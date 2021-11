El último mensaje de Ana Obregón a su hijo Álex: "Dime dónde puedo intentar vivir sin recordarte"

Ana García Obregón (65 años) le ha dedicado a su hijo Álex Lequio un duro y desgarrador poema de José Luis Borges, titulado Dime, en su red social Instagram. Lo ha hecho en una fecha marcada: justo cuando se cumplen este sábado 18 meses de su deceso. Sabido es que la actriz y presentadora homenajea a su vástago constantemente desde aquel 13 de mayo de 2020 en que el joven falleció.

En esta ocasión, el último mensaje de García Obregón reza así: "Aless. Dime, por favor, dónde no estás, en qué lugar puedo no ser tu ausencia, dónde puedo intentar vivir sin recordarte y dónde recordarte sin que me DUELA. PD: Algún día te pediré permiso para volver a nacer. Algún día... hijo mío". La artista ha terminado su duro post con tres hashtag: te quiero más que a mi vida, 18 meses sin ti, Alessforever.

Ana García Obregón, poco a poco, está retomando su vida. De momento, ha vuelto a tomar las riendas de su profesión. Aunque ha vivido un año y medio de mucha tristeza por el fallecimiento de su hijo y su madre, la actriz ha sacado fuerzas para volver a la rutina y afrontar nuevos proyectos. Sin embargo, su dolor no ha mermado. Así lo demostró en su Instagram hace unas horas, emocionando a gran parte de sus seguidores.

"Anoche grabamos la promo de Navidad de RTVE", comenzaba escribiendo junto a una serie de instantáneas, captadas en el Parque Warner y en las que se la ve esbozando una ligera sonrisa en medio de un ambiente navideño. "Me he convertido en una montaña rusa de emociones, de las lágrimas a la cámara después de un año y medio sin poder salir de mi casa y sin mi hijo", continuaba Ana, quien para la ocasión escogió un estilo total white con elementos muy propios de la temporada.

Ana Obregón y Alessandro Lequio, junto a su hijo Álex, en una imagen compartida en Instagram.

La bióloga hacía una dura confesión en referencia a los días de Fiesta que están por llegar. "Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre, porque si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré", expresaba Obregón y conmovía a sus seguidores. Además de recibir el apoyo de reconocidas personalidades patrias como Paloma Cuevas (49) o Mónica Hoyos (44), obtenía el cariño de sus miles de seguidores. "Estamos muy orgullosos de ti", "Eres un ejemplo de fuerza" o "Te admiro mucho" son algunos de los comentarios que se leen en su último post.

Aunque se trata de un momento muy difícil, tal y como ha mostrado en las redes, Ana Obregón intenta refugiarse en el recuerdo de aquellos seres especiales que ahora no están a su lado: su hijo, Álex Lequio, y su madre. "Sé de dos personas que viéndome trabajar en esa lluvia de confeti estarán sonriendo", ha expresado.

Desde que ambos perdieron la vida, Ana Obregón no ha dejado de recordarlos públicamente a través de emotivos mensajes. Sobre todo a Álex, quien en el último año y medio se ha convertido en el protagonista su Instagram. De hecho, apenas un día antes de mostrar parte de su más reciente trabajo en la pequeña pantalla, le rindió homenaje al joven empresario con una serie de imágenes inéditas que desvelaban algunos momentos de una cita muy especial: su primer día de universidad.

