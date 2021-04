La enfermedad de Raquel Perera que le produce escamas en la piel

Tras su ruptura con Alejandro Sanz (52 años), el perfil de Raquel Perera (46) ha generado mayor curiosidad entre quienes se dedican a la prensa del corazón y quienes hacen vida en las redes sociales. Su cifra de seguidores en Instagram, de hecho, refleja el interés que suscita el día a día de la empresaria: nada menos que 93.800 followers.

Gracias a sus publicaciones, en los últimos meses se ha podido conocer algunos detalles de su vida privada. Desde sus recientes proyectos, como el lanzamiento de una plataforma online de terapia psicológica, sus más profundas reflexiones y hasta su estado de salud.

El pasado lunes, 19 de abril, Raquel Perera publicó en su perfil de Instagram dos fotografías contiguas en las que se observa parte de su antebrazo. Con estas, en las que se aprecia una tremenda comparación, la empresaria compartía con sus seguidores un problema con el que ha tenido que convivir durante años.

La expareja de Alejandro Sanz explicaba, en concreto, que en esas fotos se mostraba el cambio que había experimentado su cuerpo en los dos últimos meses, gracias al tratamiento del doctor González Cantero, consistente en un fármaco inyectable para combatir la psoriasis, una enfermedad que, en el caso de Raquel Perera, "es poca y muy localizada en los codos". Muy orgullosa, la empresaria daba fe de haber visto un resultado también satisfactorio en otros pacientes que tienen esas heridas por todo el cuerpo.

Al respecto, la doctora Isabel Belinchón confirmaba recientemente que, aunque sigue sin aparecer un remedio totalmente eficaz, cada vez existen más fármacos que sirven para controlar con eficacia los efectos de una enfermedad que afecta a un 2 % de la población en España. Sin embargo, a pesar de esa baja incidencia, se trata de una dolencia bastante conocida.

La psoriasis es un problema de salud que se produce porque unas células denominadas queratinocitos se reproducen de una forma más rápida de lo normal, dando lugar a la formación de placas en forma de escamas en la piel. Más que los riesgos que conlleva para la salud, esta enfermedad se caracteriza por las molestias que causa en el paciente, generando también un impacto psicológico por el hecho de mostrar públicamente las zonas afectadas. En el caso de Raquel Perera, los codos.

Para su tratamiento, los especialistas hablan de tres grupos diferenciados. Por un lado, están las terapias biológicas, basadas en medicamentos elaborados a partir de células de otros seres vivos que actúan sobre el sistema inmunitario, la verdadera raíz de la psoriasis. Una segunda alternativa son las denominadas terapias no sistémicas, entre las que se encuentra el uso de luz ultravioleta. Por último, aparece el grupo en el que se incluye el procedimiento seguido por Raquel Perera. Se conocen como terapias sistémicas a los medicamentos administrados a través de inyecciones o en comprimidos.

"Me pusieron una inyección en febrero y otra en marzo. Durante estos años he usado todo tipo de cremas y productos muy buenos que si bien me lo mejoraban nunca me lo quitaron del todo. Ahora, por primera vez, se me ha ido por completo", escribía la empresaria en sus redes sociales.

