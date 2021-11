Miguel Such, pareja de Raquel Perera, ingresado en la UCI tras un grave accidente

Raquel Perera (46 años) está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Miguel Such (44), su pareja desde hace un tiempo, sufrió el pasado sábado un grave accidente de moto por el que continúa ingresado. Pese a que el incidente sucedió el fin de semana, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido, a través del diario La Razón, la identidad del motorista que impactó sobre las 03:45 de la mañana contra una farola en la calle Aragón de Palma de Mallorca.

Los servicios de emergencias no tardaron en desplazarse hasta el lugar de los hechos, donde le estabilizaron para a continuación trasladarle al Hospital Universitario Son Espases. El presentador y actor continúa hospitalizado en el centro médico y, según se ha conocido, este lunes 15 de noviembre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una de sus piernas a consecuencia las lesiones provocadas en el choque. A pesar de todo, su entorno más cercano asegura que está estable dentro de la gravedad y de momento está recuperándose en la UCI.

De momento, Raquel ha optado por guardar silencio lo que no es una sorpresa. La ex de Alejandro Sanz (52) ha demostrado ser muy discreta en lo que a su vida privada se refiere. Su última publicación en redes, de este mismo lunes, fue para lanzar una reflexión que nada tiene que ver con el duro momento personal que vive: "No depende tanto de que el mundo exterior sea seguro sino de que tu mundo interior esté preparado", escribía.

Y aunque las muestras de amor de la pareja en público no han sido muchas, a comienzos de octubre se conoció que Such recorrió más de 1.000 kilómetros en moto para ver a Raquel. Un largo viaje desde Barcelona a Florencia para disfrutar de unos días en los que visitaron rincones tan emblemáticos como la Provenza, la Riviera Italiana o la ciudad de Niza. "Nos vemos cuando podemos. Los dos tenemos muchos compromisos y no vivimos en la misma ciudad, pero intentamos buscar espacios para nosotros", explicaba por aquel entonces Raquel a La Razón.

Raquel Perera confirmó su relación con Miguel Such el pasado mes de mayo. Gtres

La relación de Raquel Perera y Miguel Such saltó a los titulares el pasado mes de mayo a raíz de que el diario Última Hora publicase unas fotografías en las que aparecían paseando juntos por las calles de Palma de Mallorca. Al poco, la psicóloga confirmó su relación: "Estoy feliz, nos estamos conociendo. Es un amigo especial".



Fue en el año 2007 cuando el nombre Raquel comenzó a ser conocido tras saberse de su noviazgo con Alejandro Sanz. Se conocieron cuando ella empezó a trabajar en el equipo del cantante como asistente personal, un puesto que les unió mucho y en el que surgió la llama del amor. En julio de 2011 llegó al mundo su primer hijo, Dylan, al que quisieron bautizar en mayo del año siguiente en una celebración que terminó siendo su propia boda. Alma, su hija pequeña, nacería tres años después, el julio de 2014, completando la familia, algo que todavía siguen siendo pese a su separación.

