Boris Izaguirre, escapada romántica con su marido: desvelamos el paradisíaco destino

Boris Izaguirre (54 años) se ha tomado unos días de descanso. El escritor, que se ha vuelto a poner al frente de la conducción de Lazos de Sangre en La 1, salió de Madrid la mañana de este viernes hacia uno de los destinos más buscados por los famosos durante la temporada estival y a dónde él ha viajado en numerosas ocasiones. Una escapada que ha emprendido dos días después de haber dedicado el programa que presenta a Sara Montiel.

Según ha podido saber JALEOS, sobre las 11 de la mañana, el presentador venezolano tomó un vuelo de Iberia en el aeropuerto de Madrid-Barajas -cuya afluencia de gente era muy poca, teniendo en cuenta la fecha- con destino Menorca, donde aterrizó en horas del mediodía y donde también estuvo el año pasado.

Boris, que iba acompañado de su pareja, Rubén Nogueira, y caminando a un paso acelerado hacia la puerta de embarque, apostó por un estilo cómodo e ideal para un vuelo. Para la ocasión, el presentador eligió vaqueros, un polo blanco y gafas negras. Tampoco se olvidó de las medidas de seguridad y entre sus complementos no faltó la mascarilla, en su caso de color negro. Su marido escogió un look similar, compuesto por vaqueros y polo gris.

No es la primera vez que Boris Izaguirre sale de la capital en lo que va de verano. Hace apenas unas semanas, de hecho, se encontraba en otra de las Islas Baleares. Según él mismo compartió en su perfil de Instagram, pasó unos días en Ibiza, uno de sus destinos habituales durante la temporada estival, acompañado también de Rubén Nogueira. De acuerdo con un par de vídeos publicados en su red social, donde demostraba una vez más su buen sentido del humor, el presentador disfrutó de paseos en yate y de vistas maravillosas.

Se presume que este viaje a la paradisíaca Menorca será breve, ya que el próximo miércoles tendrá que acudir de nuevo al plató para presentar en directo una nueva emisión de Lazos de Sangre. Entrega que estará dedicada a la vida y trayectoria del cantante Manolo Escobar y que ya han comenzado a promocionar desde la cuenta de Twitter del programa.

Boris Izaguirre y Rubén Nogueira hace un par de años, en Miami Gtres

A día de hoy, Boris Izaguirre está más enfocado en la televisión que en la literatura. "En riguroso directo", como el mismo comentó a este periódico hace poco más de un mes, el escritor venezolano ha regresado a la pequeña pantalla para presentar la tercera temporada de Lazos de sangre. Un programa que el año pasado ya había confiado en él como conductor. El venezolano, además, volverá a ponerse al frente de Prodigios. Y es que TVE ha decidido renovar el talent show por una tercera edición. El próximo mes de septiembre, se abrirán los castings de este formato que se ha ido consolidando poco a poco.

Instalado en Madrid con su marido

Boris Izaguirre confirmó a JALEOS que había dejado Miami y, tanto él como Rubén Nogueira se han instalado en Madrid. "La aventura de Miami ha sido estupenda, me doy cuenta de que le debo muchas cosas, pero también me di cuenta de que insistir en pasar otro año más fuera fastidiaba mucho a esta casa, a este mundo tan hermoso, tan protector que Rubén ha creado para mí, que es nuestra relación".

Boris Izaguirre, en las playas del estado de Florida. Gtres

El presentador y su pareja llevan casi 30 años juntos. Se conocieron en 1992 en Santiago de Compostela, cuando Boris dejó su Venezuela natal en busca de un futuro mejor. En 2006 contrajeron matrimonio y desde entonces no se han separado. En palabras del propio Boris Izaguirre, Rubén ha sido su "único amor". Y es que el escaparatista siempre ha estado a su lado brindándole su apoyo.

"Rubén ha estado conmigo todo el tiempo. Yo llegué aquí en marzo y a él lo conocí en junio. Recién estábamos saliendo, me dijo: 'Para ti es muy importante ser famoso, lo necesitas y lo vas a encontrar, pero a mí no me pongas nunca ni al lado ni delante. Para mí eso es muy importante... Para mí eso fue decisorio y, sobre todo, que sucediera tan al principio, sin imaginarme jamás lo que significó para mí la fama...", comentó el escritor hace unos años en conversación con Bertín Osborne (65).

