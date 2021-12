Alessandro Lequio despide el año con una foto inédita de su hijo Álex en sus vacaciones más especiales

Alessandro Lequio (61 años) ha vuelto a las redes sociales para despedirse del año 2021. Una vez más, lo ha hecho recordando uno de los cientos de momentos que disfrutó junto a su hijo Álex Lequio. Concretamente una imagen inédita muy invernal en la que padre e hijo posan para la cámara frente a una cumbre nevada y una bandera italiana, país natal del colaborador televisivo.

En ella aparecen solos, al contrario que en otras publicaciones, en las que también se asoma algún otro miembro de la familia, como la hija pequeña del conde, Ginevra Ena (5).

En esta ocasión son Alessandro y Álex quienes acaparan el protagonismo, dándose la mano ante el triunfo de haber logrado ese reto deportivo en sus vacaciones más especiales. Y aunque no desvela cuándo fue tomada la instantánea, todo apunta a que fue durante la adolescencia del malogrado empresario, pues aparece muy joven.

Junto a la imagen el colaborador de El programa de Ana Rosa solo ha escrito dos hashtag que ya se han convertido en tradición: #alessforever y #lequiocity. Y es que, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras.

La respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar y apenas unos minutos después de actualizar su perfil de Instagram con este post ya tenía cientos de 'Me gusta'.

En los mensajes, además, una larga cadena de emojis en forma de corazón rojo para transmitirle su cariño en estos días tan familiares que, sin duda, son muy duros para todos aquellos que conocieron a Álex.

El mensaje de Ana Obregón

Por su parte, Ana Obregón (66), que ha tenido que cancelar su participación en las Campanadas de TVE tras contagiarse de coronavirus, también le dedicada hace unos días una publicación a su hijo. La polifacética presentadora ha encontrado en las redes sociales la mejor ventana para reflexionar y compartir cómo se siente.

Lo hacía a través de un vídeo compuesto por varías imágenes en las que aparecen juntos y un doloroso mensaje. "Ayer soñé con aquellas Navidades Blancas… Cuando aún estabas y Papá te entretenía mientras yo ponía todos tus regalos en el pino. Soñé con las 27 navidades que me has regalado llenas de amor y de magia. Y al despertar llena de tristeza, dolor y de rabia, no entendía por qué no estabas… No entendía por qué nos enseñan a contar los minutos, las horas, los años, pero nadie nos explica el valor de los MOMENTOS", comienza escribiendo Ana.

"Entended que no pueda celebrar la Navidad, en realidad no puedo celebrar nada porque me faltan mi madre y mi hijo, las dos personas que más quiero en el mundo. Y, sin embargo, quiero desearos a tod@s una feliz Navidad. Que valoréis los MOMENTOS con las personas que queréis, que nunca os pase como a mí que tengo que soñar con aquellas Navidades blancas para seguir viviendo", finaliza la actriz.

