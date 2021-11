Ana Obregón reaparece, emocionada, para apoyar a familias con hijos enfermos: sus emotivas palabras

Días después de conocer que volverá a dar las campanadas de Fin de Año junto a Anne Igartiburu (52 años) en TVE, y demostrando una vez más su solidaridad y su compromiso con las causas relacionadas tanto con la salud como con la infancia, Ana García Obregón (66) ha reaparecido públicamente por un motivo muy especial.

La actriz ha visitado la casa de la Fundación Infantil Ronald McDonald en Madrid para conocer de primera mano la labor que desarrolla, ofreciendo un "hogar dentro del hogar" a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en nuestro país, creando un entorno donde el niño pueda llevar una vida normalizada mientras recibe tratamiento médico.

Ana García Obregón posando ante los medios de comunicación este jueves 25 de noviembre. Gtres

Muy emocionada durante la visita, y feliz por aportar su granito de arena a esta causa, Ana ha contribuido a dar visibilidad a la Fundación y a la labor que hace McDonald's con la celebración del McHappy Day, el día más solidario de la compañía y que este viernes 26 de noviembre se celebra en los más de 550 restaurantes en España y Andorra.

En ese día tan especial, que este año celebra su 24 edición, todos los restaurantes y empleados de la empresa de restauración unirán sus fuerzas con el objetivo de lograr la mayor recaudación posible para la Fundación. Por ello, durante esa jornada benéfica, todo el dinero recaudado por la venta de Big Mac y de unos divertidos peluches de la Fundación Infantil Ronald McDonald, se destinará íntegramente a la Fundación.

La actriz y presentadora posando con un Big Mac. Gtres

García Obregón ha asegurado lo que sigue en el acto: "Esta es una iniciativa realmente necesaria para la sociedad, ya que ofrece un apoyo importante para las familias. Me siento muy afortunada de haber participado en esta bonita causa". Y ha añadido: "Para una madre o un padre, sus hijos son lo más importante en el mundo, y sentir que tienes un respaldo y un hogar al que acudir en momentos especialmente complicados, te da esperanza. Es admirable y supone un ejemplo de dedicación y compromiso con la sociedad". "Mañana es un día muy importante así que todo el mundo se tiene que comer un Big Mac y comprar los peluches", ha animado la bióloga, destacando la labor de la Fundación: "Todo ese dinero va destinado a estas casas que ayudan a las familias que desgraciadamente tienen a sus hijos hospitalizados". "Eso es algo que hay que apoyarlo porque solamente cuando pasas una lucha de esa forma con tu hijo sabes que toda ayuda es necesaria, así que yo apoyo esta causa a muerte", ha apostillado.

La emotiva carta a su madre

Hace unos días, García Obregón le dedicó unas desgarradoras palabras a su madre, Ana María, fallecida el 22 de mayo de este mismo año. Su pérdida fue un duro mazazo para la presentadora, que la ha recordado en su perfil de Instagram cuando se cumplen seis meses de su fallecimiento. Más allá de las fotografías, en las que las dos mujeres posan sonrientes ante las cámaras en diferentes momentos de sus vidas, la atención se la lleva el texto, en el que Obregón hace una gran confesión.

"Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo", comienza Ana, que reconoce que "hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor. Y me siento fatal… perdóname", le pide a su madre. "Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo, pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás, ni con la muerte".

Una afirmación con doble dirección, pues no es algo que ella sienta con respecto a su progenitora, también con su hijo. De hecho, para despedirse le pide un favor: "Cuida de mi hijo. Os amo infinito". Como ya es habitual, Ana Obregón ha acompañado su publicación con el hashtag que ha servido para etiquetar todas sus imágenes y las de Alessandro Lequio (61) desde que falleció su hijo: #alessforever. Pero también con otros dedicados solo a su madre: #6mesessinti y #mama.

Gracias al apoyo incondicional de sus familiares y amigos, la actriz está creando una nueva rutina en la que viajes y trabajo están presentes. De hecho, hace unos días regresó a Roma en compañía de su gran amiga y representante Susana Uribarri (56), que no le ha soltado la mano en ningún momento.

