Ana Obregón da las gracias a su hijo por hacerla libre: "Ya no temo a nada y mucho menos a la muerte contigo"

El dolor de Ana García Obregón (66 años) por la muerte de su hijo, Álex Lequio, fallecido en mayo de 2020 a causa del cáncer, es insondable e incurable. La actriz y presentadora está aprendiendo, día a día, a vivir -mejor dicho, sobrevivir- con esa pena y esa ausencia irreparable. Los recuerdos se agolpan con frecuencia en la cotidianidad y García Obregón no duda en plasmarlos en sus redes sociales.

Hace unas horas, la intérprete recordaba la última noche de Reyes que vivió junto a Álex, y reprochaba a los reyes de Oriente que "ni caso me hicisteis", cuando en una carta les pidió que salvaran la vida de su hijo. Ahora, ha vuelto a utilizar su red social Instagram como desahogo, como vertedero de sus emociones.

Junto a una imagen en la que se la ve, vestida de luto, caminando de espaldas a la cámara por un camino nevado -"un bellísimo atardecer del día de Reyes", lo define Obregón-, la que un día fuera la autora de Ana y los 7 reflexiona sobre la valentía, la soledad, el dolor, la nada que deja el haberlo perdido todo. "Ya no temo a nada. Ni a mis sombras que con tu luz forman este bellísimo atardecer del día de Reyes. Ni a la soledad disfrazada de destino", postea.

Y añade: "Ni al dolor vestido de esperanza. Ya no temo ni al propio miedo… Ni a la vida sin ti y mucho menos a la muerte contigo. Gracias Aless, mi amor, mi todo, me has concedido la verdadera LIBERTAD". Todo ello, lo ha acompañado Obregón de varios hashtags como #libertad #diadereyes #soledad #esperanza #miedo #atardecer #gracias #soylibre #alessforever. Su muro se ha llenado en cuestión de minutos de corazones rojos y mensajes de apoyo de seguidores y amigos, como Boris Izaguirre (56), Paloma Cuevas (49) o Patricia Cerezo (49): "Adelante, Ana. Love, Boris", "Hermosas palabras", "Preciosa foto", "Te queremos, Ana".

La Navidad más triste

Cabe recordar que en este 2021 no solo ha tenido que lidiar Ana García Obregón con la pérdida de su hijo, sino también con el fallecimiento de su madre, Ana María Obregón, que perdía la vida el 22 de mayo del pasado año, a los 95 años. Hace unas horas, con respecto a la última Navidad de Aless, como lo llamaban en la intimidad, García Obregón ha hecho pública una imagen en la que aparece el malogrado joven sonriente, con la gorra calada hacia atrás y unas hojas, de la decoración del árbol de Navidad de casa, colocadas en su oreja izquierda en un guiño simpático.

Todo ello, mientras el hijo de Alessandro Lequio (61) se toma un selfie, y su orgullosa madre lo inmortaliza todo con su propio teléfono. El texto que acompaña la instantánea no puede ser más desgarrador y doloroso para la querida presentadora y artista. Queridos Reyes Magos: creo que no voy a pedirles nada, porque ya no tengo nada que pedir para mí. Ustedes saben que cada año tenía un ritual con mi niño y les escribíamos cartas con nuestros deseos que espero recibieran. Hoy he encontrado la mía, que les mandé hace 2 años", comenzó Ana el texto.

"La carta en la que les pedía que salvaran la vida a mi hijo del cáncer porque era la persona más buena, luchadora, especial, generosa y divertida del universo", comenzó Ana el texto. Porque era la persona que más me quería y la persona que yo quería más del mundo. Ni caso me hicisteis. Por eso, Majestades, este año les pido regalar salud a todos los que hayan sido buenos. Y para mí, si es posible, que me sigan dando fuerzas para seguir perdonándome cada día la vida", aseguró.

Hace unas horas, Ana daba una buena noticia a los que la quieren y siguen: "¡Por fin he dado negativo en Covid! Esta variante, para mí, ha sido como un catarro muy fuerte, ni siquiera fiebre, ni tos". Eso sí, no todo eran buenas noticias para la familia, pues al tiempo que tranquilizaba a sus seguidores informaba del positivo de su padre, Antonio García, de 95 años: "Estar estos 10 días de las navidades más tristes de mi vida en casa sola sin poder ver a nadie ha sido una prueba más que me ha puesto la vida. Ni siquiera he podido ver a mi padre que, por cierto, se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma. Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia".

