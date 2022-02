Melissa Jiménez desconecta en un resort de lujo del Algarve portugués tras su separación de Marc Bartra

En la víspera de la mágica noche de reyes, el pasado 5 de enero, se dio a conocer la separación de Melissa Jiménez (34 años) y Marc Bartra (31) tras ocho años de relación, cinco de ellos como matrimonio. La ruptura se produjo oficialmente a principios de diciembre de 2021 después de intentar superar una larga crisis sentimental. Juntos crearon una familia numerosa junto a sus tres hijos, Gala (6), Abril (3) y Max (2), quienes siempre serán lo más importante de sus vidas a pesar de haber tomado caminos separados. Ahora, este nuevo rumbo vital ha llevado a la periodista hasta el sur de Portugal, concretamente al Algarve.

Melissa ha pasado unos días de auténtica desconexión en el país vecino. No solo ha disfrutado del precioso entorno luso con sus playas mediterráneas, sus aldeas pesqueras encaladas en acantilados, y su naturaleza salvaje, sino que se ha alojado en uno de los resorts más importantes y lujosos de la zona. Jiménez ha pasado unos días en el Vila Vita Parc Resort and Spa, un exclusivo complejo de 5 estrellas, miembro de "The Leading Hotels of The World" (Los hoteles líderes del mundo).

Melissa Jiménez y Marc Bartra decidieron separarse el pasado mes de diciembre. Redes sociales

Está situado en plena costa del exuberante Algarve, enclavado en un acantilado con vistas al océano Atlántico. El Vila Vita Parc consta de edificios de estilo morisco rodeados de jardines tropicales que están a solo un minuto a pie de la playa. Pero lo más destacable de este elegante complejo reside en sus instalaciones, las más modernas que se puedan encontrar y todas dedicadas al bienestar del cuerpo y la mente de sus huéspedes. Cuenta con 12 salas de tratamiento, pabellón de jardín para practicar yoga y el estudio Hypoxi, que ofrece técnicas revolucionarias de escultura corporal. Además, el establecimiento alberga un gimnasio, un minigolf, una pista de tenis y varias piscinas.

Junto a los mimos del spa que se ha dado Melissa en este privilegiado lugar también ha disfrutado de los manjares disponibles en sus 10 restaurantes y 6 bares, que sirven desde platos de marisco local portugués hasta cocina asiática, y ha podido regar sus comidas y cenas con vinos selectos de su bodega propia.

La exmujer de Marc Bartra ha podido escoger entre las diferentes habitaciones y suites del resort, o decantarse por una de sus villas o apartamentos. Todas las opciones disponen de balcón o terraza que revelan un bello paisaje del infinito mar y el horizonte de la freguesía de Armação de Pêra.

Las habitaciones disponibles en la actual temporada se pueden alquilar a partir de los 215 euros la noche hasta los 500 euros. Y cuentan con un extenso catálogo de desayunos que tienen en cuenta todo tipo de dietas: continental, inglés/irlandés, vegetariano, vegano, sin gluten o americano. En este resort de lujo todo está pensado para satisfacer las necesidades de sus inquilinos más vip.

Algunas de las estancias más espectaculares del Vila Vita Parc Resort & Spa.

La periodista Melissa Jiménez se ha regalado unos días de tranquilidad fuera de España un mes después de conocerse su separación del futbolista que actualmente juega como defensa en el Real Betis Balompié. De hecho, la ya expareja aún reside en Sevilla pese a su ruptura, y es que, según ha informado ¡HOLA!, la comunicadora ha decidido permanecer en la capital hispalense hasta que finalicen los compromisos contractuales de Bartra con su club, que se prevén hasta principios de verano del próximo año 2023.

Sin embargo, a Melissa se la ve pasar cada vez más tiempo con su familia, que se ha desplazado a menudo desde Barcelona, su ciudad natal, hasta la ciudad andaluza para estar al lado de la presentadora deportiva. Aunque no es la única compañía especial de la que ha gozado Jiménez estos últimos días. Hace algo más de una semana se hicieron públicas unas fotografías de la televisiva junto a un atractivo joven paseando por las calles sevillanas en actitud cariñosa. De esta forma, se confirmaba que Melissa ha recuperado la ilusión y ha comenzado una historia de amor que le ha devuelto la sonrisa.

