente seguro en su propio país y, por tanto, "no puede volver a su hogar" junto a su mujer, Meghan Markle (40), y sus hijos, Archie (2) y Lilibet.

7. Enferma de covid

Este domingo 20 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció que la monarca británica se contagió por Covid-19 10 días después de que su hijo Carlos diera positivo. Por suerte, hasta ahora, se encuentra bien. De hecho, según el comunicado, prevé llevar a cabo "tareas ligeras" a lo largo de la semana.

"Su Majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana", explicó la Casa Real a través de un comunicado. "La reina continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas", añadieron.

