Ana Obregón recuerda a su hijo, Álex Lequio, y desvela su mayor deseo

Álex Lequio se ha convertido en el protagonista de las redes sociales de su madre. Desde que falleció, el 13 de mayo de 2020, Ana Obregón (66 años) le ha dedicado un sinfín de homenajes que han conmocionado a sus miles de seguidores. El último, compartido la noche este lunes 15 de noviembre.

"Cuida lo que quieres, es carísimo perder lo que no tiene precio", escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una tierna instantánea que forma parte de la infancia de Álex. En la fotografía aparece Ana Obregón cogiendo entre sus brazos al fallecido empresario, quien entonces era un bebé y lucía, al igual que ella, un estilismo en color rojo. Para finalizar su post, la bióloga compartió uno de sus deseos. Haciendo referencia a la actualidad, expresó: "Que el amor sea la próxima pandemia". Como es habitual, acompañó su publicación con el hashtag que ha servido para etiquetar todas sus imágenes y las de Alessandro Lequio (61) desde que falleció su hijo: #alessforever.

El pocos minutos la publicación generó cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes una vez más le han dedicado emotivos mensajes de apoyo y cariño. Destacan los de algunos rostros conocidos de nuestro país, como Tamara Gorro (34) o el diseñador Alejandro de Miguel.

Ana Obregón colgó esta instantánea dos días después de cumplirse un año y medio de la muerte de Álex, una fecha señalada en su calendario que también recordó en su perfil de Instagram. El pasado sábado 13 de noviembre, la actriz recurrió al desgarrador poema de José Luis Borges, titulado Dime. "Aless. Dime, por favor, dónde no estás, en qué lugar puedo no ser tu ausencia, dónde puedo intentar vivir sin recordarte y dónde recordarte sin que me duela. PD: Algún día te pediré permiso para volver a nacer. Algún día... hijo mío", escribió junto a una bonita fotografía que mostraba la complicidad entre madre e hijo.

Pese al tiempo que ha transcurrido, el dolor no ha mermado. Sin embargo, Ana Obregón está intentando retomar su vida. Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, la actriz ha sacado fuerzas para volver a la rutina y afrontar nuevos proyectos. Recientemente, grabó la promoción de Navidad de RTVE y, junto a Boris Izaguirre (56), está preparando el programa Telepasión, que saldrá a luz en Nochebuena. Cada uno de sus pasos, según ha comentado ella misma, están acompañados por el recuerdo de Álex Lequio.

"Nunca pensé que podría volver a bailar y actuar, ni siquiera salir de mi casa, pero alguien desde algún lugar me manda fuerzas infinitas", escribió Ana Obregón hace poco más de dos semanas, tras desvelar su nueva aventura profesional.

